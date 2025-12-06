Directo | Deportivo de la Coruña-Granada femenino
Salida complicada de las rojiblancas con la intención de recuperar sensaciones
Granada
Sábado, 6 de diciembre 2025, 11:58
12:01
Por el Deportivo juegan Inês Pereira, S. Ortiz, Vera, Raquel, Barth, Paula Novo, Millene, Ainhoa Marín, Paula G., Lucía y Redru. Samara, Henar, Olaya y Bárbara Latorre salieron del equipo inicial en esta jornada. Arbitra Elisabeth Calvo.
12:01
Las internacionales del Granada CF vivieron emociones encontradas en la última fecha FIFA: Sonya Keefe cayó con Chile ante Perú (3-1), mientras que Manoly Baquerizo firmó tablas sin goles con Ecuador frente a Venezuela.
12:00
Por el Granada, Ferreras alinea de principio a Laura Sánchez; Manoly Baquero, Alba Pérez, Jujuba, Yoli, Postigo, Ari Mingueza, Blanca, Leles, Lauri y Laura Pérez. Miku y Keefe pasan al banquillo en esta ocasión.
12:00
Se reanuda la competición doméstica tras el parón de selecciones.
12:00
Por abajo, Alhama tiene nueve puntos, Logroño, cinco y Levante, dos, por lo que las coruñesas quieren también aumentar la distancia y alejarse del peligro, dado que descenderán los dos últimos equipos.
11:59
Las rojiblancas están lejos de repetir la campaña anterior y situarse entre las mejores, pero desean vivir en la zona templada, para lo que deben puntuar en Riazor, dado que el Deportivo, que tiene más urgencia, dispone de diez puntos y podría empatarle en la clasificación.
11:59
El Granada es undécimo en la tabla de la Primera división femenina, con 13 puntos y el Sevilla marcha el séptimo pero a siete puntos ya, con 20 en su haber.
11:59
En cambio, el equipo que comanda desde el banquillo Irene Ferreras, que vuelve a su antigua casa de A Coruña, hace aguas en defensa, donde sufrió un serio correctivo por parte del Athletic de Bilbao, uno a cinco, en su campo, además de cero a dos también con el Sevilla.
11:58
Las granadinas llevan tres jornadas sin vencer, desde que lo hicieran en el campo del Madrid por cero a uno, pero se les dan mejor las salidas, también igualaron a dos un cero a dos en contra en Tenerife.
11:57
Buenos días. El Granada Femenino buscará volver a la senda del triunfo en Riazor, para lo que se mide a un Deportivo necesitado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad