MAJE ACTRIZ: Yo, María Jesús, te recibo a ti, Antonio, como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida»

NARRADORA: 3 de septiembre de 2016. Día de alegría y celebración en el pueblo alicantino de Novelda. Antonio Navarro y María Jesús Moreno sellan su compromiso. Él es un ingeniero de 35 años. Ella, Maje, una enfermera que entonces tenía 25. Se casan por todo lo alto, en el solemne santuario de Santa María Magdalena de Novelda.

El matrimonio vive en Valencia, en el barrio de Patraix. Y no dura ni un año.

16 de agosto de 2017. La ciudad está casi desierta. Antonio baja al garaje en busca de su coche para ir a trabajar. Sin saberlo, camina hacia su muerte.

Un desconocido le aborda por sorpresa y le asesta seis cuchilladas.

POLICÍA (JUICIO): El 091 nos da un aviso de que, al parecer, en un garaje de la calle Calamocha hay una persona que no responde en el interior de un garaje, insisto, y llena de sangre.

ESTHER MALDONADO (JUICIO): Se veían a simple vista, pues, la marca, los cortes de varias puñaladas en el tórax.

NARRADORA: El asesinato de Antonio esconde un complicado laberinto de sentimientos y motivaciones.

SALVA (JUICIO): Yo estaba muy enamorado de ella. Y continuamente me decía los maltratos psicológicos que sufría. Entonces temía por su vida también.

NARRADORA: Antonio jamás supo quién lo asesinó ni por qué lo hizo. Fue su esposa, Maje, con la ayuda de su amante, Salva.

El caso ocupa horas de televisión y llena las portadas de los periódicos.

INFORMATIVO: La jornada ha estat centrada en la conformació del jurat popular. En mig d'una gran expectació mediàtica, ha començat este matí el juí per l'assassinat en l'agost de 2017 del ingenier de Novelda, Antonio Navarro.

NARRADORA: Este podcast de seis episodios es una autopsia. Una disección completa a la asesina, a las fases de su vida y por extensión a su amante-cómplice.

MAJE (ESCUCHAS): Me tratas genial, estás loco por mí, físicamente me gustas… No me importa que me saques 20 años…

NARRADORA: Nos centraremos en la figura de Maje, en las distintas caras que ofrecía; en las etapas de su vida hasta convertirse en asesina o en las motivaciones para organizar un crimen…

MAJE (ESCUCHAS): Yo, la movida con Antonio, que en paz descanse no la quería.

NARRADORA: Reconstruimos esta historia a través del abundante material que hay sobre el caso: las escuchas telefónicas, los testimonios grabados en el juicio, el relato de los investigadores o la recreación de los textos de sus cartas y de las entrevistas psicológicas.

FISCAL (JUICIO): Mi madre solo reza para que no me falles en el asunto que nos corresponde.

NARRADORA: El crimen de Patraix es ya un hito en la historia criminal y ocho años después continúa generando asombro.

RAMÓN CAMPOS: Yo creo que este caso tiene algo de voyeurismo. Nos acercamos a la vida privada de una forma que pocas veces hemos podido en un caso criminal.

MAJE: AUTOPSIA A UNA ASESINA.

CAPÍTULO 1. NIÑA, NOVIA Y ESPOSA INFELIZ.

NARRADORA: ¿Por qué nos sigue generando tanto asombro este suceso? Vamos a tratar de explicarlo. Soy Paola Navalón y voy a acompañaros en el relato de este crimen, en la disección a una mujer que se pasó la vida huyendo y que en esa huida se convirtió en asesina.

Esta historia comienza un caluroso día de verano, en una ciudad casi desierta…

Con un hombre muerto en el suelo de un garaje.

ESTHER MALDONADO (JUICIO): Un tercer sótano hacia abajo. Y bueno, efectivamente se hallaba el cuerpo de Antonio Navarro.

NARRADORA: Miércoles. 16 de agosto de 2017. Esther Maldonado es la jefa de Homicidios de la Policía Nacional. Llega un nuevo caso para el equipo. El ingeniero Antonio Navarro ha aparecido asesinado.

ESTHER MALDONADO (JUICIO): Normalmente todos los vecinos, pues por precaución la suelen dejar cerrada y en la puerta no había ningún signo de forzamiento.

NARRADORA: La Policía presta atención al estado del cadáver.

ESTHER MALDONADO: El cuerpo estaba justo entre la pared y el morro de un vehículo que estaba aparcado así, en batería, de frente a la pared. Y allí estaba el cuerpo, boca arriba, decúbito supino, boca arriba y estirado. Y se veían a simple vista, la marca, los cortes de varias puñaladas en el tórax.

NARRADORA: Los forenses cuentan después seis orificios de arma blanca en el pecho de Antonio; asesinado brutalmente y sin indicios de robo.

ESTHER MALDONADO (JUICIO): Llevaba su cartera con dinero, con la documentación encima... No le habían sustraído absolutamente nada.

NARRADORA: Comienzan a llegar familiares a la casa de Patraix.

MERCEDES (JUICIO): La mujer de mi hijo, ni me miraba, con la cabeza gacha así… recta como… así. Y no me miraba. Y entonces mi marido me dijo «nena, no preguntes dónde está Antonio. A Antonio «Lo han matado». Dije «¿cómo?».

NARRADORA: Antonio y Maje habían crecido en Novelda. Allí se conocieron, se enamoraron y se casaron.

Las campanas vuelven a sonar. Pero el tañido es de dolor. El funeral de Antonio se celebra en la parroquia de San Pedro. Una multitud quiere despedirle. Sus padres, su hermano, muchos amigos, vecinos…

La iglesia se queda pequeña entre llantos y pésames. La viuda viste de nergro y gris. Llora, se desgarra, acaricia el féretro con una mano… Sube al altar mayor y lee una carta de amor hacia su esposo. Da gracias por los años vividos y arranca las lágrimas de los que la escuchan.

Es en Novelda, cerca de su familia, donde acaban los restos de Antonio. Y es en Novelda donde todo comienza. Pero, ¿cuál era la historia de estos recién casados?

ARTURO CHECA: Soy Arturo Checa. Trabajo en Las Provincias. Normalmente, cuando hay un crimen grave como fue el de Maje, el periodista siempre trata de ahondar en el pasado de sus protagonistas.

Cuando la policía resolvió el crimen, yo viajé a Novelda, que es la cuna de Maje y de Antonio.

NARRADORA: Arturo emprende un viaje de 150 kilómetros, la distancia entre Valencia y Novelda.

ARTURO CHECA: Novelda no es un pueblo pequeño, es decir, no es de esos pueblos de la España vaciada. Es una importante localidad del interior de Alicante, con más de 26.000 habitantes entre montañas y es una zona de Alicante muy conocida por sus uvas, el mármol o las especias.

NARRADORA: María Jesús Moreno nació el 6 de septiembre de 1990.

ARTURO CHECA: María Jesús pertenece a una familia muy tradicional y muy unida. Son cinco hermanos, gente muy trabajadora, ligada siempre a Novelda. Maje estaba especialmente unida a su madre, ama de casa. En algún momento la ha descrito incluso como una amiga a la que le contaba todo.

NARRADORA: Arturo Checa profundiza en la niñez de la joven. Comprueba que se trata de una infancia y adolescencia marcadas por la religiosidad de su familia.

ARTURO CHECA: Es una familia integrada en la obra de San Juan de Ávila, que es una comunidad cristiana muy estricta en cuanto a la separación de sexos con chicos y chicas acudiendo a colegios diferentes. No coinciden hasta que ya llegan a la carrera y acudiendo a convivencias cada tres meses.

NARRADORA: María Jesús completa su educación secundaria en Novelda.

ARTURO CHECA: Maje estudió en el colegio de las Carmelitas en Novelda hasta 4.º de la ESO. Tenía muy poca relación con sus compañeras, precisamente porque estaba marcada un poco por el aspecto estricto-religioso de sus padres, que no le dejaban, por ejemplo, acudir a casas de personas que no fueran de su comunidad o tampoco podía ir a actividades como fiestas de cumpleaños o fiestas de fin de curso. Ella se dirigió a las hermanas profesoras de las Carmelitas y les dijo: «Hermanas, prefiero que me llamen Maje, no, María Jesús, que me gusta más».

MAJE ACTRIZ: Prefiero que me llamen Maje, no María Jesús, que me gusta más.

NARRADORA: En su pueblo Maje se aficiona al deporte. Conoce después a la que será su mejor amiga. Se llama Rocío y comparte con ella campamentos. Más tarde serán fiestas nocturnas, ligues y sentimientos. Ella es su principal confidente antes y después del crimen y resume su vínculo en el juicio.

ROCÍO (JUICIO): Ha sido mi mejor amiga. Su familia y mi familia se conocen. Entonces yo tengo relación con ella desde muy pequeñas.

NARRADORA: La joven Maje llega a Valencia por primera vez para estudiar Bachillerato. Vive en un piso de su comunidad cristiana junto a otras chicas y su hermana. Allí hace amigas íntimas.

