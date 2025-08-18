Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
podcast background

Episodio 1

Un policía con insomnio

La desaparición de María Teresa en el año 2000 le cambiaría la vida al inspector Polo. Pero él no podía saberlo: en esa época trabajaba en el País Vasco y aún tardaría en ser destinado a Motril

34 min.

Javier Morales
Laura Ubago

Javier Morales y Laura Ubago

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:06

Francisco Pérez Polo no puede dormir. Desde que se incorporó a la policía judicial de Motril, dos años después de la desaparición de María Teresa, ... intenta resolver un caso que le obsesiona, que sabe que tiene que tener solución. Por eso, cada 18 de agosto recorre el camino que María Teresa tenía que hacer en el momento en que todos le perdieron la pista. Quince minutos clave que tiene casi amarrados, pero nunca del todo. Es una de las fuerzas motoras que más han luchado por encontrar a María Teresa, y el autor de la frase que da título a esta serie, el que más convencido está de que «no es tarde todavía».

Más podcasts

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

A continuación en ...

Siguientes episodios

Te podría gustar

El próximo podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de Ideal

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un policía con insomnio

Un policía con insomnio

Este podcast es exclusivo para suscriptores

Suscríbete hoy mismo y comienza a disfrutar de todo el contenido de Ideal