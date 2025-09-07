Directo | Granada femenino - Levante Badalona
El conjunto rojiblanco se estrena en casa tras un arranque liguero muy positivo
Granada
Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:01
13:05
Comienza la segunda parte
46': ¡Arranca la segunda mitad! Mueve la pelota el Badalona, con el Granada yendo arriba a la presión. Hay que remontar.
12:49
Descanso
¡Final de la primera parte! Manda el Badalona tras un buen contraataque culminado por Banini. Le faltó acierto en los últimos metros al Granada, pues tuvo múltiples llegadas. La más clara, el disparo de Mingueza al larguero con 0-0. Quedan 45 minutos para remontar.
12:46
Añadido
45': Tres minutos más.
12:46
No encuentra el gol el Granada
44': El Granada lo sigue intentando, ahora con un disparo lejano de Keefe que ataja la portera sin demasiados problemas. No llega el empate.
12:42
Buena contra
41': El Granada completó un buen contraataque tras robar en campo propio. Keefe mandó en largo para Laura Pérez y la granadina avanzó metros hasta chutar, pero la zaga rival repelió el disparo. Lástima.
12:35
¡MINGUEZA!
35': ¡Mingueza! La catalana sacó un buen disparo al palo izquierdo de la meta de Canales, pero la portera se estiró para despejar a córner. Lo sigue intentando el Granada.
12:33
Pausa de hidratación
32': Se detiene el juego. Toca pausa de hidratación. Las nubes tapan el sol, pero la sensación es casi de humedad y bochorno en estos primeros días de septiembre.
12:31
¡HIRAO!
30': Buena parada de Hirao a disparo de Doltra. La lateral recibió dentro del área y sacó un chut raso al palo largo, pero sin la potencia suficiente como para batir a la meta nipona del Granada. Sigue el 0-1.
12:28
Intenta reaccionar el Granada
27': El Granada busca reaccionar al gol encajado. El plan es el mismo: combinar por dentro para atraer la presión para después abrir a las bandas y avanzar metros. De momento, a las rojiblancas les falta algo de lucidez. Pocos balones pasan por Keefe, la encargada de abrir a los extremos. Hay que seguir.
12:23
Gol del Badalona
20': Gol del Badalona. Adelante Banini a las visitantes tras un buen contraataque. El rivlal movió bien la pelota de derecha a izquierda hasta encontrar a Banini dentro del área. La atacante encaró a Postigo, ganó el espacio y cruzó la pelota ante Hirao, que llegó a tocar el balón sin evitar el tanto. Tocará remontar.
12:19
Domina el Granada
18': Tras un inicio dubitativo, el Granada domina el encuentro. Gana los duelos, Lauri ayuda en la creación y el equipo crea peligro constante. El Badalona resiste como puede.
12:16
¡MINGUEZA AL PALO!
15': ¡Otra llegada del Granada! La tuvo Mingueza, que se incorporó desde segunda línea para conectar un disparo potente tras un envío raso de Laura Pérez. El travesaño escupió el lanzamiento a saque de puerta. Se están creciendo las rojiblancas.
12:15
¡MIKU!
13': ¡OJOOOO, MIKUUUU! Qué disparo sacó la nipona rojiblanca. Recibió la pelota a treinta metros de la portería y no se lo pensó. Sacó un latigazo tremendo que rozó el larguero defendido por Canales. Aplaude Los Cármenes la primera llegada con cierto peligro del Granada.
12:08
Copa Andalucía
08': Antes del arranque, la capitana Lauri ofreció al público el título de la Copa Andalucía 2025, ganado este verano al Sevilla en la final.
12:07
Pobre entrada
07': Los Cármenes registra una entrada pobre en comparación con otros partidos disputados por el Femenino en el estadio. Apenas dos centenares de aficionados se esparcen por la grada baja de Preferencia. Es la primera vez que se abre el gran feudo nazarí este curso para disfrutar del cuadro de Irene Ferreras.
12:06
Igualdad
05': Primeros minutos muy igualados entre ambos equipos, con el Badalona un poco mejor con balón, pero sin llegar a encontrar huecos entre líneas. Por su parte, el Granada aguanta atrás a la espera de robar y salir con velocidad hacia la meta contraria.
12:05
⚔️ 𝗝𝗔 𝗧𝗘𝗡𝗜𝗠 𝗫𝗜 per al duel a Granada.#weareona#fcbafalonawomenpic.twitter.com/UrpBALBdPI— FC Badalona Women (Aka ONA) (@elnostreclub) September 7, 2025
12:05
Alineación del Badalona Women
Por parte del rival, juegan: Canales; Doltra, Cubedo, Sonia García, Itzi; Pedersen, Garrote, Navarro; Chamorro, Banini y Kullashi.
12:04
𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 ❤️🤍#GranadaBadalonapic.twitter.com/m0RdyscEQy— Granada CF Femenino (@GranadaCF_Fem) September 7, 2025
12:02
Once del Granada
En el Granada, juegan: Hirao; Postigo, Jujuba, Alba Pérez, Baquerizo; Miku, Ari Mingueza, Laura Pérez, Vera; Lauri y Keefe.
12:00
Comienza la primera parte
01': ¡Arranca el duelo! Mueve la pelota el Granada en corto, con una novedad en su once: Vera Molina, canterana que debuta con el primer equipo en partido oficial y en la máxima categoría.
11:59
Saludos
¡Muy buenas tardes, granadinistas! Bienvenidos a un nuevo directo de IDEAL. Hoy, el Femenino disputa la segunda jornada de Liga F ante el Badalona Women y en Los Cármenes. ¡Arrancamos!
