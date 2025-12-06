Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Directo | Deportivo de la Coruña-Granada femenino

Salida complicada de las rojiblancas con la intención de recuperar sensaciones

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:58

Este contenido es exclusivo para suscriptores
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Directo | Deportivo de la Coruña-Granada femenino

Directo | Deportivo de la Coruña-Granada femenino