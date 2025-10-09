Uned de Motril, 25 años comprometida con la educación superior y la cultura

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:05 Compartir

Desde el año 2000 la UNED de Motril viene desarrollando una amplia actividad dirigida a promover la enseñanza universitaria, la educación y la cultura. A lo largo de todo este tiempo, se ha consolidado como una magnífica opción no sólo para las personas que quieren obtener una formación universitaria con el fin de incorporarse al mercado laboral, sino también para aquellos que necesitan compaginar su trabajo con estudios para lograr una titulación universitaria que les permita crecer profesionalmente y ser más competitivos en el mercado laboral, o para los más jóvenes cuya economía familiar les impiden desplazarse lejos de casa para poder obtener un título superior.

El Centro motrileño forma parte de la UNED, la universidad pública más grande de España tanto en número de estudiantes (más de 200.000) como en oferta académica, y cuenta con un sistema de aprendizaje innovador que combina acompañamiento tutorial presencial con la docencia online mediante la utilización de una plataforma tecnológica avanzada que integra recursos como la Inteligencia Artificial para mejorar la experiencia del aprendizaje a distancia. Un modelo que se adapta las necesidades individuales de cada uno de sus alumnos convirtiéndoles en protagonista de su propio aprendizaje, tal y como establece el Sistema Europeo de Educación Superior.

Oportunidades para todos los perfiles

Actualmente la UNED de Motril pone a disposición de los estudiantes más de 30 grados oficiales en áreas tan diversas como Ciencias Sociales, Humanidades, Ciencias, Ingeniería, Derecho, Educación y Psicología 11 grados combinados, y la novedad de 2 Dobles Grados en Derecho y Trabajo Social y en Ciencias Políticas y Sociología que responden a la creciente demanda de formación de profesionales capacitados para intervenir en contextos jurídicos y sociales, especialmente en el ámbito de la protección social y los derechos de los ciudadanos. Dobles titulaciones que permitirán al estudiantado obtener dos títulos oficiales en cinco cursos con una formación sólida, crítica y aplicada que les capacita para ejercer un amplio abanico de ámbitos profesionales.

Mapa de titulaciones que se complementa con la oferta de más de 80 másteres, entre los que destacan por su alta demanda el máster de Profesorado, el máster de Psicología Sanitaria o el máster de la Abogacía, 21 programas de doctorado, el Curso de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 y 45 que permite que todas aquellas personas que no tienen la titulación necesaria para matricularse en un grado, puedan hacerlo una vez aprueben dicho curso, y los estudios de Idiomas (inglés y alemán).

Enseñanza semipresencial

La UNED de motril se caracteriza por su modelo semipresencial en el que combina los estudios presenciales y a distancias. La utilización de un sistema de aprendizaje innovador mediante la utilización de nuevas tecnologías aplicadas a la educación le permite ofrecer tutorías a la carta, de modo que el alumno no sólo tiene la posibilidad de asistir presencialmente a las tutorías que semanalmente se imparten en el centro, también puede seguirlas en directo a través de Internet (streaming) desde su casa o cualquier lugar, o bien, seguirlas de manera asíncrona accediendo a las grabaciones de dichas tutorías. Formatos que garantizan que los estudiantes tengan el máximo apoyo docente durante todo el curso, evitando que se sienta sólo, a la vez que facilita el aprendizaje de las asignaturas y el éxito final.

Esta metodología semipresencial hace que los cursos sean flexibles y respetuosos con el ritmo de vida de cada estudiante, posibilitando la asistencia a tutorías en horario de tarde y una forma de estudio a distancia a la vanguardia que favorece la conciliación de la vida familiar y laboral, a la vez que hace posible la accesibilidad a personas con diversidad funcional. Aspectos que permiten la mejora curricular personal y la inclusión social en condiciones de igualdad.

Sin nota de corte y programa de becas

El Centro Asociado de Motril juega un papel crucial en la democratización del acceso a la educación universitaria. Al no requerir nota de corte ni establecer un mínimo de créditos para la matrícula, ofrece una flexibilidad que facilita la participación de estudiantes de todas las edades y situaciones económicas. Este modelo es especialmente útil para quienes no pueden desplazarse a una universidad presencial o tienen otras limitaciones, como personas con diversidad funcional

Asimismo, los estudiantes de la UNED tienen acceso al programa de becas que regula la Junta de Andalucía, en similares condiciones al del resto de universidades públicas andaluzas.

Empleabilidad y prácticas profesionales

Otro punto relevante es el compromiso del centro con la empleabilidad de sus estudiantes. A través del Centro de Orientación e Información para el Empleo (COIE), los estudiantes pueden acceder a prácticas profesionales en empresas e instituciones, facilitando su inserción en el mercado laboral. Esto es especialmente relevante en carreras como Ingeniería Informática e Ingeniería Industrial, donde la tasa de empleo de los egresados es altísima. Además, la flexibilidad del sistema permite a profesionales en activo mejorar su formación mientras continúan trabajando, lo que incrementa su competitividad y posibilidades de promoción

El centro se esfuerza por crear un vínculo entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral actual, ofreciendo programas de orientación profesional y apoyo para el emprendimiento. De este modo, los estudiantes no solo adquieren conocimientos teóricos, sino que también desarrollan las competencias prácticas necesarias para integrarse exitosamente en sus respectivos campos. Además, facilita el crecimiento profesional de aquellos que ya están en el mercado laboral, permitiéndoles obtener titulaciones que aumenten su competitividad

Impacto social y económico

El papel de la UNED en Motril trasciende lo académico, ya que fomenta la inclusión social y combate la despoblación rural. Al ofrecer formación de calidad accesible a personas de todas las regiones, permite que los estudiantes se queden en sus municipios de origen, evitando la necesidad de desplazarse a grandes ciudades para acceder a estudios superiores. Esto es particularmente beneficioso para zonas rurales, ya que permite a los estudiantes quedarse en sus localidades y, a largo plazo, contribuye a reducir la despoblación, un problema creciente en muchas áreas rurales de España

Plazos de matrícula

El plazo de matrícula para los Grados y el Curso de Acceso a la Universidad se mantendrá abierto hasta el 22 de octubre. La matrícula se realiza on-line a través de la página web de la UNED.

