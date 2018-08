La agenda de Encarna y Pedro Esta linarense no sabe leer y lleva toda la vida guiándose por los dibujos de su nieto Encarna Alés, vecina de Linares, muestra la agenda que ha elaborado con su nieto. / IDEAL LORENA CÁDIZ Domingo, 5 agosto 2018, 14:09

Hace años, e incluso décadas, que a Pedro Ortega se le ocurrió una idea para ayudar a su abuela a interpretar la agenda de teléfonos. Ella no sabe leer y no lo tenía fácil a la hora de tener que buscar un número. «Un día mi padre trajo un tarjetero de plástico y fue metiendo las tarjetas y en cada una de ellas le fue escribiendo un número. Yo pensé que si en cada tarjeta le hacía un dibujo alusivo a la persona, sería todo mucho más fácil para ella», explica Pedro.

Desde entonces la renovación de la agenda se ha convertido en un juego para ellos. Pedro vive en Sevilla, es el responsable de comunicación de Izquierda Unida en Andalucía, y su abuela, Encarna Alés, lleva sus 74 años viviendo en Linares. «Siempre que puedo me escapo a verla», dice Pedro, que reconoce que para él es como su madre. «Perdí a mi madre por cáncer, pero tengo la suerte de tener a mi abuela».

El 1 de agosto llegó a Linares de vacaciones y ambos se pusieron a darle vueltas a la agenda y a los dibujos nuevos que Encarna asocia con sus nuevos contactos. El día 3, viernes, Pedro subió a Twitter las fotos de algunas de las páginas de esa agenda con el siguiente mensaje: «La agenda de teléfonos de mi abuela. Una tarea que llevo haciendo 20 años y no la puede hacer nadie más. Porque ella no sabe leer pero entiende perfectamente mis dibujos. Nos lo pasamos en grande actualizando la agenda». No imaginaba hasta dónde iba a llegar su historia, que en horas se hizo viral. Ayer por la noche llevaba 16.000 retuiteos, 68.000 me gusta y más de 1.100 comentarios.

«No me lo esperaba, trabajo con titulares, pero no pensaba que esto iba a tener tanto tirón», reconoce.

En las imágenes subidas a la red, y que aquí acompañan a esta información, se pueden ver algunos de los dibujos de la agenda de Encarna. «Cuando hicimos la primera versión de la agenda, mi hermano tenía como mascota un conejo blanco, así que le pusimos junto a su teléfono, el dibujo de un conejo. Hoy, veinte años después, el conejo ya no vive, pero sigue siendo la manera de representar a su propio nieto».

Los libros son el dibujo asociado a Pedro, el único de sus nietos que estudió en la Universidad. Para el hermano mayor de Encarna, que se llama Gaspar, usan el dibujo de un camello, por aquello de los Reyes Magos. Y para sus vecinos Mari y Paco, que suelen ir al campo y traerle espárragos, un manojo de espárragos.

Hay otros símbolos que son más fáciles. La fachada del Palacio de los Marqueses de Linares, para referirse al centro de salud, la televisión para el teléfono del técnico y un peine y unas tijeras para la peluquera.