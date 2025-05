Almería y Eldense, otra batalla con el agua al cuello

Juanjo Aguilera Almería Sábado, 3 de mayo 2025, 23:08 Comenta Compartir

La UD Almería vuelve a encontrarse con un rival desesperado, como en sus dos últimas victorias ante equipos que terminaron hundidos. Lo hizo ante un Cartagena que llegó ya virtualmente descendido, al que no supo rematar pese a un buen arranque y que rozó el empate con un disparo al larguero del cuadro cartagenero. Luego llegó la visita al Castellón, donde el equipo se desplomó sin paliativos. Un 4-1 que retrató todas sus debilidades. Y finalmente el Racing de Ferrol del pasado amrtes, otro partido que volvió a resolverse más por pegada que por convicción.

Frente al conjunto ferrolano, que certificó su descenso al perder, otra vez se ganó sufriendo. El equipo apenas controló el ritmo, volvió a encajonar su fútbol y sólo encontró alivio en la inspiración de Luis Suárez, que firmó los dos goles. Fue un triunfo necesario, pero nada sólido. Se repitió el patrón. Se vio a un Almería al que le cuesta sostenerse cuando tiene ventaja, que ofrece tramos de buen pie, pero también desconexiones que alimentan a cualquier rival con urgencias.

Ahora, el guion vuelve a repetirse. Otro rival que se juega la vida, otra tarde en la que el Almería no puede confiarse. Ya ha demostrado que es capaz de ganar, pero también que sufre incluso ante equipos sin rumbo. Y en esta recta final, donde cada punto pesa, la duda no es si ganará, sino cómo lo hará porque, en este cierre de temporada, cada partido es una batalla con el agua al cuello.

El apagón

El Almería vuelve a escena tras tocar fondo, otra vez, con su fútbol en el partido del pasado martes. Aquel encuentro ante el Racing de Ferrol dejó una de las pocas noticias positivas del tramo reciente y es que el equipo indálico ya roza la zona de playoff. Casi ocupa puesto de promoción, aunque el golaveraje perdido frente al Granada le impide, por ahora, tener opciones reales de jugarla. Aun así, hay un cambio importante y es que antes ganar no servía para estar en zona privilegiada;ahora, cada victoria sí acerca al objetivo.

Lo futbolístico, sin embargo, sigue sin despegar. Por juego, el equipo no puede ir a peor. Y quizá ese sea el verdadero problema, que quienes deben cambiar el rumbo son, en su mayoría, los mismos que el año pasado no lograron encadenar dos victorias seguidas en el campeonato lliguero. Esa constancia, ahora, es imprescindible. Con quince puntos por disputarse todavía y, pese a la inestabilidad que rodea al equipo rojiblanco, el ascenso directo está a sólo siete puntos, con dos partidos ante rivales que pelean por quedarse –Eldense y Tenerife, ambos en casa– y otros con equipos que quieren abandonar la Liga –Racing de Santander, en casa, y Mirandés, fuera–. Además, tiene partido ante un rival en 'tierra de nadie' –el Cádiz–. Pero hace falta algo más que matemáticas. Hacen falta fútbol, convicción y respuestas.

El árbitro por JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Sánchez López: Dirige el partido el colegiado murciano Rafael Sánchez López. natural de la localidad de Bullas, de 34 años de edad y que cubre su quinta temporada arbitrando en Segunda División. Antes de ascender a la misma, ejerció durante cinco campeonatos en Segunda División B, arbitrando cinco partidos de playoff de ascenso, el último de ellos, en la Liga 2019/20, entre CD Castellón y UE Cornellá (1-0).

Casí el centenar en la LFP: El de hoy es el partido 97 que dirige Sánchez López en Segunda División, en la que debutó en la Liga 2020/21, en el disputado entre CD Castellón y Málaga CF (0-1). El balance, en sus marcadores, es de 53 victorias del equipo local, 21 del visitante y 23 empates, resaltando que en los 21 que pitó en la pasada Liga mostró la media de 4,05 tarjetas amarillas, sacó tres rojas y señaló siete penaltis.

