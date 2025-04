El Almería quiere tomar en Granada el último tren del ascenso... directo

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 4 de abril 2025, 23:26 Comenta Compartir

El fútbol, como la vida, está lleno de momentos en los que todo se decide en un solo instante. Este sábado, en el Estadio de Los Cármenes, UDAlmería y Granada se enfrentan en un duelo que, sin ser definitivo en términos matemáticos, sí lo es en el plano emocional. Ambos equipos, atrapados entre la esperanza y el desencanto, saben que una derrota los dejaría casi sin opciones de soñar con el ascenso. Se juegan algo más que tres puntos: se juegan la fe en un destino que parecía escrito al inicio de la temporada y que ahora, tras un curso irregular, pende de un hilo. El fútbol, ese juez implacable, les ofrece una última oportunidad para aferrarse a la épica.

El cuadro unionista llega con un resquicio de luz en la mirada. Su victoria ante el Levante, líder de la competición, no solo les dio tres puntos, sino que les devolvió la certeza de que aún pueden competir. Sin embargo, la estadística no engaña: solo dos victorias en las últimas diez jornadas han convertido su camino en una cuesta arriba donde cada partido es una final. Enfrente, el Granada camina herido tras la derrota en el Heliodoro Rodríguez López. A cuatro puntos del Almería y a cinco del playoff, el margen de error ha desaparecido. Es ahora o nunca. En su casa, ante su gente, deben demostrar que su ambición sigue intacta y que su nombre aún merece estar entre los que luchan por el regreso a la élite.

Este partido es el último tren del ascenso, sobre todo del directo. No hay más paradas, no hay más oportunidades de enmendar los errores del pasado. Almería y Granada están ante la disyuntiva de los grandes equipos: levantar la cabeza y desafiar al destino o rendirse y aceptar la mediocridad. No se trata sólo de fútbol, se trata de orgullo, de historia, de una afición que ha soñado con volver a lo más alto, tras las penurias vividas la pasada temporada. La épica, esa fuerza invisible que convierte a los partidos en leyendas, sobrevolará el césped de Los Cármenes. Cuando el árbitro pite el final, sólo uno seguirá en pie, aún con la mirada puesta en el horizonte. El otro, en cambio, verá alejarse el tren, sabiendo que quizás no vuelva a pasar. Salvo que sea un empate y así lo mismo son los dos los que no pueden alcanzar la meta.

La repetición no es algo malo si se asocia con algunos de los conceptos de tal verbo. Repetir tiene la versión mala en el mundo académico pues supone no pasar de etapa en lo educativo. El Almería no quiere repetir curso en Segunda División porque corre el riesgo de tener que pasar otro año, posiblemente, con penurias por la 'carestía de la vida' –hay menos ayudas y decrece el capital–. Para no recibir la nota negativa que supone no 'aprobar' está claro que hay que hacer realidad una de las otras acepciones de la palabra, la de volver a hacer lo que se había hecho, o decir lo que se había dicho, preferible la primera parte. La segunda ya se encargar los rivales de recordarlo y 'subir el pavo' a una plantilla irregular como la que maneja Rubi.

La misma si tiene la obligación de la primera parte del significado, aunque no haya que hacer lo que consiguió entre octubre y la primera cita liguera de enero, que tampoco estaría mal porque haría revisar para el resto el pensamiento que, seguramente, en el entorno indálico ha sufrido el contratiempo de un enero y febrero, sobre todo, con tintes de 'maldito'. Con la entrada de la primavera –dicen que la sangre altera–, el equipo rojiblanco cuajó una actuación digamos que soberbia –el estilo futbolístico está al margen del resultado final donde los méritos se consiguen ganando al margen del 'jogo bonito o el tiki-taka'–. Logró maniatar al Levante con un buen trabajo defensivo y el manejo de las áreas, logrando su séptima puerta a cero del curso y eficiencia, que consiste en sacar el máximo rendimiento deseado con el mínimo posible de recursos.

El árbitro por JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Ais Reig: Dirige el partido de la tarde de hoy el colegiado valenciano Saúl Ais Reig, que es natural de la localidad alicantina de Muro d'Alcoi, tiene 39 años de edad y está cubriendo su décima temporada consecutiva de militancia en la categoría de Segunda División. Antes de conseguir el ascenso a la LFP, arbitró 26 encuentros, balance correspondiente a dos campeonatos de Liga en la de Segunda División B.

Bicentenario en la LFP: El colegiado alcoyano debutó en la LFP en la temporada 2015/16, dirigiendo el partido de Segunda División, disputado entre la SD Huesca y Dvo. Alavés (2-3). Desde entonces, son 201 los arbitrados, finalizados con 91 victorias del equipo local, 46 del visitante y 66 empates. En el pasado campeonato mostró la media de 5,94 tarjetas amarillas sacó cuatro rojas y señaló penalti en cuatro jugadas.

Decimoséptimo a la UDA: Al equipo almeriense le ha pitado 16 partidos en Segunda División, con cinco victorias, cuatro derrotas y siete empates. El primero, en la Liga 2015/16, en casa con el CD Tenerife (2-2) y los dos últimos esta temporada, igualmente de local, con victoria (1-0) ante el CD Mirandés y empate (1-1) con el Real Oviedo. Le pitó uno en Copa del Rey, en campo del Águilas, en la 2021/22, con empate (1-1).

