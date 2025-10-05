Directo | Dux Logroño - Granada femenino

16:10

Gran arranque

07': Gran arranque en el partido del Granada. Las futbolistas de Irene Ferreras comenzaron con intensidad y sin conceder espacios al DUX, que tiene problemas para pisar el área contraria. El gol vino precedido de una jugada del rival que acabó en nada, lo que sirvió para aprovechar los huecos en la zaga y avanzar metros. Ahora con el 0-1, las nazaríes controlan la pelota sin prisa.