Medicina del Dolor y Servicios Residenciales para nuestros mayores

Vivir con dolor crónico limita no solo el cuerpo, sino también la mente y las emociones. Cuando el dolor persiste más allá de una lesión, una cirugía o una enfermedad, deja de ser un síntoma para convertirse en una barrera invisible que condiciona la vida. En este contexto, la medicina del dolor se presenta como una especialidad para mejorar la calidad de vida, combinando diagnóstico preciso, técnicas mínimamente invasivas y un enfoque multidisciplinar que trata al paciente de forma integral. Y más cuando hablamos de población como es la de nuestros mayores, que merecen más atención personalizada y eficaz.

Para profundizar en este tema, entrevistamos al Dr. Enrique Vázquez, especialista y médico en la Clínica del Dolor. Con más de 25 años de experiencia en el tratamiento del dolor, el Dr. Vázquez nos habla sobre el papel de la medicina regenerativa, las técnicas más eficaces y la importancia de un abordaje personalizado y riguroso que combine ciencia, tecnología y cercanía con el paciente.

Dr. Enrique Vázquez, Clínica del Dolor

- ¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen? Es decir, un poco sus valores e inicios (historia) para que los lectores le conozcan mejor

- Soy Médico Especialista en Anestesiología y Reanimación desde 1998 tras iniciar mi formación MIR en 1993 en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves y vinculado al tratamiento del dolor durante más de 25 años. Hace unos años obtuve el Fellow Interventional Pain Practice (FIPP) máxima acreditación del World Institute of Pain (WIP)

- ¿Cuáles son los principales servicios que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

- Ofrecemos tratamientos personalizados según la localización y el tipo de dolor crónico ajustado a las condiciones del paciente.

La radiofrecuencia de nervios periféricos es muy demandada por su seguridad y efectividad en dolor de espalda, hernias de disco, artrosis de rodilla o neuralgias del trigémino por ejemplo, mientras que en otros casos las técnicas de medicina regenerativa como la proloterapia, el plasma enriquecido en plaquetas o el ácido hialurónico son muy efectivos. En numerosas ocasiones constituyen una alternativa a la intervención quirúrgica con mucho menos riesgo.

- ¿Cómo definiría la medicina regenerativa y en qué se diferencia de otros tratamientos convencionales?

- La medicina regenerativa se centra en la reparación de tejidos dañados, fomentando la liberación de factores de crecimiento a nivel local para crear tejido nuevo y reemplazar el tejido dañado. En los casos indicados alivia el dolor y mejora la funcionalidad, evitando operaciones o tratamientos más agresivos.

- Aparte de la medicina regenerativa, ¿Qué tratamientos aplica la medicina para el dolor?

-Los tratamientos para el dolor, aparte del tratamiento farmacológico, se basan en la atenuación de la conducción dolorosa actuando sobre las ramas nerviosas responsables mediante el uso de radiofrecuencia (térmica o pulsada) guiada de manera selectiva con ecografía o rayos X de alta resolución. Otras terapias que han demostrado éxito en algunas patologías son la infiltración con toxina botulínica, los parches de capsaicina y, en casos más complejos, la implantación de dispositivos de neuromodulación como neuroestimuladores o bombas intratecales.

- ¿Se pueden combinar terapias regenerativas con tratamientos del dolor?

- La medicina regenerativa de hecho forma parte del arsenal terapéutico contra el dolor crónico y en determinadas patologías se puede combinar tanto la proloterapia como el plasma enriquecido en plaquetas con la radiofrecuencia

- ¿Quiere destacar alguna otra cosa sobre el tema?

- Para tener éxito en el tratamiento del dolor crónico refractario son necesarias dos cosas: un diagnóstico certero, para lo cual es primordial la primera visita en consulta donde con la entrevista dirigida, la exploración física y las pruebas complementarias se establece un diagnóstico etiológico del dolor.

En segundo lugar, en caso de ser necesaria una técnica intervencionista, tiene que estar realizada de manera óptima, siempre guiada con imagen de calidad para mejorar la seguridad y la eficacia. A ser posible, realizada por médicos acreditados en el tratamiento del dolor Fellow in Interventional Pain Practice (FIPP). Sin ambas cosas funcionan bien (diagnóstico y técnica), el éxito está asegurado.

Edades Almería

Tras hablar con el Dr. Vázquez, también es importante señalar la calidad de vida de nuestros mayores. Para continuar, hablamos con Edades Almería, un proyecto familiar nacido de una necesidad personal, que tras ocho años ofrece cuidados a domicilio, apoyo en el hogar y una tienda de ayudas técnicas, siempre con un enfoque cercano, comprometido y de calidad.

- ¿Cómo comenzó todo? Cuéntenos un poco sobre sus inicios y los valores que dieron vida a Edades Almería.

- Edades Almería nació hace ocho años de algo tan sencillo —y tan complejo— como una necesidad personal. En mi familia buscábamos una cuidadora para mi abuela y no sabíamos por dónde empezar. Esa sensación de no saber a quién recurrir, de falta de confianza o de referencias, nos hizo pensar: ¿y si hay muchas otras familias pasando por lo mismo?

Así nació este proyecto, con vocación de servicio, mucha cercanía y el objetivo de dar una respuesta profesional y humana a quienes buscan apoyo en casa. Poco a poco, fuimos creciendo, ganándonos la confianza de nuestros primeros clientes gracias al boca a boca. Hoy podemos decir con orgullo que hemos acompañado a una generación entera de mayores en Almería, y seguimos trabajando cada día con el mismo compromiso.

- ¿Qué servicios ofrecen actualmente? ¿Cuáles son los más demandados?

- Nuestros servicios giran en torno a tres áreas:

• Cuidado de personas mayores a domicilio.

• Cuidado de niños.

• Labores domésticas, como limpieza o asistencia en casa.

Además, contamos con una tienda de ayudas técnicas en Almería capital, donde asesoramos de forma personalizada y ofrecemos todo tipo de productos como camas articuladas, sillas de ruedas, grúas o andadores. Es un servicio muy valorado por las familias porque permite probar y encontrar lo que se necesita al mejor precio.

Actualmente, el cuidado de mayores a domicilio es el servicio más solicitado. Los hijos suelen contactarnos, buscando tranquilidad, confianza y, sobre todo, una persona adecuada. Para eso, contamos con nuestra propia bolsa de empleo, lo que nos permite conocer bien a los cuidadores y garantizar una buena conexión con las familias. Incluso facilitamos un primer encuentro en la oficina o en el propio domicilio.

- ¿Qué ventajas ofrece el cuidado a domicilio frente a una residencia?

- Mantenerse en casa supone conservar la autonomía, intimidad y rutinas. Esto, emocionalmente, tiene un impacto positivo. El hogar es un espacio de identidad y seguridad, y poder envejecer en él, con ayuda, es un derecho que defendemos.

Además, el cuidado a domicilio permite una atención más personalizada, ajustada a horarios, necesidades y preferencias. Y también facilita a las familias seguir presentes, sin tener que renunciar a su trabajo o responsabilidades.

- ¿Qué son las ayudas técnicas y cómo pueden facilitar el día a día?

- Son productos que mejoran la autonomía de la persona y alivian la carga física del cuidador. Desde camas articuladas o grúas para movilización, hasta productos sencillos como bastones, barandillas o sillas de baño.

En nuestra tienda no solo vendemos: asesoramos, escuchamos y proponemos la mejor solución. Además, muchos productos pueden alquilarse por periodos cortos, algo útil tras una operación o recuperaciones temporales. No hace falta trámites legales para adquirirlos.

- ¿Cómo se está incorporando la tecnología al cuidado en casa?

- Cada vez más. Desde sistemas de teleasistencia, sensores de movimiento o caídas, hasta recordatorios de medicación o pulseras de localización para personas con Alzheimer.

La clave es usar la tecnología como aliada, nunca como sustituto. En Edades Almería estamos atentos a las herramientas que puedan ayudar a mejorar la calidad del servicio y la seguridad en el hogar.

- ¿Qué mensaje le gustaría enviar a las familias que aún no se han decidido a pedir ayuda?

- Muchas veces se espera a una situación límite para dar el paso, y eso no debería ser así. Prevenir y actuar a tiempo mejora la calidad de vida de la familia.

En Edades Almería no solo cuidamos a la persona mayor, sino también a la familia, quitando de encima trámites, gestiones y preocupaciones. Estamos aquí para escuchar, orientar y acompañar. De forma cercana, clara y profesional.

Puedes conocer más información de nosotros en nuestras redes sociales @edadesalmeria.