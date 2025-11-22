Directo | Granada femenino - Athletic Club
Las rojiblancas reciben a un complicado rival en casa
Granada
Sábado, 22 de noviembre 2025, 11:44
12:03
Minuto de silencio
02': Antes del pitido inicial, se guardó un minuto de silencio por la próxima conmemoración del 25N, día en contra de la violencia machista. Ambos conjuntos participaron en una foto conjunta con una pancarta. Buen gesto.
Enlace copiado
12:02
¡Arranca el partido!
01': ¡Comienza la primera mitad en la Ciudad Deportiva! Mueve la pelota el Athletic, que juega atrás ante la presión de las rojiblancas.
Enlace copiado
11:56
Protagonistas, a escena
¡Saltan al campo las 22 protagonistas del partido mientras suena el himno del 80 aniversario del Granada! Poca gente de momento en la grada pese a la mañana tan soleada de noviembre. A ver si va llegando más gente.
Enlace copiado
11:55
Ya queda menos 💪🏻 pic.twitter.com/bN5rcyeGj6— Granada CF Femenino (@GranadaCF_Fem) November 22, 2025
11:55
Dos canteranas
La convocatoria del Granada la completan dos canteranas. La portera Alba, que sustituye la baja de Chika Hirao, y la delantera Mireya 'suben' con las mayores para el partido.
Enlace copiado
11:53
Novedad
La novedad en el once rojiblanco es la ausencia de Jujuba. Irene Ferreras recupera la defensa de cuatro para poder desplegarse con garantías en ataque. Clara actuará en el extremo izquierdo. Manoly Baquerizo regresa a la titularidad como lateral zurda.
Enlace copiado
11:51
🗒️ 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @GranadaCF_Fem— Athletic Club (@AthleticClubFem) November 22, 2025
✊ Dena ematera, neskak!#GranadaAthletic#AthleticClubFem 🦁 pic.twitter.com/giT32jrox7
11:50
Alineación del rival
Por su parte, el Athletic jugará con: Nanclares; Elexpuru, Landaluze, Bibi, Nerea Nevado; Zubieta, Oguiza, Pinedo; Ortega, Agote y Azkona.
Enlace copiado
11:49
𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 ❤️🤍#GranadaAthleticpic.twitter.com/Cxc3KSjeqV— Granada CF Femenino (@GranadaCF_Fem) November 22, 2025
11:48
Once del Granada
¡Ya conocemos el once del Granada! Jugarán: Laura Sánchez; Postigo, Alba Pérez, Yoli, Baquerizo; Ari Mingueza, Miku, Laura Pérez, Clara; Lauri y Keefe.
Enlace copiado
11:46
Saludos
¡Muy buenos días, granadinistas! Bienvenidos a un nuevo directo de IDEAL. A las 12 horas, el Granada femenino se mide en casa al Athletic en un nuevo partido de Liga F. ¡Vamos con ello!
Enlace copiado