Su vocación es la Enfermería que la llevará después a Cataluña.

ARTURO CHECA: En Barcelona tiene su primera relación afectiva a los 18 años, cuando estaba estudiando enfermería. Ella calificaba esa relación como de noviazgo.

NARRADORA: En Barcelona, la joven estudiante vive en una residencia religiosa, pero se harta. Busca ser autosuficiente, ser más libre.

ARTURO CHECA: Maje dijo a sus padres que no quería vivir más en ese lugar. Se fue a un piso de alquiler compartido con otras tres chicas y se puso a trabajar como cocinera en un colegio mayor.

NARRADORA: Estamos en 2011. Son fiestas en Novelda. Maje tiene 21 años, está en el último curso de Enfermería y vuelve a su pueblo. Allí un joven le llama la atención. Se llama Antonio y con él inicia un nuevo noviazgo.

ARTURO CHECA: De la relación con Antonio Maje, como consta en las entrevistas psicológicas que se le hicieron ya cuando estaba presa, destacaba siempre desde el principio que era un hombre maduro, que la sabía tratar como mujer y que textualmente dijo «me sabía llevar».

ACTRIZ MAJE: …Me sabía llevar.

NARRADORA: Antonio es un joven conocido y apreciado en el pueblo vinculado a sus tradiciones. Estudioso. Familiar. Muy fiel a su gente, a su pandilla. Le conocen como 'El Caldós'.

ARTURO CHECA: Y un apodo que viene de un antepasado de carácter muy afable, campechano y bromista. Y que es un carácter que también todos decían que estaba muy presente en Antonio. Según me contaron al ir a hacer el reportaje, Maje, en cierto modo hizo fuerte el noviazgo con Antonio al ver una forma de salir de Novelda, un pueblo en el que se sentía atrapada y que no le permitía un poco llevar a cabo su sentido de vida.

NARRADORA: Sus padres son Vicente y Mercedes. Viven en Novelda. Antonio es el único hijo del matrimonio, pero tiene un hermano por parte de su padre. Así le describen en el juicio.

VICENTE (JUICIO): Mi hijo, el clásico bonachón, bonachón y buena persona.

MERCEDES (JUICIO): Era un hijo excelente, maravilloso. conmigo, súper educado… Con sus amigos, siempre estaban saliendo a cenar. Le encantaba salir a cenar, venir a su pueblo, reunirse con ellos, los llamaba por teléfono…

NARRADORA: Sus amigos le adoran.

AMIGO DE ANTONIO (JUICIO): Antonio era una bellísima persona. Era agradable, simpático, extrovertido. Lo tenía todo. Lo queríamos mucho.

NARRADORA: Los primeros trabajos de Antonio en una constructora le obligan a alejarse de Novelda y desempeña su labor en ciudades de Aragón.

ARTURO CHECA: Los tres años iniciales de la relación transcurrieron con él, residiendo en Zaragoza y ella en Novelda. En esa época, Maje empezó a trabajar en una residencia en Elda. En ese periodo hubo una crisis de pareja, según se cuenta, por un tonteo que al parecer tuvo Maje con un enfermero y compañero de trabajo. Hubo un parón en la relación durante seis meses y durante esos seis meses la relación entre Maje y su compañero de trabajo se hizo más estrecha.

NARRADORA: Como tantas parejas, Antonio y Maje tienen altibajos, disputas, reencuentros… Rompen y vuelven a reconciliarse. El ingeniero deja Aragón.

ARTURO CHECA: Antonio encontró trabajo en Requena y ella se fue a vivir con él. Como tampoco consiguió trabajo en Requena, echó el currículum en la Casa de la Salud de Valencia y fue allí donde ya finalmente la contrataron.

NARRADORA: Es en 2015 cuando la vida de Maje da un vuelco. Con su nuevo trabajo en el hospital La Salud se marcha a Valencia y vive en casa de su hermana. Para ella es una época de libertad y de reencuentros.

ARTURO CHECA: Durante cuatro o cinco meses, ella se trasladó a vivir a Valencia, a casa de su hermana y Antonio siguió viviendo en Requena. Fue ya en mayo cuando alquilaron un piso en Valencia y volvieron a convivir. La llegada a Valencia, sirvió también para que Maje retomara el contacto con tres amigas que también se habían salido de la comunidad religiosa.

NARRADORA: Es un tiempo para nuevas amistades. Entre ellas un hombre. Se llama Salvador Rodrigo Lapiedra y tiene 45 años. Como Maje, se cría en una familia numerosa. Está casado y es padre de una hija.

