Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cristina Álvarez de Morales, Mª Victoria Cobo, Tihtina Habtu, Nerea Nogales, Karen Orellana, Rosario Olaegui, Mª del Carmen García y José Alberto Castañeda

Cristina Álvarez de Morales, Mª Victoria Cobo, Tihtina Habtu, Nerea Nogales, Karen Orellana, Rosario Olaegui, Mª del Carmen García y José Alberto Castañeda
Reconocimiento

Tres jóvenes de tres continentes son distinguidas con los Premios Destacad@s BBVA e IDEAL

Nerea, Tihtina y Karen representa a una generación de jóvenes con talento y compromiso social. Son el reflejo de una sociedad acogedora, cada una de ellas ha nacido en un continente diferente pero han coincidido en sus estudios universitarios en la Facultud de Turismo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:31

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada acogió una tarde cargada de emoción, reconocimiento y valores académicos con la celebración ... de la quinta edición de los Premios Destacados, una iniciativa conjunta del Diario IDEAL y BBVA destinada a poner en valor el talento, el esfuerzo y el compromiso social de jóvenes universitarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Tres jóvenes de tres continentes son distinguidas con los Premios Destacad@s BBVA e IDEAL