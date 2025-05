La fe del Almería se pone a prueba en tierra ajena

Juanjo Aguilera Almería Jueves, 8 de mayo 2025, 23:27 Comenta Compartir

El Almería volvió al lugar donde se respira esperanza. Diez jornadas después, regresó a puestos de playoff con una goleada que no solo engordó la estadística, sino que pareció limpiar el aire. El Eldense fue barrido del UD Almería Stadium con un 5-0 que supo a ajuste de cuentas, a reivindicación de un equipo que llevaba semanas jugando con el alma encogida. Desde la jornada vigésimo octava no pisaba la zona de privilegio. Volvió en la trigésimo octava, cuando la temporada empieza a enseñar los colmillos, y lo hizo con una actuación que, durante más de una hora, rozó la excelencia.

Pero la Segunda División no se rinde tan fácilmente. El domingo pasado fue un reencuentro, sí, pero ahora llega la confirmación. Porque desde el 0-3 en Córdoba, allá por enero en la jornada 22 con un punto en los últimos siete partidos, el Almería no ha ganado ni una sola vez fuera de casa. Cada desplazamiento ha sido un desencanto, un frenazo, una evidencia de que la fortaleza del grupo aún tiene grietas. Y aunque el Cádiz ya no se juega casi nada, el Nuevo Mirandilla no deja de ser una plaza difícil, orgullosa, acostumbrada a exigir respeto. Ganar allí no es solo una necesidad estadística: es una declaración de intenciones.

El árbitro por JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Palencia Caballero: El arbitraje del encuentro corresponde a Daniel Palencia Caballero, perteneciente al colegio vasco. Es natural de la localidad de Errenteria (Guipúzcoa), tiene 33 años de edad y su profesión es la de redactor publicitario. Ha escrito dos libros, además de ser colaborador como columnista en varios medios informativos. En cuanto al apartado arbitral, la actual es su primera temporada en la LFP.

Su 'rodaje' al ascenso: Tras varias temporadas arbitrando tanto en las categorías de fútbol base como en la nacional de Tercera División, estuvo cinco militando en Segunda División B y tres en la nueva Primera RFEF, en la que dirigió 38 encuentros de la mencionada categoría. El último de ellos fue en la pasada temporada disputado entre Málaga CF y Gimnàstic de Tarragona (2-1), perteneciente al playoff de ascenso.

El tercero a la UDA: El de hoy, en el Nuevo Mirandilla, es el tercer encuentro del actual campeonato de Liga que el colegiado renteriano le dirige a la UD Almería, resaltando que los dos anteriores finalizaron con victoria del equipo rojiblanco. El primero de ellos en la visita al FC Cartagena (1-2) y el segundo, en el UD Almería Stadium, contra el Real Zaragoza (4-1). En cuanto al Cádiz CF, es el primero que le arbitra.

Gálvez Rascón elel VAR: El colegiado madrileño David Gálvez Rascón será hoy su 'compañero' desde la Sala VAR, en el decimoctavo partido que ha de dirigir Palencia Caballero en lo que va transcurrido de la actual temporada, tras el registro de once victorias locales, cinco visitantes y tres empates. Lleva mostrada la media de 5,40 tarjetas amarillas, sacado ocho rojas y ha señalado en nueve jugadas el punto de penalti.

Este es el momento de la verdad. Lo fue la semana pasada, por lo que significaba el regreso al playoff, pero ahora lo es aún más. Porque el fútbol no entiende de impulsos pasajeros, sino de cadenas de esfuerzo. Y en ese territorio, donde se separan los equipos que creen de los que solo esperan, el Almería necesita hacerse fuerte. No con otra goleada, tal vez, pero sí con una victoria que deje claro que lo del domingo pasado no fue un destello, sino un aviso. Que este equipo, de una vez por todas, ha venido a quedarse.

