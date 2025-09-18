En directo | Real Jaén - Granada
Sigue en directo el partido correspondiente al Trofeo del Olivo desde La Victoria
Granada
Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:26
19:44
Sin Alemañ además de Sola y Bouldini
Además de las asumidas bajas de Álex Sola y Moha Bouldini, que no entrenaron con el resto del grupo ayer, en el Granada también faltará Pedro Alemañ. El centrocampista valenciano fue titular contra el Leganés y acabó sustituido a falta del último cuarto de hora.
19:42
Diallo, en el banquillo
En el banquillo del Granada se queda por ahora Baïla Diallo, ya recuperado de la lesión que le apartó de las cuatro últimas jornadas tras la inauguración del campeonato. Le acompañan Ander Astralaga, Pau Casadesús, Oscar Naasei, Manu Lama, Loïc Williams, Sergio Ruiz, Pablo Sáenz, Souleymane Faye y Jorge Pascual.
19:39
📍 Nuevo Estadio de la Victoria pic.twitter.com/ExDULAs0Tu— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) September 18, 2025
19:38
Alineación del Real Jaén
En el Real Jaén, por su parte, Manolo Herrero sale con Morillas, Javi Moyano, Pedro Fernández, Mauro, Connor, Nacho, Manu López, Rivera, Maroto, Sako y Agus Alonso.
19:33
Curiosidades del 'once'
Pacheta vuelve a ubicar a Martin Hongla como central, al igual que en Ipurua pese a su desastroso partido allí -el último como rojiblanco antes de frustrar su venta al Rubin Kazán- y rodará como titulares a hombres como Diego Hormigo, Rubén Alcaraz, Luka Gagnidze, Samu Cortés o Gael Joel que no lo han sido hasta ahora en el campeonato.
19:31
Alineación del Granada
Ya conocemos los once elegidos como titulares por Pacheta, con un 'once' totalmente nuevo respecto a la derrota en Liga con el Leganés del pasado domingo en Los Cármenes. El entrenador sale con Luca Zidane bajo palos; Gael Joel, Martin Hongla, Diego Hormigo y Pere Haro en defensa; Rubén Alcaraz, Manu Trigueros y Luka Gagnidze en el centro del campo; y Samu Cortés, Sergio Rodelas y José Arnaiz en ataque.
19:28
Bienvenida
¡Buenas tardes a todos!
Bienvenidos al seguimiento en directo de este partido amistoso del Granada ya en pleno campeonato, con visita al Real Jaén por el Trofeo del Olivo. Los rojiblancos buscan una alegría en forma de la victoria que se les resiste en la competición ante el club vecino, recién ascendido a Segunda RFEF. Los futbolistas de Pacheta esperan recuperar la confianza.
¡Comenzamos!