ARTURO CHECA: Salva es un auxiliar de enfermería de La Salud, veterano en el centro, celador de quirófano. Es muy popular entre sus compañeros, muy implicado en el centro. Este es el Salva que deslumbra a Maje y lo que empieza como una amistad acaba en una relación sentimental y sexual.

NARRADORA: En el hospital intercambian cartas de amor con dibujos, corazones, besos estampados… Es una relación con tintes adolescentes, furtivos… Salva se enamora locamente y Maje le corresponde. No parece importarle que le saque 20 años.

Recreamos los textos de las cartas que se envían entre ellos.

ACTRIZ MAJE: Con esta breve carta quiero decirte que te quiero, que te necesito y que voy a cuidarte y mimarte. Soy tuya y prometo serte fiel porque no hay nada más que un hombre como tú a mi lado...

ACTOR SALVA: Querida Maje. Esta carta responde a tu maravilloso regalo, a esa estupenda carta que con tanto amor me redactaste. Me produjo tantos sentimientos que aún estoy interiorizándolos. Me haces sentirme muy amado y valorado.

ACTRIZ MAJE: Esta carta es una declaración de amor hacia ti, te quiero por encima de cualquier obstáculo, de cualquier inconveniente. Tu Maje, tu bruja, tu fea... Pero al fin y al cabo... ¡tuya!

ACTOR SALVA: Siempre te tengo en mis pensamientos, tengo una dependencia hacia ti increíble. Te necesito como el respirar. Tu brujo, tu petardo... Simplemente Salva.

NARRADORA: Antonio, el novio de Maje, no sabe nada de Salva. Y eso que desde mayo ha dejado Requena y ahora vive con ella en Valencia, en un piso de alquiler. Sigue el noviazgo con Maje y en septiembre de 2015 le pide matrimonio. Así lo recuerda su amiga Rocío.

ROCÍO (JUICIO): Cuando ella me dijo que… me enseñó el anillo. Lo conocí y me dijo «este es Antonio» o sea, era como que nos invitaba a la boda.

MERCEDES (JUICIO): Mi hijo le regaló un anillo, el que ella quiso de brillantes. Chiquitín. Todo muy bonito. «Mira tu hijo lo que me quiere».

NARRADORA: De puertas afuera, la relación entre Antonio y Maje se afianza. Y además llega otra alegría: contratan a la enfermera en una residencia religiosa de Torrent. Allí cuida a las hermanas teresianas. La superiora es Carmen, que convive entonces con monjas mayores. Recuerda en el juicio esta etapa de Maje.

HERMANA CARMEN (JUICIO): Una profesional estupenda. Ella ha seguido con muchísimo cuidado la medicación de las hermanas, el control que llevaba y su presencia en nuestra casa ha sido, pues, de un apoyo extremado.

NARRADORA: 2016 arranca con aparente ilusión para Antonio y Maje. En febrero se compran una casa juntos en Valencia. En la calle Calamocha, en el barrio de Patraix.

ARTURO CHECA: La compra de la vivienda se formaliza en febrero por valor de 107.000 €. Junto con la casa también va la plaza de garaje del tercer sótano, donde murió un año después. Antonio, paradójicamente, había comprado el escenario de su propio asesinato.

NARRADORA: Casa nueva y boda con fecha: sería en Novelda, tras el verano. Pero en Maje empiezan a chocar dos fuerzas contrapuestas: el compromiso con Antonio y el deseo de estar con más hombres. El propio Salva se lo cuenta a un amigo.

SALVA (ESCUCHAS): De vez en cuando «ay, podemos quedar a comer». Nos veíamos, tal, no sé qué… subía a su casa y ¡pimba!, y la liábamos. Claro, ella vio que eso le ocurría periódicamente, entonces llegó un momento, me dijo «mira, no nos tenemos que ver, no nos tenemos que ver porque te tengo en la cabeza siempre y si no, no me caso».

NARRADORA: El amante y compañero de trabajo de Maje se queda hundido.

SALVA (ESCUCHAS): Claro, yo lo pasé fatal porque ni, ni mensajes ni… y estuvimos tres meses. Claro, yo estaba hecho una mierda.

NARRADORA: Punto y aparte con Salva, pero puerta abierta a otros hombres más jóvenes y físicamente más agraciados. Maje suma otra relación, la de Tomás, de 33 años. En el juicio resume su historia.

TOMÁS (JUICIO): Yo estaba trabajando en una tienda cerca de donde vive o vivía, no lo sé, su hermana. Ella pasaba por delante y un día la paré para hablar con ella. Eso fue en 2015, la primera vez que hablé con ella fue en 2015. Y luego ya en 2016. El mes es mayo, creo, la volví a parar para darle mi número de teléfono. Bueno, una relación de pareja desde 2016, mayo de 2016, hasta octubre de 2017.