Otros requerimientos

Rubi afronta el partido sin ausencias. No hay ni lesionados ni sancionados, pero el partido de hoy tiene otros requerimientos distintos a los que exigió el Eldense en el partido del pasado domingo. Éste se mueve por la idea de dominar el balón, construir desde atrás y atacar con mucha gente. Su juego es ambicioso, asociativo y valiente, con laterales que suben, interiores que pisan área y una apuesta por mandar en el ritmo del partido. Pero esa valentía tiene un precio. Y es que si el rival roba y acelera, el Eldense queda partido y sufre mucho. En Almería, esa debilidad fue letal. El equipo se descompuso a partir del minuto 30 y encajó una goleada que reflejó más su fragilidad que su propuesta.

El Cádiz representa el extremo opuesto. Bajo la dirección del exrojiblanco Gaizka Garitano, juega con el freno echado, sin asumir riesgos innecesarios. Se organiza con un sistema compacto, con líneas muy juntas y su plan es cerrar espacios, esperar y castigar en la transición. No le importa ceder la posesión ni asumir un ritmo bajo si eso le permite controlar el partido desde la defensa. La estética no es prioridad; la eficacia, sí.

Ahí está la gran diferencia. El Eldense arriesga para jugar, el Cádiz resiste para no perder. Uno quiere ganar con el balón, el otro con el orden. Y para la UD Almería, que viene de brillar ante un rival que le dio espacios, el desafío será ahora muy distinto, pues debe romper una muralla que no se moverá por iniciativa propia.

¿Repetir?

Seguramente podrían repetir la mayoría de los que jugaron el pasado domingo, incluido Fernando Martínez que además de buena toma de decisiones es talismán y, aunque se puede decir que no es suerte sino trabajo, no está bien tentarla. Marc Pubill y Álex Centelles apuntan a ocupar las bandas, si bien es cierto que el valenciano está apercibido y podría ser más válido para el duelo frente al Racing que para hoy en Cádiz. Con Édgar seguro, Radovanovic podría volver al once, con Kaiky en la recámara.

El centro del campo apunta a tener en Gonzalo Melero y Dion Lopy a la pareja perfecta para conseguir ese equilibrio que necesita el equipo, con la aportación probable de Lucas Robertone y el apoyo que puedan ejercer por banda Leo Baptistao y Nico Melamed, con Luis Suárez como jugador referente en punta de ataque.

Enfrente

El Cádiz CF, bajo la dirección de Gaizka Garitano, ha adoptado un enfoque táctico que combina una defensa sólida con transiciones rápidas al ataque. El equipo suele priorizar la organización defensiva y la solidez en la retaguardia. En fase ofensiva, el conjunto cadista busca aprovechar las bandas y las jugadas a balón parado, utilizando la capacidad de centro de jugadores como Ocampo para generar oportunidades de gol desde su propia área.

A pesar de esta estructura táctica, el equipo ha enfrentado desafíos significativos la lo largo de la presente temporada. Las lesiones de jugadores clave, especialmente en la delantera, han mermado su capacidad ofensiva, obligando al técnico deriotarra a adaptar su esquema táctico y a convocar a jóvenes del filial como Denia e Ismael Álvarez. Estas circunstancias han llevado al Cádiz a depender en mayor medida de la solidez defensiva y las transiciones rápidas para generar peligro.

El Cádiz llega al partido contra el Almería con un parte de guerra aún abierto y muchas dudas por resolver. Hasta siete jugadores podrían seguir de baja si no evolucionan a tiempo. Son los casos de Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz, Chris Ramos, Luis Hernández, Mwepu, Brian Ocampo y el sancionado David Gil, expulsado en el Nuevo Arcángel, en el partido de la pasada semana. Ante el Córdoba ya faltaron todos y el equipo lo notó, especialmente en la construcción del juego y en la profundidad ofensiva. Hoy hay entrenamiento, pero ya hay jugadores como Rubén Alcaraz, Brian Ocampo y Carlos Fernández están diposnibles. Chris Ramos, por ejemplo, no ha entrado en el grupo y habrá que esperar a la sesión de hoy por si entra o no con la convocatoria.

La noticia positiva es el regreso seguro de Carlos Fernández tras cumplir sanción. Con su vuelta, Roger Martí deja de ser la única referencia ofensiva disponible y Garitano recupera opciones en ataque, algo clave ante un rival como el Almería, que llega lanzado y en plena lucha por jugar el playoff. El equipo gaditano se entrena con la vista puesta en recomponer un once competitivo pese a las ausencias.