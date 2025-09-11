Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El crimen de Prado Negro, desde dentro: las entrañas de una noche trágica

La redacción de IDEAL narra cómo ocurrieron los hechos y cómo se llevó a cabo la cobertura del atrincheramiento

Laura Velasco
Sandra Martínez

Laura Velasco y Sandra Martínez

Granada

Jueves, 11 de septiembre 2025, 23:34

Entre la tensión y el silencio, la larga vigilia se rompió sobre las 04.45 horas de la madrugada. Familiares y allegados que esperaban en ... Prado Negro para seguir la negociación de la Guardia Civil con el hombre atrincherado en su vivienda se revolvían. Los gritos y llantos de los familiares del hombre asesinado invadían el cordón policial al conocer que el presunto autor de los hechos había liberado a Lourdes, mujer del fallecido, tras estar retenida durante más de 12 horas. La redacción de IDEAL narra cómo ocurrieron los hechos y cómo se llevó a cabo la cobertura del atrincheramiento.

