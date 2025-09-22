Unicaja, junto a empresas, pymes y autónomos

Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:47 Compartir

Unicaja ofrece una amplia variedad de productos y servicios destinados a empresas, pymes y autónomos, con el objetivo de facilitar su actividad e impulsar su crecimiento. Entre ellos, se encuentran el Crédito Bonificado TPV Comercio, una cuenta online dirigida a nuevos clientes autónomos o el Plan Uni Seguro Empresas y Agro, además de facilitar a estos profesionales el pago de impuestos y de adaptarse a las necesidades derivadas de emergencias concretas, como es el caso de los últimos incendios forestales.

En concreto, Unicaja cuenta con una cuenta online dirigida a nuevos clientes autónomos, sin comisiones de mantenimiento ni administración y que permite beneficiarse de una bonificación del 1% del importe de los recibos domiciliados (agua, electricidad, telecomunicaciones y gas), hasta un límite de 100 euros anuales.

La entidad también contempla una serie de ventajas por el uso de los terminales puntos de venta (TPV), habiendo mejorado las condiciones del Crédito Bonificado TPV Comercio. Así, se incrementa el porcentaje de bonificación por el pago de nóminas o seguros sociales y por contar con el Seguro Multirriesgo Comercio o Pyme. Además, se incluye un nuevo concepto de bonificación por el uso de estos dispositivos, se elimina la comisión de estudio y se reduce la de apertura.

El Crédito Bonificado TPV Comercio está vinculado a la facturación del terminal punto de venta, con un máximo de 100.000 euros. La bonificación depende de los productos contratados, hasta un máximo del 1,5%.

Ampliar

De igual modo, también pone a disposición de empresas, pymes y autónomos una amplia batería de ofertas para mejorar su día a día, destacando la Tarifa Plana TPV, que simplifica el control de ingresos y gastos a través de una cuota fija adaptada al negocio; la Cuenta Plan Cero Empresas, con una tarifa mensual y sin comisiones en los servicios más comunes en función de la vinculación; el Plan Cero Profesional, para realizar los servicios más habituales sin coste; una amplia variedad de seguros, así como diferentes opciones de financiación para gestionar la tesorería del negocio y nuevos proyectos.

Plan Uni Seguro

Unicaja también facilita la gestión de los seguros en los negocios de sus clientes. Por ello, pone a disposición de las empresas y autónomos el Plan Uni Seguro Empresas y Agro, con el objetivo de facilitar el pago de los seguros mediante la unificación de sus primas, con financiación a coste cero y fraccionamiento, sin recargo, en cómodas cuotas mensuales.

Asimismo, pone a disposición de estos profesionales soluciones financieras específicas para financiar los impuestos derivados de la actividad empresarial, tales como el IVA, el IRPF o el de Sociedades.

Este apoyo por parte de Unicaja se materializa en productos como el Préstamo Fracciona y la Cuenta de Crédito de Pagos, que pueden contratarse en las oficinas de la entidad y que, entre otras ventajas, ofrecen al sector empresarial administrar eficazmente el movimiento de efectivo, así como no utilizar recursos propios, planificar con tiempo los flujos de tesorería o mantener la flexibilidad financiera.

Ampliar

'solucionaT'

En cuanto a los servicios no financieros, ha alcanzado alianzas con firmas líderes en sus respectivos sectores con el objetivo de ponerlos a disposición de autónomos y pymes y lo hace a través de 'solucionaT'. Para potenciar la operatividad de estos acuerdos y los beneficios que conllevan para este segmento de clientes, ha concentrado estas soluciones profesionales exclusivas en un único espacio en su página web comercial.

De este modo, autónomos y pymes que sean clientes pueden beneficiarse de herramientas que facilitan su día a día: software de contabilidad y facturación, asesoramiento legal, renting de vehículos o tramitación de subvenciones públicas y de ayudas para soluciones digitales.

Por otra parte, la entidad, en su apuesta por un modelo de banca centrada en las personas y en su objetivo de acompañar en cada momento a sus clientes, habilitó también una línea especial de financiación dirigida a familias, empresarios, agricultores y ganaderos que hubieran sufrido daños por los últimos incendios forestales.

Vehículos sostenibles

En otro orden de cosas, y en el marco de su compromiso con la sostenibilidad y con la transición de sus clientes hacia una movilidad 'verde', Unicaja ofrece financiación específica a empresas y autónomos para la adquisición de vehículos sostenibles.

Así, adaptó al tejido empresarial su Préstamo personal para inversiones, teniendo en cuenta la necesidad, cada vez mayor, de autónomos y empresas de disponer de vehículos eficientes para el desarrollo de su actividad.

Con esta nueva financiación, Unicaja amplía su catálogo de productos y servicios sostenibles, dotándolos de precios más reducidos y cumpliendo criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés).

Temas

Seguros

Plan