El cuarto a la UDA: En tres partidos, en Segunda División, ha arbitrado al equipo almeriense, uno en casa y dos fuera, con dos victorias y una derrota. En la temporada 2020/21, en el Juegos Mediterráneos, contra el CD Mirandés, con victoria (2-1). Los dos restantes, en el actual campeonato de Liga, ambos como visitante, con una victoria (0-1) en campo del CD Tenerife y una derrota (2-1) en el del Albacete Balompié.

Ávalos Barrera en el VAR: El catalán Rubén Ávalos Barrera será hoy su primer asistente en la Sala VAR, en el decimoséptimo partido que Sánchez López arbitra esta temporada. En los anteriores, diez victorias locales, tres visitantes y tres empates, con la media de 3,88 tarjetas amarillas, sacó cuatro rojas y pitó tres penaltis. Al CD Eldense le dirige el segundo encuentro tras el disputado en campo del Málaga CF (3-0).

Habrá cambios. Rubi dejó claro que su apuesta en el once fue arriesgada, pensada para un contexto local donde el Almería debía llevar la iniciativa. Reconoció que la elección del once fue condicionada por el tipo de partido que esperaba, priorizando la posesión, aunque admitió que la ejecución no fue la deseada. También dejó entrever una preocupación más profunda y que se refiere a la falta de ambición o intensidad en ciertos tramos. Influyó, seguramente, que no estaba Dion Lopy. El centrocampista senegalés está de vuelta también para el once y volverá a ser titular para este encuentro.

¿Más cambios?

Como queda dicho, se espera el regreso del africano al once titular, después de su obligado descanso por tarjetas del pasado martes y, como casi siempre, lo hará formando pareja con Gonzalo Melero, que sí jugó de inicio el pasado martes. Esa combinación puede aportar equilibrio en un centro del campo que necesita más presencia e intensidad. La duda está en la portería. Fernando Martínez volvió al once, pero no está claro si tendrá continuidad. Rubi optó en la primera vuelta por hacer 'circular' al murciano y a Luis Maximiano cuando había partidos con poco descanso entre fechas y a la vista está también la cita del viernes próximo en el Nuevo Mirandilla frente al Cádiz. En los laterales no se esperan cambios; Marc Pubill y Álex Centelles cumplieron y tendrían asegurada la titularidad frente al Eldense. En el eje de la defensa, lo lógico es que reaparezca la pareja Édgar–Radovanovic.

En ataque, Leo Baptistão y Nico Melamed no ofrecieron un rendimiento brillante en la jornada del pasado martes, pero tampoco dejaron malas sensaciones. Repetir con ellos no suena descabellado, sobre todo porque tienen la calidad y la obligación de aportar más. La incógnita sigue estando en la segunda línea. Sergio Arribas no encontró el ritmo ni el peso que se le exige, mientras que Lucas Robertone, ahora en el centro de las críticas del público, representa una contradicción. Se le señala justo cuando más se necesitaría proteger a quienes deben marcar diferencias. El argentino no termina de aparecer, pero quizás necesita hacerlo justo ahora.

Puerta grande o enfermería

El CD Eldense afronta un viaje crucial a Almería con la intención de agitar aún más la zona baja de la clasificación. Un triunfo en el UDAlmería Stadium no sólo sería una sorpresa, sino que podría comprometer a otros equipos que aún respiran con cierta calma en la lucha por la permanencia. Pero no lo tendrán sencillo porque el Almería también va con el agua al cuello. Los de Rubi no pueden permitirse un tropiezo si quieren seguir vivos en la carrera por el ascenso y eso convierte el choque en una batalla con mucho en juego.

En lo deportivo, José Luis Oltra ya sabe que tendrá que reconstruir parte del once. A las lesiones ya conocidas de Diego Méndez y de Íñigo Piña —que se retiró tocado en el último encuentro— se suma la baja por sanción de Sergio Ortuño, que ha alcanzado el ciclo de amarillas. El técnico, por tanto, deberá tirar de recursos para mantener el equilibrio defensivo de un equipo que se juega su futuro a cara o cruz.

La incógnita de última hora es Nacho Monsalve. El central no sufre ningún contratiempo físico, pero su presencia en Almería no está garantizada por motivos personales. Ha sido padre recientemente y la logística familiar podría impedirle viajar. Para Oltra, se trata de un partido «de puerta grande o enfermería» y en esa línea se moverá un Eldense obligado a multiplicarse ante un rival que también pelea por su vida, aunque sea en la otra punta de la clasificación.