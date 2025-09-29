Andalucía oriental, destino para todo el año

Fran Hidalgo Granada Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:08 Compartir

El turismo en Andalucía oriental es mucho más que verano. Granada, Jaén y Almería han sabido diversificar su oferta para mostrar que cada estación abre una oportunidad distinta: del esquí en Sierra Nevada a los senderos de la Alpujarra en otoño, del oleoturismo en Jaén a las playas de Cabo de Gata en invierno, o los festivales de música y cine que llenan de vida las noches estivales.

La clave está en romper la temporalidad. Con iniciativas que van desde la recuperación de espacios patrimoniales hasta la creación de rutas culturales, gastronómicas o de naturaleza, estas provincias se presentan como destinos complementarios donde mar y montaña, interior y costa, tradición y modernidad se dan la mano. En este modelo, el visitante no solo disfruta: también se genera empleo estable y se refuerza la identidad de los territorios.

Los planes de sostenibilidad turística, apoyados por fondos europeos y la cooperación público-privada, están transformando el mapa andaluz con proyectos innovadores, desde experiencias inmersivas hasta productos integrados que combinan deporte, cultura y gastronomía. Así, viajar deja de ser estacional para convertirse en una experiencia continua, capaz de fidelizar y emocionar.

Agradecemos a los anunciantes que hacen posible este suplemento, sumando su apoyo a la difusión de un patrimonio que es orgullo y motor de futuro para Andalucía. Invitamos a los lectores a descubrir en el librillo digital el conjunto de reportajes, rutas y propuestas que muestran lo mejor de nuestra tierra.

