El Almería persigue luz en la orilla contraria

La UD Almería viaja hasta Gran Canaria con la intención de, pese a romper con las 'malas compañías' al ganar al Real Sporting el pasado sábado (2-1), transformar la necesidad en impulso y de encontrar en el horizonte isleño la claridad que se le ha resistido en el arranque de la recién inaugurada temporada. El partido de esta noche, a las 21:00 horas frente a la UD Las Palmas, se presenta como algo más que una cita del calendario. El choque es un nuevo examen de carácter, un reto para un vestuario que no renuncia a creer en sus posibilidades pese a los tropiezos recientes. La travesía rojiblanca llega ahora a un puerto complejo, donde el juego fluido del conjunto canario y la presión de su estadio obligan a elevar el nivel de atención desde el primer minuto. Además, está en el límite ese que señaló Rubi, hace semanas, sobre el momento para empezar a ver la velocidad crucero de los indálicos.

El pulso con Las Palmas pone a prueba la fe rojiblanca en su travesía liguera. El equipo de Luis García ha convertido el Estadio de Gran Canaria en un escenario exigente, apoyado en la velocidad de sus atacantes y en la capacidad para encadenar fases de posesión que desgastan al rival. Ante ese escenario, el Almería tendrá que ofrecer una versión más sólida, sin concesiones en campo propio y con la determinación de aprovechar cada resquicio en ataque. La clave puede residir en la serenidad para resistir los momentos de dominio amarillo y en la contundencia para convertir las ocasiones que se presenten, pues la experiencia ha demostrado que los canarios rara vez perdonan los errores.

El árbitro por JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Muñiz Muñoz: La dirección arbitral del encuentro corre a cargo del colegiado aragonés Carlos Muñiz Muñoz, natural de Zaragoza, de 29 años de edad y que antes de dedicarse al arbitraje fue jugador de fútbol sala. En su trayectoria arbitral, tras cuatro temporadas en Tercera División, estuvo en una en Segunda RFEF y dos en Primera RFEF;en las dos últimas pitó 39 partidos, uno de playoff de ascenso entreMálaga CF B y RC Celta B (2-1).

Su camino en la LFP: En la pasada temporada 2024/25 debutó en Segunda División, arbitrando el encuentro disputado por los equipos del Córdoba CF y Burgos CF, en campo cordobés y finalizado con el resultado de empate (2-2). Acabó el campeonato de Liga habiendo dirigido 21 partidos, con balance de once victorias locales, tres visitantes y siete empates. Mostró la media de 3,24 tarjetas amarillas, sacó seis rojas y señaló trece penaltis.

Segundo a la UDA: El de la tarde-noche de hoy, en campo canario, es el segundo encuentro del campeonato de Liga que le arbitra al equipo almeriense. El anterior fue en la segunda jornada de la pasada temporada, en el campo Pepico Amat, finalizado con derrota rojiblanca (1-0) ante el equipo alicantino del CD Eldense.Un partido en el que mostró cuatro tarjetas amarillas, una por parte local y tres para jugadores de la UD Almería.

Gálvez Rascón en el VAR: La principal supervisión, desde la sala VAR, corresponde al colegiado madrileño David Gálvez Rascón, en el que será el tercer partido que arbitre Muñiz Muñoz esta temporada y siendo el primero de ellos a la UD Las Palmas. En los tres envites dirigidos, hubo dos victorias locales y un empate, mostrando la media de 4,33 tarjetas amarillas, sacado dos rojas y señalando en una jugada el punto de penalti.

Para el encuentro rojiblanco, el encuentro de esta noche –a las 21.00 hora peninsular– significa también la oportunidad de enviar un mensaje de resistencia. La plantilla es consciente de que el camino hacia la estabilidad no se recorre con discursos, sino con resultados y la cita en Las Palmas aparece como un desafío ideal para comprobar la capacidad de reacción. El equipo viaja con la esperanza de que cada esfuerzo, cada recuperación y cada carrera hacia adelante se conviertan en un gesto de reafirmación colectiva. En la isla, frente a un rival de fútbol cuidado y de ambiente encendido, el Almería está llamado a encontrar esa luz que persigue desde hace semanas.

