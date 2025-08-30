Directo | Levante - Granada femenino

11:56

Destaca en el Granada la novedad al frente del banquillo, con un gran reto para Irene Ferreras, procedente del Deportivo de La Coruña y que debuta, precisamente, contra el mismo rival con el que acabó el equipo granadinista el espléndido último campeonato, en el que se quedó en puertas de su primera participación en la competición europea y llegó muy lejos en la Copa del Rey, siendo eliminado por el Atlético de Madrid en el penúltimo escalón. De hecho, las granadinas superaron al Levante en los cuartos de final.