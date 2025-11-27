Tres jóvenes de tres continentes son distinguidas con los Premios Destacad@s BBVA e IDEAL

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada acogió una tarde cargada de emoción, reconocimiento y valores académicos con la celebración ... de la quinta edición de los Premios Destacados, una iniciativa conjunta del Diario IDEAL y BBVA destinada a poner en valor el talento, el esfuerzo y el compromiso social de jóvenes universitarias.

El acto reunió a representantes institucionales de la Universidad de Granada, del sector empresarial y del ámbito educativo. El decano de la Facultad de Económicas Empresariales, José Alberto Castañeda como anfitrión fue el encargado de dar la bienvenida a la secretaria general de la UGR, Mª del Carmen García; la decana de Traducción e Interpretación, Cristina Álvarez de Morales; los concejales del Ayuntamiento de Granada; Vito Episcopo y Rosario Pallarés; la directora de zona de Granada, Jaén y Almería de BBVA, Rosario Olaegui; y la subdirectora de IDEAL, Mª Victoria Cobo. Todos coincidieron en subrayar la importancia de reconocer no solo la excelencia académica, sino también las trayectorias personales, la resiliencia y la vocación transformadora de las premiadas.

Compromiso

Las tres galardonadas —Karen Jocelyn Orellana Zapata, Tihtina Habtu y Nerea Nogales— fueron reconocidas por perfiles muy diferentes, pero unidos por un mismo denominador común: el mérito, la ilusión y la capacidad de impulsar cambios desde su formación universitaria.

La subdirectora de IDEAL, Mª Victoria Cobo, recordó durante su intervención que estas historias son un soplo de aire fresco en un entorno informativo a menudo marcado por noticias difíciles. «Hoy contamos historias excepcionales, jóvenes fuera de lo común que demuestran valentía, tesón y una fuerza personal admirable», destacó.

Por su parte, Rosario Olaegui, directora de zona de BBVA en Granada, reivindicó la meritocracia y el talento joven como pilares fundamentales para construir una sociedad sólida y sostenible. Subrayó además la relevancia del turismo como motor económico, especialmente en Andalucía, y la necesidad de que nuevas generaciones combinen conocimiento, ética y tecnología en un sector en plena transformación.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, José Alberto Castañeda, puso en valor la capacidad de estos premios para destacar no solo el rendimiento académico sino el compromiso social, la superación personal y la capacidad de liderazgo. Recordó también la importancia de que las egresadas ejerzan como embajadoras de la Universidad de Granada allá donde desarrollen su carrera profesional.

La secretaria general de la UGR, María del Carmen García, celebró la oportunidad de reconocer públicamente a estudiantes que representan la esencia de la institución. «Sois líderes, aunque quizá aún no seáis conscientes. Este premio debe servir para recordar todo lo que habéis logrado y lo que aún podéis conseguir», señaló.

Tres historias

Karen está preparando oposiciones para entrar en el Cuerpo de Gestión de la Administración del Estado; Nerea trabaja en la localidad de Las Gabias como agente de desarrollo turístico y Tihtina reside en Bilbao donde ha viajado con su hijo para trabajar en el hotel Barceló Bilbao Nervión.

Con experiencias formativas en lugares tan diferentes como Cancún o Bogotá, Karen ha aprendido a comprender el turismo desde la sostenibilidad, la gestión responsable y la innovación digital. Su visión combina tecnología y humanismo, dos pilares que —asegura— deben caminar juntos para que el turismo evolucione sin perder su esencia.

Arropada por su familia recogió el premio de manos de la subdirectora de IDEAL, Mª Victoria Cobo. Fue una jornada muy especial toda su familia que siempre la ha animado a proseguir con sus estudios. «Ellos siempre me han apoyado y están muy orgullosos. Ha sido mucha presión por el hecho de ser la primera graduada en toda mi familia. Siempre he estudiado becada y este premio ha llegado en un momento apropiado para proseguir con mis estudios de las oposiciones que exigen mucha constancia, disciplina. Me dice: No pares, continúa porque cuando justo cuando me llamaron estaba en uno bajón».

Combinando traducción, interpretación y turismo, Nerea ha dedicado su trayectoria a mejorar la accesibilidad y la inclusión en el sector. Desde su experiencia personal, ha denunciado las barreras físicas y cognitivas que todavía persisten en espacios turísticos. Apostó por un modelo que vaya más allá del consumo rápido y masificado: «Viajar también es aprender de la cultura local y construir un turismo sostenible».

En la actualidad está trabajando en Las Gabias como agente de desarrollo turístico gracias a una oferta de empleo del programa Emplea -T, de cara al futuro «Mi idea es seguir con las oposiciones y enfocarme en ser agente de desarrollo turístico en cualquier ayuntamiento».

Acompañada por sus padres y su pareja, Nerea recibió su premio de manos de la José Alberto Castañeda, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales que ejerció de anfitrión. «Estoy muy contenta y, sobre todo, agradecida también. Me hace más ilusión incluso más por mis padres para que disfruten este reconocimiento. Ahora estoy trabajando en Las Gabias pero mi idea es seguir con las oposiciones y enfocarme en eso para ser agente de desarrollo turístico en cualquier ayuntamiento».

Tihtina Habtu compatibiliza sus estudios de un máster de dirección hotelera con su trabajo en el Hotel Barceló Bilbao Nervión. También impulsa la Asociación Gema, un proyecto social orientado a inspirar, acompañar y visibilizar referentes femeninos para las jóvenes africanas. Emocionada tras recibir el galardón que recogió de la mano Rosario Olaegui, representante de BBVA, reivindicó la importancia de no rendirse: «Las emociones cambian, la vida cambia… lo importante es no parar».

Este premio es «una dosis de energía para el futuro totalmente, es un reconocimiento que no me esperaba porque muchas veces estamos cumpliendo lo que tenemos que hacer en la vida, nos lo tomamos como una responsabilidad y al final viene muy bien que de vez en cuando recibas una palmadita en la espalda y te digan: Te hemos visto, te reconocemos y apreciamos tu trabajo».

Talento joven

La ceremonia concluyó la foto de familia y una invitación a celebrar junto a familiares, profesorado y organizadores en un encuentro posterior.La V Edición de los Premios Destacados vuelve poner en valor la excelencia universitaria. Ellas aglutinan valores, compromiso, esfuerzo y capacidad de impacto social. Karen, Tihtina y Nerea se marcharon entre aplausos, convertidas ya en referentes para sus compañeros y para la comunidad universitaria granadina.