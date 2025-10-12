TonI Bright: 20 años llenando teatros de toda España, ahora vuelve a Granada con su show

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:41 Compartir

El mentalista Toni Bright regresa a Granada el próximo 18 de octubre con un espectáculo que promete sorprender tanto a escépticos como a creyentes. «Todos necesitamos magia en nuestras vidas», afirma convencido. Su propuesta está pensada para toda la familia: los niños disfrutan como adultos y los adultos vuelven a ser niños.

Con casi dos décadas sobre los escenarios, Bright reconoce que su trayectoria le ha dado tablas y capacidad para improvisar. «No soy el mismo de hace 15 o 20 años. La experiencia me ha permitido hacer que cada espectáculo sea único. El público transforma el show: ellos son quienes realmente lo hacen posible». Aunque el guión pueda repetirse, asegura que cada ciudad y cada audiencia convierten la función en algo distinto.

El espectáculo de Granada se desarrollará en un espacio emblemático de la ciudad. «Será un show diferente, muy divertido y familiar. Pueden participar niños, padres y abuelos. Lo importante es que todos vivan una experiencia mágica e ilusionante», señala.

El trabajo de preparación detrás de cada número es intenso. A veces tarda semanas, otras meses o incluso años en dar forma a un nuevo efecto. «Tengo juegos en el tintero que pruebo poco a poco hasta incorporarlos al espectáculo», explica.

En estos 20 años también ha notado cambios en el público. «Antes había más respeto en el teatro. Hoy es habitual que un niño de dos o tres años se levante en mitad de la función sin que los padres hagan nada. Eso antes no pasaba tanto». Las redes sociales también han transformado la percepción de la magia, y aunque no le afectan directamente, le preocupa la proliferación de trucos de cámara en plataformas como TikTok. «Eso no es magia, es entretenimiento. La verdadera magia ocurre en directo, frente al público, sin compinches ni ediciones».

Su mayor reto, asegura, sigue siendo el mismo: sorprender e ilusionar al público en vivo. «Lo más importante es que cualquiera pueda salir voluntario y vivir la magia de verdad».

Con la agenda llena, Toni Bright apenas tiene tiempo de descansar entre actuaciones. Tras Granada viajará a Castellón, Valencia y Navarra, entre otros destinos. «A veces ya ni sé dónde voy», bromea. Pero no se queja: «Cuando te dedicas a lo que te gusta, nunca trabajas».

Hace 20 años su vida era muy distinta. Natural de Elche, trabajaba en el sector del calzado junto a su padre hasta que decidió dejarlo todo y apostar por su sueño. Hoy, dos décadas después, reconoce que el secreto de su éxito ha sido la constancia, la dedicación y, sobre todo, la pasión. «He tenido la suerte de poder dedicarme a lo que me gusta y de seguir sorprendiendo al público después de tantos años».

El sábado te espera en el Teatro.