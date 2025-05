Vithas presenta la primera unidad multidisciplinar de Andalucía especializada en microbiota

Jueves, 29 de mayo 2025, 00:03 Compartir

La microbiota ya es considerada por la ciencia como un órgano más del cuerpo. Actúa como barrera que protege al organismo pero cuando se produce una alteración de nuestro cuerpo se ve afectado de muchas y múltiples formas. Los doctores Rafael Mayorgas y José Vigaray, ambos alergólogos, lideran la nueva unidad que el Hospital Vithas Granada acaba de poner en marcha de la mano de Vithas Inmunomet.

–Doctor Rafael Mayorgas, ¿con qué tipo de patologías está relacionada la microbiota?

–La microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan en un nicho determinado. La más común es la intestinal aunque hay microbiota oral, vaginal, de la piel y en otros muchos órganos. En la unidad lo que más vemos son problemas digestivos pero también llegan patologías de la piel, neurológicas, vaginales, alérgicas, enfermedades autoinmunes y mentales, e incluso, problemas de fertilidad, todas ellas relacionadas con la microbiota.

De ahí la importancia de crear esta unidad con un grupo de multidisciplinar de profesionales.

En mi caso, llevo más de 10 años estudiando la microbiota, ya en 2014 empecé a interesarme porque es determinante para la salud, incluida la emocional.

Nosotros hacemos una entrevista muy individualizada y analizamos todo para ver el origen. Realizamos diferentes pruebas hasta que todo el equipo evalúa el origen de los problemas de cada paciente.

–Por su experiencia, díganos algunos ejemplos de pacientes que han mejorado con el tratamiento de la microbiota.

–Entre los pacientes con una alteración de la microbiota, los que más me llamaron la atención fueron los de enfermedades autoinmunes, he visto bastante artritis reumatoide, psoriasis, lupus… que están muy relacionados con la microbiota. Con el tratamiento he visto como mejoraba su calidad de vida.

–Patricia, usted como nutricionista, díganos cómo podemos cuidarla.

–La alimentación es un factor determinante junto con el estilo de vida. Desde que estamos en la barriga de nuestras madres la microbiota es importante. Es fundamental alimentarnos con productos frescos, mínimamente procesados, sin dulces. Eso es clave en toda nuestra vida. Cuando detectamos un fallo de la microbiota, una disbiosis, es cuando comenzamos con el tratamiento que actúa sobre la alimentación y el estilo de vida.

–¿El estrés y las preocupaciones provocan alteraciones?

–La parte psicoemocional es fundamental y parte de este proceso de tratamiento del paciente. El estrés, los alimentarnos y el tiempo que dedicamos a prepararlos también forman parte de la mejora o de la prevención.

–Doctor Vigaray, ¿cómo surgió la idea de crear la primera unidad de microbiota Vithas e Immunomet?

–El año pasado se creó en el Hospital Vithas Arturo Soria una unidad igual Vithas Inmunomet, la cual dirijo y como soy granadino de sentimiento y conozco al doctor Mayorgas, por su dilatada experiencia, me parecía la persona idónea para liderar aquí en Granada el proyecto. Llevamos desde hace más de 10 años trabajando en este sentido. En Madrid las cosas están funcionando muy bien, estamos desbordados y aquí estamos creciendo, tanto en la parte de consulta como la de prevención, y estamos desarrollando una serie de proyectos de investigación. Uno de ellos relacionado con prevenir y ayudar a mejorar enfermos crónicos. Se estima que la microbiota está relacionada con más de 350 enfermedades crónicas. Estamos hablando del 90% de estas enfermedades. Mejorando la microbioma, tenemos, por tanto, la capacidad de mejorar el 90% de estas enfermedades. Siempre dejando muy claro que nuestro papel es de apoyo, no de sustitución, si el paciente tiene un tratamiento biológico, se mantiene, nosotros complementamos. Desde la puesta en marcha de la unidad apostamos mucho por la prevención, recomendamos evitar la autoprescripción de antibióticos, controlar el estrés porque hay evidencia científica que indica que el estilo de vida en general es muy importante y la alimentación es crítica. Yo siempre les digo a los pacientes, 'lo ideal es el huerto, si no el mercado mejor que el supermercado, hay que tratar de evitar todo lo procesado'.

–Una característica de estos tratamientos es el enfoque personalizado.

–Cada persona tiene una microbiota completamente diferente por lo que buscamos individualizar, ver cuál es el desequilibrio que tiene y corregirlo. No se pueden hacer pautas generalizadas en esto. Se hacen evaluaciones con pruebas diagnósticas específicas, porque hay que intentar personalizar para que las recomendaciones de prevención también sean lo más individualizadas posibles. Podemos detectar incluso posibles alteraciones concretas de microbioma que puedan condicionar el futuro desarrollo de enfermedades y actuar de forma previa al desarrollo de esa enfermedad.

–¿Cuáles son los indicadores de una posible alteración de la microbiota?

–Puede ser una problema de obesidad, problemas digestivos, molestias articulares, alergias, problemas de salud bucodental, dolores de cabeza frecuentes, cistitis, descamación en la piel, mucho cansancio, cambios de estado de ánimo, fibromialgia, rosácea en la piel, patologías autoinmunes, problemas mecánicos, abortos, etc. Como digo,

hacemos una entrevista totalmente individualizada, se analiza y se busca el origen del problema para ver si tiene relación con la microbiota. Es más frecuente en mujeres pero también hay varones. Cada vez vemos a más jóvenes por un componente emocional, muchos de ellos tienen antecedentes de trastornos de conducta alimentaria y un segundo perfil mayoritario sería sobre todo la mujer perimenopáusica. Ofrecemos una visión multidisciplinar y si es necesario también el apoyo en la parte psicoemocional.