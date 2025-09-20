Directo | Granada femenino - Eibar
Las rojiblancas regresan a casa con la necesidad de encontrar de nuevo las buenas sensaciones
Granada
Sábado, 20 de septiembre 2025, 11:39
12:26
Gol del Eibar
23': Gol del Eibar. Anota Camino sobre la línea de gol, completamente a placer después de que Jujuba e Hirao se hicieran un lío dentro del área y chocaran entre ellas. La meta había atrapado el balón, pero la colisión provocó que se le escapara hacia las redes. Mala suerte.
12:24
Tarjeta amarilla para el Granada
23': Amarilla para el Granada, la primera del partido. La ve Miku por una falta en el centro del campo.
12:23
¡LA TUVO EL EIBAR!
22': ¡La ha tenido el Eibar! Gran jugada colectiva de las visitantes, que habilitaron a Garazi por la izqueirda para que agotara la línea de fondo y sacara el pase atrás. Encontró a Ojeda, que disparó al palo corto, donde repelió en Baquerizo. Se ha librado el camino.
12:20
Susto
19': Susto en la Ciudad Deportiva... Se le escapó un balón de las manos a Hirao, aunque pudo haber falta de la atacante del Eibar. Por fortuna, el Granada recuperó el balón y la jugada del rival murió ahí. Hay que tener cuidado extremo dentro del área.
12:17
Se acerca el Granada
15': Se acerca el Granada a la meta de Astralaga, hermana del meta nazarí del Masculino, por cierto. Colgó un buen balón Mingueza desde el centro del campo, prolongó Jujuba y a punto estuvo de llegar Keefe. El público aplaude el esfuerzo.
12:14
Sin ocasiones
11': El partido transcurre sin ocasiones por ahora. El Granada se muestra más suelto por la banda izquierda gracias a las incursiones de Baquerizo desde atrás, que está logrando superar a su par, pero sin finalizar. De momento, Clara no logra percutir en ataque.
12:06
Clara, extrema
04': Se confirma la posición de Clara Rodríguez, que actúa como extrema izquierda del Granada por delante de Manoly Baquerizo. Dicho puesto parece estar todavía 'vacante', sin una candidata fija para ser titular.
12:03
Igualdad
02': Comienzo muy igualado entre Granada y Eibar. Ambos equipos tratan de tener el balón, pero sus intentonas de avance no llegan a buen puerto. Partido intenso por ahora.
12:00
¡Comienza el duelo!
01': ¡Comienza el partido en la Ciudad Deportiva! Muevve la pelota el Eibar, que luce camiseta azulgrana y pantalón blanco. Las locales, de rojiblanco horizontal.
11:59
Himno descompasado
Situación extraña en la Ciudad Deportiva. Saltan las 22 protagonistas al terreno de juego, pero el himno del 80 aniversario apenas se percibe por megafonía. La afición lo entona como puede, pero los de un sector van a un ritmo y los del otro, a otro completamente distinto. Curioso.
11:53
Jugadoras, a vestuarios
¡Se acabó el calentamiento y las jugadoras de ambos equipos se retiran a vestuarios antes de realizar su entrada en el campo! Esto está a punto de empezar.
11:50
11:50
Once del Eibar
En el Eibar, jugarán: Astralaga; Etxezarreta, Carla, Masegur, Garazi; Belem, Altonaga, Camino; Ojeda, Moreno y Clement.
11:47
Una novedad
La única novedad en el once de las rojiblancas con respecto a otras jornadas es la entrada de Clara, a priori en el extremo izquierdo, posición por el que ya pasaron Solvoll, Andrea Gómez o la canterana Vera. Aún se busca titular.
11:46
11:46
Once del Granada
¡Ya conocemos los onces del partido! Por parte del Granada, jugarán: Hirao; Postigo, Alba Pérez, Jujuba, Manoly Baquerizo; Ari Mingueza, Miku, Clara, Laura Pérez; Lauri y Keefe.
11:44
Al habla Ferreras
11:44
Previa
11:43
Saludos
¡Buenas tardes, granadinistas! Bienvenidos a un nuevo directo con el Granada femenino como protagonista. Hoy, cuarta jornada de Liga F. Las rojiblancas reciben en la Ciudad Deportiva al Eibar bajo un sol de justicia. Ni la grada, ni el área de prensa cuentan con sombra. ¡Vamos a ello!
