En directo | FC Barcelona - Granada
Sigue al minuto la visita de las rojiblancas a las líderes indiscutibles de la Liga
Granada
Domingo, 19 de octubre 2025, 17:49
18:24
Keefe mantiene la amenaza
M. 23: El Granada trata de salir de su campo en cuanto puede, y su delantera no deja de amenazar la espalda de la capitana Irene Paredes.
18:23
Primer disparo del Barça
M. 22: Lo intenta desde fuera del área Claudia Pina, pero su tiro se va muy alto.
18:19
El Barça vuelve a dominar
M. 18: El equipo local trata de encontrar rendijas en la defensa del Granada, pero las futbolistas de rosa se muestran muy firmes hasta ahora sin renunciar a jugar el balón tampoco.
18:16
Sigue la polémica
De acuerdo a las imágenes de la realización del partido, Irene Ferreras reclamó la revisión de la acción de la polémica pero el Barça reanudó el juego tan rápido que su petición fue desestimada. Dará que hablar...
18:12
¡Ojo que hay polémica!
M. 11: Despeje de Jujuba desde su área que casi aprovecha Sonya Keefe al rebasar a Paredes como última mujer de su equipo, que luego traba a la delantera del Granada con el balón a medio camino de su portera. Podría haber sido expulsión con tarjeta roja directa de la capitana del Barça, pero la árbitra del partido vio falta de la chilena y el juego se reanudó sin margen para pedir la revisión.
18:09
Formación del Granada
Las rojiblancas se despliegan en torno a un sistema 5-4-1, con la capitana Lauri como pareja de Miku en el doble pivote y Laura Pérez y Andrea Gómez por bandas con Sonya Keefe como única referencia arriba.
18:08
¡Casi marca Lauri!
M. 7: Error de la portera Gemma en la salida de balón del Barça que casi aprovecha la capitana del Granada, con un lanzamiento desde fuera del área que únicamente Sydney desvía a saque de esquina.
18:07
Andrea Gómez pisa área
M. 6: Ataque del Granada que la futbolista hoy en banda izquierda no logra aprovechar. Escasos segundos antes había despejado un balón del área propia, tratando de sacar a su equipo del campo propio.
18:03
Primeros ataques del Barça
M. 3: Las culés acorralan ya al Granada, como estaba previsto, para abrir el marcador lo antes posible. Un primer centro al área, no obstante, fue bien atrapado por Laura Sánchez.
18:00
Comienza el partido
¡Ya rueda el balón en el Miniestadi! El Granada vestirá de rosa, como el primer equipo masculino en Andorra.
17:59
Alineación del Barcelona
Pere Romeu, por su parte, apuesta por Gemma, Paredes, Aleixandri, Aïcha, Brugts, Marta, Sydney, Serrajordi, Kika, Vicky y Pina.
17:57
Alineación del Granada
Irene Ferreras sale con Laura Sánchez bajo palos; Cristina Postigo, Jujuba, Yoli Sierra, Alba Pérez y Manoly en defensa; Miku, Lauri y Andrea Gómez en la medular; y Laura Pérez y Sonya Keefe en ataque.
17:52
Bienvenida
¡Buenas tardes a todos!
Bienvenidos al seguimiento en directo de un nuevo partido del Granada femenino en la Liga F, esta vez a domicilio, y nada más ni nada menos que en el Johan Cruyff o Miniestadi de la Ciudad Deportiva Joan Gamper del todopoderoso FC Barcelona. Las rojiblancas aspiran a la dignidad después de haberse llevado diez y seis goles de sus dos últimas visitas.
¡Arrancamos!
