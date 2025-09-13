Directo | Alhama - Granada femenino
Los rojiblancas buscan cambiar la dinámica tras la derrota en casa de la semana pasada
Granada
Sábado, 13 de septiembre 2025, 19:58
21:21
61' Andrea Gómez se va y entra Clara en el Granada.
En el Alhama, se va Mariana, autora del gol, y entra Patri.
21:19
El Granada no se conforma con el empate y busca el triunfo, aunque el Alhama parece repuesto del golpe.
21:18
No hubo ningún cambio y el partido continúa con el 1-1.
21:15
REVISIÓN
La árbitra, Paola Cebollada, está revisando la acción.
Enlace copiado
21:14
ATENCIÓN MÉDICA
Chocan Belén y Alba Pérez y se hacen daño ambas.
Enlace copiado
21:12
El envío fue de Manoly Baquerizo.
21:11
51' ENVÍO DESDE LA IZQUIERDA QUE SE TRAGA ELENA DE TORO. Laura Pérez, muy atenta, cuela el rechazo.
21:10
GOL
51' GOOOOOOOOOOOL DEL GRANADA.
Enlace copiado
21:10
49' El Granada ha salido con decisión en busca del empate.
21:06
46' Se fue Yiyi al descanso y entró Estefa en el Alhama.
21:05
SEGUNDA PARTE
Arranca la segunda mitad.
Enlace copiado
20:48
DESCANSO
Pierde el Granada femenino al descanso. Vale el 1-0 conseguido por la mexicana Mariana. Tiene que mejorar el conjunto rojiblanco.
Enlace copiado
20:48
UY
45+2 Postigo no remata bien orientado un balón desde el córner.
Enlace copiado
20:47
CÓRNER
Andrea Gómez se topa con la barrera. Habrá saque de esquina.
Enlace copiado
20:46
45+1' OJO. Amarilla a Ana, por una tacada a Lauri en la corona del área.
20:46
TIEMPO AÑADIDO
2 MINUTOS.
Enlace copiado
20:43
42' GRAN LLEGADA DEL GRANADA. Desborda Laura Pérez por la derecha y mete un centro para que remate Andrea Gómez, pero le obstaculiza Aitana.
20:40
39' Tajerta amarilla para Yiyi.
20:38
38' El Granada ha tranquilizado el partido, pero sigue sin producir acciones de peligro que verdaderamente comprometan a Elena de Toro.
20:32
32' BUENA OCASIÓN PARA EL GRANADA. Andrea Gómez, sin mucho ángulo, chuta desde la izquierda y fuerza a Elena de Toro, que aleja el peligro.
20:30
29' OOOOJOOOO. Otro intento de vaselina por parte de Yiyi, desde mucha distancia.
20:25
24' Intento de Encarni, que dispara fatal al llegar al área. Sigue llegando mucho más al área el Alhama.
20:20
DIFICULTADES
El Granada femenino no solo va detrás en el marcador, sino que está pasado muchs dificultades para practicar su fútbol.
Enlace copiado
20:20
20' Jujuba impide que Mariana dispare a puerta en el área, tras un centro desde la derecha.
20:18
18' Centro de Belén que bloca Hirao.
20:17
16' Centrochut de Manoly Baquerizo que acaba en los guantes de Elena de Toro.
20:15
El juego directo del Alhama se le está atragantando al Granada, que trata de hacerse fuerte con el balón, pero no está cómodo con la presión del conjunto murciano.
20:14
14' OJO. Otra buenas llegada del Alhama, con disparo de Belén.
20:07
MAL ARRANQUE
Comienza con un 1-0 en contra el Granada, en la primera acción ofensiva del encuentro.
Enlace copiado
20:06
GOOL DEL ALHAMA
Gooooool del Alhama. Gran tanto de Mariana a los cinco minutos. Pase en largo de Carla hacia la atacante, que gana la espalda a la zaga nazarí y la pica por encima de la portera Hirao.
Enlace copiado
20:01
INICIO
¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!
Enlace copiado
20:01
ALINEACIÓN DEL ALHAMA
Alhama: Elena de Toro; Aitana Zumarraga, Coco, Carla Castiñeyras, Elsa Gómez; Anita Velázquez, Encarni, Belén Martínez, Astrid Álvarez; Yiyi y Mariana Díaz.
Enlace copiado
19:59
ALINEACIÓN DEL GRANADA
Por el Granada jugarán: Chika Hirao bajo palos; Alba Pére zy Jujuba como centrales, con Cristina Postigo y Manoly Baquerizo de laterales; Ari Mingueza y Miku Kojima en el doble pivote; Lauri Requena como mediapunta; Laura Pérez y Andrea Gómez por fuera y Sonya Keefe de delantera.
Enlace copiado
19:58
SALUDOS
Muy buenas tardes. Comenzamos la narración del partido entre el Alhama y el Granada CF Femenino.
Enlace copiado
