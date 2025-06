La UD Almería, ante un salto a la vida

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 6 de junio 2025, 22:58 Comenta Compartir

La UD Almería se enfrenta a su partido más decisivo de la temporada sin su máximo goleador, Luis Suárez, y sin Marc Pubill, dos piezas clave en el esquema de Rubi. Aunque su ausencia supone un revés importante, el equipo puede tomar esta situación como un impulso para mostrarse más fuerte y solidario. Este momento recuerda al Paris Saint-Germain tras la salida de Mbappé, un golpe duro para el club y sus aspiraciones, pero que terminó por fortalecer la colectividad y la madurez del equipo. El PSG, sin su estrella, encontró en su conjunto una nueva identidad que le permitió ganar la Champions, algo que no logró cuando Mbappé era el centro del proyecto.

Para el Almería, las bajas de Suárez y Pubill obligan a otros protagonistas del vestuario a dar un paso adelante y asumir responsabilidades que quizá hasta ahora no tenían tan definidas. Jugadores como Baptistão, Melamed y Arribas tienen ahora la oportunidad de convertirse en los referentes ofensivos y de liderazgo que el equipo necesita para mantener vivo el sueño del playoff. En defensa y en el mediocampo, el trabajo colectivo y la disciplina serán claves para que el equipo se muestre sólido ante un rival peligroso.

Un gran desafío

El partido se presenta como un desafío mayúsculo, pero también como una oportunidad para que el grupo demuestre su fortaleza mental y su capacidad de superación. En este panorama incierto, la UDA puede descubrir que el verdadero salto hacia la vida y el playoff no dependen de una sola figura, sino de un equipo unido y comprometido. En ese sentido, la ausencia de sus dos piezas fundamentales podría ser el impulso que haga brotar un Almería más equilibrado, más imprevisible y, sobre todo, más vivo que nunca.

La ausencia de Suárez puede ofrecer ventajas tácticas interesantes frente al Oviedo, que probablemente había diseñado su plan de juego pensando en contener al cafetero. Al no estar en el campo, el rival pierde ese foco claro para su defensa, lo que puede desajustar sus marcas y su presión, generando más espacios y oportunidades para otros jugadores ofensivos.

El Almería tiene la posibilidad de repartir la responsabilidad ofensiva, diversificando sus ataques y volviéndose menos previsible. Esto obliga al Oviedo a no concentrar esfuerzos en un solo hombre, sino a estar atento a varias amenazas, lo que puede abrir líneas de pase y crear superioridades en diferentes zonas del campo. Además, el equipo de Rubi puede variar su sistema o esquema, utilizando más movilidad y rotaciones, dificultando la tarea defensiva del rival.

El árbitro por JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Arcediano Monescillo: El CTA ha designado al colegiado castellano-manchego Dámaso Arcediano Monescillo para dirigir el encuentro. Natural de Puertollano (Ciudad Real), tiene 40 años de edad, es abogado de profesión y, tras cuatro temporadas en Segunda División B, en la 2011/12 ascendió a Segunda División, en la que debutó arbitrando el partido disputado en Chapín entre CD Xerez y CE Sabadell (2-2).

Tricentenario en la LFP:Ñ Desde su debut en el mencionado encuentro son nada menos que 320 lo que lleva dirigidos en Segunda División, en sus catorce temporadas de militancia, entre ellos siete playoffs de ascenso a Primera. En los 320, hubo 139 victorias locales, 74 visitantes y 107 empates. En los 20 de la pasada Liga mostró la media de 5,7 tarjetas amarillas, sacó cuatro rojas y señaló penalti en cinco jugadas.

Lleva 26 a la UDA: Es el árbitro que ha pitado más partidos a la UD Almería, 26, todos de Liga en Segunda División y dos de Copa. En los de Liga, ocho victorias rojiblancas, ocho derrotas y diez empates, uno de ellos, en la 2019/20, en campo del Real Oviedo (0-0). El primero fue en la Liga 2011/12, en casa con la SD Huesca (2-0) y los dos últimos esta temporada, en casa contra la SD Eibar (2-2) y fuera con la SD Huesca (2-2).

Gálvez Rascón, en el VAR: El madrileño Gálvez Rascón será hoy el asistente en Sala VAR, en el vigésimo cuarto partido que dirige Arcediano Monescillo en lo que va de Liga. En ellos, siete victorias locales, siete visitantes y nueve empates, con la media de 4,91 tarjetas amarillas, sacado cuatro rojas, habiendo pitado cinco penaltis. Es el cuarto de la temporada que arbitra al Real Oviedo, tras dos empates, una victoria y una derrota.

Por otra parte, la ausencia de Pubill también puede dar pie a que la UDA utilice alternativas en las bandas, ofreciendo nuevos perfiles y estilos de juego que el rival no haya podido estudiar con detalle, aportando frescura y dinamismo al ataque local. En definitiva, estas bajas, lejos de ser un lastre, pueden convertirse en un estímulo para que el Almería juegue con mayor inteligencia táctica y flexibilidad.

Alternativas

Desde el miércoles, el equipo indálico ha debido trabajar para paliar esa ausencia tan corrosiva para el modo de encarar con garantías la primera eliminatoria del playoff. No cabe duda que la de Luis Javier Suárez es una baja sensible. Pero también es justo decir que no siempre que estuvo sobre el campo se ganó. Sí que es verdad que su presencia supone un problema por su hambre de gol y apertura de esos espacios que genera.

Su ausencia no es nueva. El Almería vivió sin delanteros gran parte del curso pasado y fue Leo Baptistao el que ocupó esa posición. Lo cierto es que la baja obliga al Almería a reconfigurar su ataque sin su gran referente, pero también ofrece una oportunidad para sorprender a un Oviedo que había preparado su plan defensivo en torno al colombiano. Lázaro Vinicius se perfila como la opción más natural para ocupar la punta del ataque, con su potencia y capacidad de fijar centrales, aunque Rubi apostará por un perfil más móvil como Leo Baptistão, que ofrece desmarques, caídas a banda y experiencia para conectar con la segunda línea. Otra variante posible es retrasar a Arribas a la mediapunta y adelantarlo como falso '9', generando superioridades entre líneas y rompiendo el orden del rival con movilidad constante.

Además, Rubi podría atreverse con una doble punta juntando a Baptistão con el joven Rachad, buscando velocidad, desmarques y frescura para castigar a una defensa cerrada. Incluso Marezi, con su desborde desde los costados, podría ocupar una posición más adelantada en un ataque más vertical. Sin Suárez, el gol tendrá que construirse desde el colectivo, con más participación repartida y con ataques menos previsibles. El equipo pierde su finalizador más fiable, pero gana opciones para desordenar al Oviedo desde la flexibilidad táctica y la sorpresa.

El resto

Apunta a que no habría muchos cambios, salvo el hombre por hombre en el sistema defensivo con la entrada de Álex Pozo en el lateral diestro, ante la ausencia de Pubill. Será una de las dos piezas que pueden o tienen que aparecer en un once con 'sota, caballo y rey' para el resto de plazas, con Álex Centelles, en el flanco zurdo, y Édgar y Chumi como centrales.

El centro del campo tampoco ofrece novedades; Dion Lopy continuará ocupando esa parcela y lo más probable es que sea con Gonzalo Melero si el madrileño está recuperado. El hecho de que apareciera ante el Tenerife apunta a que estará para aportar ese equilibrio que necesita el equipo, con una línea de medias puntas en la que aparecerían Puigmal y Melamed, en los costados, con Sergio Arribas por el centro y Leo Baptistao como el jugador referente.

Un rival sólido

El Real Oviedo afronta el envite con un ambiente de euforia entre su afición y con buenas noticias en el apartado físico. Haissem Hassan, que había terminado con molestias el último encuentro, ha regresado a los entrenamientos con normalidad y estará disponible. También ha reaparecido Lucas Ahijado, mientras que Ilyas Chaira y Fede Viñas siguen siendo baja, aunque el extremo marroquí podría llegar a la final.

Paunovic ya tiene claro el esqueleto del equipo, con la portería, la defensa y el doble pivote consolidados. El foco está en la línea ofensiva, donde Hassan, Cazorla y Alemao cuentan con ventaja, aunque aún se valora quién acompañará desde la media punta, con Seoane y Portillo como candidatos. El cuadro carbayón es un equipo diferente al que visitó el UD Almería Stadium en la segunda vuelta. La llegada de Paunovic ha permitido ver a un Real Oviedo diferente que además acumula diez jornadas consecutivas sin perder, con siete triunfos y tres empates. Una racha destacable que le coloca el cartel de favorito, más aún con las 'debilidades' de una UD Almería mermada por las ausencias de Marc Pubill y de Luis Javier Suárez.