El eje

Está por saber si Rubi mantiene su estilo, basado en ser ofensivo y por eso es uno de los máximos goleadores del campeonato, y opta por guardarse un poco para tener un centro del campo con más número. Lopy, con una lesión de grado 1 en un aductor, deja campo para la composición de esa importante sala de máquinas.

La UD Almería llega a Gran Canaria con una medular poblada de alternativas que le permiten a Rubi moldear el partido según convenga. Stefan Dzodic demostró en el partido disputado en Pucela frente al Real Valladolid que puede liderar la zona ancha con personalidad y sin miedo, el ghanés Iddrisu Baba atraviesa un buen momento, el portugués Gui Guedes aporta disciplina y despliegue y su compatriota André Horta dejó detalles de calidad en la última jornada. Esa amplitud de recursos asegura que, aun con bajas, el equipo de Rubi pueda sostener el pulso competitivo en esa zona tan importante del terreno de juego.

Y arriba qué

El dilema para el técnico está arriba y entre reforzar el centro del campo con un perfil más para evitar que el rival encuentre espacios por dentro o mantener la línea de tres atacantes que tanto daño genera en campo contrario. Será un dilema complicado pues las Palmas es el equipo que menos disparos concede ante un Almería que se caracteriza por buscar portería con asiduidad. Embarba, Melamed, Arribas o incluso Leo Baptistao vienen justificando su titularidad por rendimiento y jerarquía, pero la acumulación de talento ofensivo obliga a elegir porque la UD Las Palmas, como la UDA, se siente incómodo sin balón y éste lo querrán tener los dos, algo que no será posible. Si Rubi decide proteger más la medular, tendrá que sacrificar a alguno de ellos; si opta por conservar su tridente, el equipo necesitará máxima solidaridad defensiva y un esfuerzo coral para que no se abra ese hueco peligroso entre centrocampistas y centrales.

El plan de partido, por tanto, exige a la Almería aceptar que no siempre podrá mandar con la pelota y que habrá fases donde tocará correr detrás de ella. La clave estará en la concentración, en no partirse, en moverse como bloque y en aprovechar cada recuperación para lanzar transiciones rápidas. Con la posesión, los rojiblancos deben insistir en lo que mejor han hecho hasta ahora, instalarse en campo rival y dar continuidad a la jugada para generar ocasiones. Si logran mantener esa identidad sin perder orden atrás, tendrán opciones reales de volver de Las Palmas con premio.

Todo dicho

Por detrás está todo dicho por la presencia de los cinco que han jugado los dos últimos partidos. Andres Fernández estará bajo palos con una línea de cuatro con Chirino y Álex Muñoz, que vuelve su casa, en los costados, y la seguridad de Nelson Monte y Federico Bonini por el centro de la zaga, una pareja que ha dado buenas sensaciones en los dos partidos en los que compartieron puesto en el once.

Todo para tratar de superar a un rival muy sólido, que concede poco y que basa su potencial en la máxima de ser el dueño del balón. En casa sí es cierto que no termina de enganchar, cosechando todos los resultados posibles y casi como la UDA. Primero llegó el empate para los dos -Andorra y Albacete-, después la derrota -Málaga y Racing- y lo último la victoria -Real Sociedad B y Sporting-. Además, fuera ha ganado a Córdoba y Leganés por lo que llega con buen sabor a un partido donde, pese a la distancia para llegar al final de Liga, habrá mucho en juego.

Fuerte en defensa, es un equipo con muchos recursos como Loiodice, Amatucci o Ale García, que en su vuelta se ha convertido en un buen finalizador y firma casi el 50% de los goles insulares. Además, Jonathan Viera, que jugará con la UDA el año del descenso, empieza a coger el ritmo y el pasado partido en Butarque dio la sensación de estar dispuesto para marcar diferencias.