El Hotel Granada by Pierre & Vacances celebra su primer aniversario

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:21 Compartir

El Hotel Granada by Pierre & Vacances cumple su primer aniversario desde su apertura el 5 de junio de 2024, consolidándose como un espacio urbano de referencia en Granada para alojar tanto a turistas como a clientes corporativos y grupos.

Situado en una ubicación estratégica cerca del centro histórico, la universidad y los principales hospitales de la ciudad, este es el primer hotel de la cadena Pierre & Vacances en Granada.

Desde su apertura, el hotel se ha destacado por su versatilidad en adaptarse a diferentes perfiles, tanto vacacionales como de corporativos, alojando miles de huéspedes locales e internacionales. También, sus salones polivalentes, propuesta gastronómica cuidada y excelente relación calidad-precio lo convierten en el lugar ideal para celebrar encuentros familiares, reuniones de empresa y todo tipo de eventos profesionales.

Además, el Hotel Granada by Pierre & Vacances destaca por ser un espacio familiar y pet friendly, que ofrece comodidad y accesibilidad para quienes viajan con niños o mascotas.

En la celebración de su aniversario, el hotel ha expresado su genuino agradecimiento a las agencias de viajes, colaboradores y clientes por su confianza y apoyo constante.

Este acto reafirma su compromiso de seguir mejorando la experiencia del cliente, consolidando al hotel como un referente en la organización de eventos y alojamiento en Granada.

Con una visión puesta en el futuro, el hotel apuesta fijamente por la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente para seguir creciendo en los próximos años.

Temas

Turistas