Directo | Granada - Zaragoza

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
GRA
ZAR
José Ignacio Cejudo y Ángel Mengíbar
Granada
Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:01
18:07
Antes de centrarnos en el partido del primer equipo masculino, el Femenino perdió a mediodía con el Sevilla en la Ciudad Deportiva del club. Aquí, la crónica del partido y las declaraciones de Irene Ferreras y Yoli Sierra . Asistió la seleccionadora nacional Sonia Bermúdez y hubo susto en la grada antes del comienzo.
Enlace copiado
18:00
Los jugadores de campo titulares empiezan su preparación con el capitán Sergio Ruiz a la cabeza. Les siguen los del Zaragoza.
Enlace copiado
17:59
El Ceuta-Almería ha quedado aplazado cuando iba 1-1 por el fallecimiento de un aficionado local. El hincha sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el gol de Kuki Zalazar que adelantó a su equipo a los tres minutos, y que Adrián Embarba igualaría antes del descanso.
Enlace copiado
17:45
📍 Llegamos a Los Cármenes pic.twitter.com/Gt8KtwzHfa— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 9, 2025
17:45
Luca Zidane y Adrián Rodríguez, guardametas del Granada y del Zaragoza, comienzan a calentar junto al resto de sus compañeros.
Enlace copiado
17:40
🚌 Llegamos al Nuevo Los Cármenes 🏟️ pic.twitter.com/sqw8B5nA3c— Real Zaragoza (@RealZaragoza) November 9, 2025
17:23
Tal y como estaba previsto, la única novedad de Pacheta será la vuelta de Loïc Williams a la zaga al desplazarse Oscar Naasei al lateral derecho para cubrir a Pau Casadesús, que causa baja por molestias.
Enlace copiado
17:23
▪️𝑽𝒆𝒔𝒕𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐 preparado 🔸— Real Zaragoza (@RealZaragoza) November 9, 2025
17:22
El rival, por su parte, sale con Adrián Rodríguez, Aguirrebairia, Insua, Gomes, Pomares, Francho, Toni Moya, Raúl Guti, Sebas Moyano, Pau Sans y Soberón.
Enlace copiado
17:21
🟡🦁⚫️— Real Zaragoza (@RealZaragoza) November 9, 2025
17:21
Último partido con 𝒍𝒂 𝒊𝒄𝒐́𝒏𝒊𝒄𝒂 🌟👕 pic.twitter.com/wWs7naBGey— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 9, 2025
17:20
¡Ya tenemos los once elegidos por Pacheta como titulares!
Los rojiblancos salen con Luca Zidane bajo palos; Oscar Naasei, Manu Lama, Loïc Williams y Baïla Diallo en defensa; Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz y Pedro Alemañ en el centro del campo; y Álex Sola, Souleymane Faye y Jorge Pascual en ataque.
Enlace copiado
17:19
🏟️ Estadio Nuevo Los Cármenes pic.twitter.com/7olfsKHeyM— Real Zaragoza (@RealZaragoza) November 9, 2025
17:18
Estos son los futbolistas citados por Pacheta para el partido, sin Ander Astralaga ni Pau Casadesús finalmente y con dos jugadores del Recreativo.
Enlace copiado
17:17
𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟. pic.twitter.com/ELMLM6Qcn1— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) November 9, 2025
17:16
Esto es todo lo que debes saber sobre el partido antes de que comience. De la mano del jefe de Deportes de IDEAL, Rafael Lamelas.
Enlace copiado
17:06
El recibimiento al Granada se prolonga hasta que bajan los futbolistas. pic.twitter.com/XPKgXvdsxk— Canal Rojiblanco (@Ideal_GranadaCF) November 9, 2025
17:05
Hulk se suma a los recibimientos al Granada 🔴⚪ pic.twitter.com/vWA6Wp3yIm— Canal Rojiblanco (@Ideal_GranadaCF) November 9, 2025
17:05
Llegada del Granada al estadio. pic.twitter.com/TuISRRZpaj— Canal Rojiblanco (@Ideal_GranadaCF) November 9, 2025
17:05
Ya se encuentra el autobús de Pacheta y sus futbolistas en el interior de Los Cármenes. Fue recibido por alrededor de un centenar de aficionados bajo un ambiente algo frío pese a la incorporación del Hulk que ya apareció por el partido del Maracena con el Valencia en la Copa del Rey.
Enlace copiado
17:04
¡Buenas tardes a todos!
Bienvenidos a un nuevo partido del Granada, de vuelta a Los Cármenes, esta vez con el Real Zaragoza como rival con motivo de la trigesimotercera jornada del campeonato en Segunda división. Un duelo de necesidad por todo lo bajo, al tratarse de los dos últimos equipos en la clasificación. Urge ganar en el Zaidín.
¡Comenzamos!
Enlace copiado
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
José Rojo Martin
4-3-3
Luca Zidane
portero
Oscar Naasei Oppong
defensa
Manu Lama
defensa
Loïc Williams
defensa
Baïla Diallo
defensa
Sergio Ruiz
centrocampista
Rubén Alcaraz
centrocampista
Pedro Alemañ
centrocampista
Álex Sola
Delantero
Jorge Pascual
Delantero
Souleymane Faye
Delantero
Rubén Sellés
4-2-3-1
Adrián Rodríguez
portero
Martín Aguirregabiria
defensa
Ale Gomes
defensa
Pablo Insua
defensa
Carlos Pomares
defensa
Francho Serrano
centrocampista
Toni Moya
centrocampista
Francisco Sebastián Moyano Jiménez
centrocampista
José Raúl Gutiérrez Parejo
centrocampista
Pau Sans
centrocampista
Mario Soberón
Delantero
0%
GRA
0%
ZAR
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia