Directo | Real Sociedad - Granada femenino

12:06

Incertidumbre

Incertidumbre en Zubieta. Pasan varios minutos de las 12.00 horas del mediodía y ambos equipos siguen peloteando. Al ser la jornada de horario unificado, no se puede empezar a jugar hasta que se dé el 'OK' en todos los campos. Sin embargo, el Betis-Barça y el Deportivo-Sevilla han empezado ya. Según afirma el Granada a IDEAL, se ha sucedido una incidencia que no ha trascendido en otro encuentro. Esperamos novedades.