NARRADORA: Es decir, antes de la boda, después de la boda y también después del crimen.

TOMÁS (JUICIO): Vivir juntos como tal… menos cuatro días que ella vino a casa, se vino a casa, el resto no. En junio, creo, de 2016, ella tuvo una discusión con Antonio y me pidió que fuera a por ella a su casa porque la había echado de casa. Entonces yo le dije que se viniera a casa a vivir.

NARRADORA: El motivo es que Antonio ha descubierto la relación de Tomás poco antes de la boda programada en Novelda.

TOMÁS (JUICIO): Le había mirado el móvil y había descubierto un mensaje que yo le había enviado a ella. Y por ese motivo Antonio le dijo que se fuera de casa.

NARRADORA: Salva, Tomás… Y, desde abril, también Manuel, otro compañero sanitario de trabajo de Maje y Salva en el hospital. Coinciden en turnos de noche. Él iba a casarse y la boda se anuló. Maje le plantea que ella también ha sido abandonada. Lo cuenta él en el juicio.

MANUEL (JUICIO): «Qué casualidad que a ti te han dejado en el altar y yo lo acabo de dejar con mi,... con mi novio». No estaba casada entonces y dice «qué casualidad, pues que a ti te han dejado y a mi también. Estamos los dos en la misma situación».

NARRADORA: Al empezar el verano parece que la boda entre Maje y Antonio se va al traste. Antonio está enfadado por lo de Tomás y no sabe que ella ha tenido más relaciones. Sin embargo, se reconcilian un mes antes de la boda.

ARTURO CHECA: Antonio perdonó al final lo de Tomás, que es la infidelidad que se sabía en ese complicado verano del 16 y los planes de boda siguieron adelante. Pero, vamos, es evidente que Maje no tenía sus sentimientos hacia su marido nada claros y pese a ello, la relación siguió adelante.

NARRADORA: La madre de Antonio declara que su hijo se acercaba al matrimonio tratando de olvidar las infidelidades que había conocido de su novia, de Maje.

MERCEDES (JUICIO): Yo creo que la perdonó las dos veces porque estaba muy enamorado de ella, la quería como le dijo su padre. Es que…

ACUSACIÓN PARTICULAR (JUICIO): La primera vez que ha relatado de Petrer, creo que ha dicho. Y la segunda es antes de la boda. ¿Se refiere a esas dos infidelidades?

MERCEDES (JUICIO): Sí, antes de la boda, las dos únicas que yo sé.

NARRADORA: A pesar de las riñas de la pareja, a pesar de las relaciones simultáneas de Maje, la boda sí se celebra. El 3 de septiembre de 2016, Maje y Antonio se casan.

ANTONIO ACTOR: Yo, Antonio, te recibo a ti, María Jesús, como esposa, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad,...

ARTURO CHECA: Muchas de las imágenes y fotografías que han trascendido del caso están unidas al momento de la boda. Todo el mundo en Novelda, al que le preguntabas, constataba que parecían dos novios radiantes. Pues si bien Antonio parecía estar muy enamorado, había más dudas en lo que desprendía Maje.

MERCEDES (JUICIO): Se desvivía por ella. Siempre estaba haciéndole gracias, siempre estaba gastándole bromas…, Se desvivía con ella. Siempre estaba regalándole cosas.

NARRADORA: Otoño de 2016. Tras una luna de miel en Méjico, arrancan un camino en común, juntos. Maje comienza una vida nueva donde quería, en Valencia. Patraix es su barrio. De puertas afuera, la pareja parece haber sellado heridas. ¿Borrón y cuenta nueva?

Pasan los días.

Pasan las semanas.

No llevan ni un año casados y Maje no soporta a Antonio. Para ella, no es más que un estorbo.

Se siente enjaulada en su matrimonio.

Una idea comienza a tomar forma en su cabeza: apartarlo de su vida. Pero no con una ruptura o con el divorcio. Tomás lo constata en el juicio.

TOMÁS (JUICIO): Anteriormente ya me… ya me había dicho en persona que ojalá se muriera y cosas de ese tipo.

NARRADORA: El verbo morir comienza a escucharse en sus conversaciones. Suena a simple cabreo. Pero pronto sería un plan. Y ese plan requería una de las armas más peligrosas…

La mentira.

MERCEDES (JUICIO): Dos días antes de matarlo estaban los dos en mi casa besándose en el salón… En el sofá.

