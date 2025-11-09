Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

LaLiga Hypermotion Jornada 13 D09/11 · Árbitro: Eder Mallo Fernández

Escudo Granada Club de Fútbol

Granada

18:30h.

Zaragoza

Escudo Real Zaragoza
[ALTERNATIVE TEXT]

GRA

[ALTERNATIVE TEXT]

ZAR

Directo | Granada - Zaragoza

Duelo de rivales de la zona baja con tres puntos vitales en juego

Minuto a minuto

José Ignacio Cejudo
Ángel Mengíbar

José Ignacio Cejudo y Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:01

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

José Rojo Martin

4-3-3

Alineación

Luca Zidane

portero

Oscar Naasei Oppong

defensa

Manu Lama

defensa

Loïc Williams

defensa

Baïla Diallo

defensa

Sergio Ruiz

centrocampista

Rubén Alcaraz

centrocampista

Pedro Alemañ

centrocampista

Álex Sola

Delantero

Jorge Pascual

Delantero

Souleymane Faye

Delantero

Rubén Sellés

4-2-3-1

Alineación

Adrián Rodríguez

portero

Martín Aguirregabiria

defensa

Ale Gomes

defensa

Pablo Insua

defensa

Carlos Pomares

defensa

Francho Serrano

centrocampista

Toni Moya

centrocampista

Francisco Sebastián Moyano Jiménez

centrocampista

José Raúl Gutiérrez Parejo

centrocampista

Pau Sans

centrocampista

Mario Soberón

Delantero

Estadísticas

0%

ZAR

GRA

0%

ZAR

ZAR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Directo | Granada - Zaragoza