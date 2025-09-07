Directo | Granada femenino - Levante Badalona

12:28

Intenta reaccionar el Granada

27': El Granada busca reaccionar al gol encajado. El plan es el mismo: combinar por dentro para atraer la presión para después abrir a las bandas y avanzar metros. De momento, a las rojiblancas les falta algo de lucidez. Pocos balones pasan por Keefe, la encargada de abrir a los extremos. Hay que seguir.