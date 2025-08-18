Francisco Pérez Polo no puede dormir. Desde que se incorporó a la policía judicial de Motril, dos años después de la desaparición de María Teresa, ... intenta resolver un caso que le obsesiona, que sabe que tiene que tener solución. Por eso, cada 18 de agosto recorre el camino que María Teresa tenía que hacer en el momento en que todos le perdieron la pista. Quince minutos clave que tiene casi amarrados, pero nunca del todo. Es una de las fuerzas motoras que más han luchado por encontrar a María Teresa, y el autor de la frase que da título a esta serie, el que más convencido está de que «no es tarde todavía».

Créditos Investigación y guion Javier Morales, Laura Ubago y Elena de Miguel

Grabación y edición Javier Martín

Mezcla y mastering Íñigo Martín Ciordia

Ilustraciones Carlos Valdemoros

Producción ejecutiva José Ángel Esteban