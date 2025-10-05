Directo | Dux Logroño - Granada femenino
Las rojiblancas buscan lejos de casa olvidar su derrota ante el Atlético
Granada
Domingo, 5 de octubre 2025, 15:33
16:30
Posesiones largas
28': El Granada consigue encadenar varias posesiones largas, contemporizando el juego y creciendo en el partido. Falta algo de acierto en los últimos metros, pues el DUX se defiende bien ordenado atrás.
Enlace copiado
16:22
Se duele Jujuba
20': Se duele Jujuba tras ir al suelo para cortar un balón. La zaguera del Granada limpió la pelota, pero la inercia de la acción le hizo golpear el suelo con la cabeza. Parece que no tendrá problemas para seguir, pero se ha llevado un buen susto.
Enlace copiado
16:20
Baja el ritmo
19': Baja ahora el ritmo del partido, con el Granada priorizando la solidez defensiva ante un DUX que intenta subir una marcha en ataque en busca del empate. De momento, sin provocar demasiado peligro.
Enlace copiado
16:13
Cuatro goles de Keefe
11': Sonya Keefe sigue de dulce con el Granada. La chilena lleva cuatro goles en cinco partidos, dos menos que la culé Claudia Pina, pichichi de la Liga F con seis.
Enlace copiado
16:10
Gran arranque
07': Gran arranque en el partido del Granada. Las futbolistas de Irene Ferreras comenzaron con intensidad y sin conceder espacios al DUX, que tiene problemas para pisar el área contraria. El gol vino precedido de una jugada del rival que acabó en nada, lo que sirvió para aprovechar los huecos en la zaga y avanzar metros. Ahora con el 0-1, las nazaríes controlan la pelota sin prisa.
Enlace copiado
16:06
¡GOOOOOOOOOL DEL GRANADAAAAAA!
04': ¡GOOOOOOOOOOOOL DEL GRANADAAAAAAA! Marcó Sonya Keefe con un gran chut raso a bocajarro dentro del área tras una gran contra colectiva. Lauri habilitó a Laura Pérez al espacio por la derecha, que cedió al centro tras un recorte para Solvoll. La nórdica prolongó de espuela para la chilena, que no perdonó. ¡Se adelantan las rojiblancas!
Enlace copiado
16:01
Comienza el encuentro
01': ¡Arranca el duelo en Logroño! La primera pelota es para las locales. El DUX juega en corto, sin rifar la posesión. El Granada presiona su salida y consigue robar en tres cuartos. Lauri finalizó desde lejos, pero el chut salió desviado. Primer aviso de las nazaríes.
Enlace copiado
15:58
Protagonistas, a escena
Saltan ya las 22 futbolistas al terreno de juego de Los Gaunas. El DUX luce su primera equipación vinotinto, mientras que las nazaríes actúan con el segundo kit blanquiazul. ¡Vamos!
Enlace copiado
15:55
Calienta el Granada
🏋🏼♀️ Calentamiento en curso pic.twitter.com/vpe8pQnH2l— Granada CF Femenino (@GranadaCF_Fem) October 5, 2025
Enlace copiado
15:54
XI confirmado. Estas son las jugadoras que defenderán hoy nuestros colores frente al Granada CF. Unidas, preparadas y con la afición detrás. pic.twitter.com/F0G6Zcy18B— DUX Logroño (@DUXLogrono) October 5, 2025
15:54
Un rival necesitado
El Granada ocupa la octava plaza de Liga F tras sumar 7 puntos en las cinco primeras cinco jornadas. En caso de ganar hoy, se colocaría sexto a la espera de lo que haga el Madrid. Por su parte, el DUX cuenta con 2 puntos, en descenso como penúltimo clasificado. La urgencia por sumar marcará sus aspiraciones en el encuentro.
Enlace copiado
15:44
Alineación del DUX
Por parte del DUX, jugarán: Miralles; Morcillo, Rebeca, Natalia, Castro, Leitner; Masferrer, Isina, Falfán; Asenjo y Paula.
Enlace copiado
15:41
Keefe, única novedad
La única novedad entre las rojiblancas es la titularidad de Sonya Keefe, que faltó la semana pasada ante el Atlético por un capítulo agudo de lumbalgia. La chilena, máxima artillera del equipo con tres dianas, ya está recuperada. Por lo demás, mismo once que contra las colchoneras.
Enlace copiado
15:40
𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 ❤️🤍#DUXLogroñoGranadapic.twitter.com/T2lYB62mgA— Granada CF Femenino (@GranadaCF_Fem) October 5, 2025
15:40
Once del Granada
Ya hay onces de ambos equipos. En el Granada, jugarán: Laura Sánchez; Postigo, Alba Pérez, Jujuba, Manoly Baquerizo; Ari Mingueza, Miku, Laura Pérez, Solvoll; Lauri y Sonya Keefe.
Enlace copiado
15:38
⚽ #GranadaCF El Granada femenino busca resarcirse en Las Gaunas con la vuelta de Keefe https://t.co/QSE9ClTVBL— Canal Rojiblanco (@Ideal_GranadaCF) October 4, 2025
15:37
Saludos
¡Muy buenas tardes, granadinistas! Bienvenidos a un nuevo directo de IDEAL. Hoy, el Femenino busca un nuevo triunfo en Liga F. Le toca visitar un estadio mítico: Las Gaunas, la casa del DUX Logroño. ¡Arrancamos!
Enlace copiado
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad