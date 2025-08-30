Directo | Levante - Granada femenino
Estreno de las rojiblancas en una temporada en la que buscan repetir el brillante papel del curso anterior
Sábado, 30 de agosto 2025, 11:52
12:10
En los primeros compases no hay acercamiento a las áreas, con dominio alterno.
12:04
El Granada viste de blanquiazul, con su segunda equipación, para no coincidir con las valencianas en los tonos rojizos.
12:00
En la Ciudad Deportiva de Buñol, en Valencia, rueda ya el balón.
12:00
Sonya Keefe es la gran esperanza ofensiva tras sus 16 goles con el Logroño del ejercicio anterior.
11:59
Una de las grandes novedades del campeonato es la aparición del VAR, no como tal, dado que no hay un equipo de árbitros, pero sí un seguimiento por vídeo para las jugadas polémicas, que incluso las jugadoras podrán reclamar a la árbitra para revisarlas.
11:57
Arbitra Ylenia Sánchez.
11:57
Chacón es baja en el Levante mientras que Solvoll y Lauri ni fueron convocadas.
11:57
La portera Laura Sánchez, Clara, Yoli, M. Barquero, A. Gómez, Blanca y Leles, se quedan esta vez en el banquillo de principio.
11:57
El Granada alinea a Chika Hirao bajo palos en lugar de Laura Sánchez; Manoly, Cristina Postigo y Jujuba como centrales, más Alba Pérez y Manoly Baquerizo de laterales; Ari Mingueza y Miku Kojima forman el doble pivote con Lauri Requena de enganche, más Laura Pérez, Sonya Keefe y Linnea Laupstad como puntas de lanza.
11:56
Por parte del Levante UD juegan: Tarazona; Eva Alonso, Erika, Dolores, Gabaldón; Alharilla, Agama, Carol; Ali, Gonzi e Inés; mientras que se quedan en le recámara la meta Coronado, Alma, Bascu, Ana Franco, Sintia, Carrasco, Kalu, y Luque.
11:56
El Levante UD busca la permanencia al igual que las nazaríes, pero el Granada está con la moral alta, dado que viene de levantar la Copa de Andalucía, tras imponerse al Sevilla FC por 2-3. Emn el torneo copero brillón la chilena Sonya Keefe, quien tiene la difícil misión de hacer olvidar la labor como goleadora de Edna Imade, una de las bajas más significativas en las filas rojiblancas.
11:56
Destaca en el Granada la novedad al frente del banquillo, con un gran reto para Irene Ferreras, procedente del Deportivo de La Coruña y que debuta, precisamente, contra el mismo rival con el que acabó el equipo granadinista el espléndido último campeonato, en el que se quedó en puertas de su primera participación en la competición europea y llegó muy lejos en la Copa del Rey, siendo eliminado por el Atlético de Madrid en el penúltimo escalón. De hecho, las granadinas superaron al Levante en los cuartos de final.
11:56
La portera japonesa Chika Hiaro, las defensas Blanca Muñoz, Yoli Sierra y Manoly Baquerizo, la extremo Solvoll y las atacantes María Barquero y la mencionada Keefe querrán dejar el pabellón alto, todas ellas fichadas para la campaña que se inicia.
11:55
Además, las rojiblancas cuentan con un conjunto muy removado y hasta siete caras nuevas, aunque también conservan la base de años anteriores, grupo que quiere transmitir el espíritu de la 'eterna lucha' a las recién llegadas.
11:55
El Granada femenino comienza la temporada de su confirmación en la máxima categoría en campo del Levante UD, un rival asequible y que luchará por el mismo objetivo que las rojiblancas, por la salvación. Arranca así la tercera campaña consecutiva de las granadinas en la Liga F, un curso complejo al venir del mejor ejercicio de su historia.
11:55
El Granada quiere empezar con buen pie.
11:55
El rival se ha renovado mucho en sus filas, pero el Granada fue quinto en la liga anterior con Arturo Ruiz, ahora en la Real Sociedad, y eso que solo era la segunda campaña en la élite.
11:52
Buenos días, el Granada Femenino inicia la temporada en campo del Levante UD. Es su tercera campaña consecutiva en la Liga F, la máxima categoría nacional.