Lax Franco en el VAR: Salvador Lax Franco, del colegio murciano, estará hoy en sala VAR, en el decimoséptimo partido que pite Ais Reig esta temporada. En los arbitrados, hubo seis victorias locales, cuatro derrotas y seis empates, con 5,94 tarjetas amarillas, cuatro rojas y tres penaltis. Al Granada le ha dirigido tres en esta temporada, en casa contra el Albacete (1-2) y en las visitas al Burgos (2-2) y Zaragoza (2-1).

Fue de penalti, sí, pero es una de las formas de ganar como lo hicieron antes Racing o el mismo Levante, que trató de denostar al VAR por sancionar la acción de Ignasi Miquel sobre Marc Pubill y autocalificar esa actuación como valiente por verter esas acusaciones cuando la valentía hubiese sido en el momento en el que ganas una semana antes y el mismo VAR señala como pena máxima una acción más dudosa que la sancionada en Almería, entonces en el minuto 88 y que permitió ganar 3-2.

Del modo que lo hizo el Almería el sábado pasado se ganan partidos y es eso lo que hay que repetir –no vale lo de 'intentar repetir'–. No hay tiempo para el intento, es momento de certezas. Ampliar la renta de puntos puede ser oxígeno, el que se le iría al perdedor en un duelo de supervivencia, desde las 18.30 horas.

No hay bajas salvo las ya sabidas y hay recuperaciones en el estado de forma de algunos de los que aparecieron la semana pasa menos tiempo del necesario, pero Rubi sabe y debe gestionar los tiempos. Con una semana más de trabajo, jugadores con Sergio Arribas o Leo Baptistao tienen opciones de estar hoy en Los Cármenes para buscar una victoria que réstale una herida que no termina de cerrarse en las salidas de 2025. El 'escuadrón' rojiblanco lleva un pobre balance de puntos conquistados desde el triunfo logrado en Córdoba que sirvió para ser líder. En los últimos cinco partidos a domicilio sólo sumó un punto en El Molinón, un encuentro que pudo ganarlo, pero en el fútbol no existe el hubiera, en este deporte es el hay, lo único que sabe mejor que cuando desaparece la hache y convierte la palabra en ese lamento que surge de no lograr lo deseado.

La Liga de Aragonés

Hoy se disputa la segunda jornada de la Liga del 'sabio de Hortaleza' tratando de hacer lo que predicaba: «ganar y ganar y volver a ganar». Debe hacerlo posiblemente con un once que se parezca al del sábado pasado. Con respecto a la ida variaría en tres posiciones. Entonces, Fernando Martínez actuó bajo palos, Chumi lo hizo en el centro de la zaga y Gui Guedes 'alivió' un centro del campo con la baja de Iddrisu Baba, en una fase en la que Gonzalo Melero progresaba de sus molestias, pero no para aguantar el partido entero. Luego cerraría bocas al firmar la remontada en los últimos minutos de partido, para tenerla en cuenta por el golaveraje particular.

Maximiano apunta al once. La zaga volvería a ser la misma que ante el Levante UD, con Marc Pubill, Édgar González, Aleksandar Radovanovic y Bruno Langa. Dion Lopy y Gonzalo Melero en un centro del campo con Lucas Robertone en la punta del trivote y Arnau Puigmal y Nico Melamed ayudando a un Luis Suárez que se desata ante su exequipo.

Tocado, pero no hundido

El varapalo en Tenerife no sólo dejó un resultado difícil de digerir para el Granada, sino que además supuso dos bajas importantes de cara al duelo de este sábado. Sergio Ruiz, con su quinta amarilla, y Lama, expulsado por una roja directa tras frenar un ataque rival, no estarán disponibles para Escribá en un partido clave. Dos ausencias sensibles, pero que, en teoría, no deberían suponer un drama. La plantilla tiene fondo de armario y, si los planes salen bien, incluso podría salir reforzada. En la medular, Hongla regresa tras su paso por la selección y podría ocupar el lugar de Ruiz, aunque sigue en el aire cómo habrá afectado a su rol el toque de atención que le dedicó Escribá tras su error en Cádiz. Mientras, el canterano Juanma Lendínez, que ha dejado buenas sensaciones en sus últimas apariciones, espera su oportunidad.

En defensa, el regreso de Loïc Williams parece un movimiento lógico. Su ausencia se ha notado y su vuelta debería devolver solidez a la zaga. También está listo Pablo Insua, por lo que Escribá podría optar por renovar por completo el centro de la defensa y apostar por la pareja Williams-Insua, una opción que en su día parecía la favorita del técnico valenciano. La clave estará en el esquema. En las dos últimas jornadas, Escribá ha apostado por un trivote en el centro del campo, pero la baja de Ruiz podría llevarle a un 4-4-2, dejando fuera a Trigueros. Con el equipo obligado a ganar, cualquier ajuste táctico puede marcar la diferencia.