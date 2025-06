'Si tener ni puta idea de ná', el videoclip animado de Pocacama que es toda una crítica social

Viernes, 27 de junio 2025, 23:52 Compartir

Llegó el día que todos esperaban. Ya está disponible en todas las plataformas el videoclip de animación de Pocacama 'Sin tener ni puta idea de ná', el nuevo disparo sonoro de esta banda granadina que se define como una conjugación con identidad propia de funk, afro beat, pasando por el reggae, el rock, la música electrónica y el flamenco.

Esta nueva apuesta musical parte de una premisa muy clara: «Hay quien opina sin saber, quien habla sin haber escuchado, quien dispara sin apuntar». Una vez más, se recurre a letras cargadas de mensaje y de divertimento, capaces de transmitir la pasión, la energía y el amor por la música a cuantos los escuchan. Por ello, sus directos son también una ocasión única de vivir la experiencia de ser un Pocacama, «lleno de ilusión y exigencia, de noches y días, de mucha garantía».

Este nuevo single es, ante todo, una descarga cruda, sincera y callejera que encapsula el espíritu de una generación que vive entre la incertidumbre, la ironía y el coraje de seguir tirando palante.

Ampliar

Tras el lanzamiento del nuevo videoclip 'Sin tener ni puta idea de ná' en una fecha tan nuestra como es la del jueves de Corpus, lo hacen este 28 de junio en todas las plataformas musicales, donde los 'pocacamers' pueden disfrutar ya en toda su extensión de esta genialidad artística. Esta vez, con la forma de un videoclip de animación, con ritmos de funk y «una producción musical, sin etiquetas, con arte, con cintura…y con más duende que verguenza».

Los siete componentes de esta banda con ADN 100% granadino (batería, bajo, dos guitarras, voces, coros, discjockey y violín) han apostado en este lanzamiento por la impecable dirección de Fali Álvarez y David Plata y el trabajo de los estudios granadinos de Producciones Peligrosas para que este original videoclip sea grabado, mezclado y masterizado bajo la batuta técnica de Pablo Sánchez.

Como no podía ser menos, las raíces del grupo se vuelven a sentir con fuerza en la recreación animada de las calles de Granada y de Montefrío. Estos maravillosos escenarios son el mejor telón de fondo para plasmar de forma gráfica toda una serie de conversaciones entre personajes de distintas edades, de lo más variopinto. Entre ellos, los propios componentes del grupo, deportistas, políticos, presentadores o afamados artistas. El propósito de las recomendaciones y frases hechas que se plasman en cada uno de los mensajes y se suceden a lo largo del videoclip tienen la misma finalidad, «decir al espectador las cosas claras, pero con compás». Sobre todo, llegar a la conclusión de que sólo con amor todas las discusiones se pueden resolver.

La solución, irónicamente, llega de la mano de un felino, con lo que se ha querido hacer un guiño al león del patio de los Leones, que simboliza el logo de Pocacama. Este gato-león negro ocupa desde un principio un papel estelar en el videoclip. Primero, descansando en un muro frente al palacio nazarí para acabar poniendo ese punto de equilibrio y de razonamiento que no tienen los humanos, a través de una 'Machine' y un interruptor Love que es capaz de resolver todos los conflictos.

Con un estilo funk altamente contagioso, líneas de bajo profundas, beats con sabor urbano, guitarras afiladas y una lírica que mezcla guasa andaluza con crítica social, forman un retrato certero de lo que significa vivir en un mundo donde nadie tiene las respuestas, pero todos tenemos algo que decir.

Discografía

Pocacama posee una fructífera trayectoria, cuyo arranque tuvo lugar en 2019. El primer lanzamiento vino en diciembre de 2022 con Funk'epollas, al que siguieron 'El niño que no sa' costao (mayo de 2023), 'No me quiero ir' (noviembre de 2023) y 'No te podemos llevar a ningún lado (mayo de 2024). Junto a la publicación de estos cuatro EPs y de un total de 16 temas, estos grandes profesionales pueden presumir igualmente de ser ganadores del festival Zafarraya Sound 2023 y de poseer unas cuantas decenas de conciertos a sus espaldas, en los que han compartido escenario con La Plazuela, Celtas Cortos, Ayax y Prok, El canijo de Jerez, Miguel Campello, Solea Morente, entre otros reconocidos artistas.

Pocacama sigue posicionándose como una propuesta seria, ilusionante y singular dentro de la escena alternativa andaluza, con una celebración de lo mestizo realmente única que eleva cada concierto a una auténtica fiesta.

Contratación

📧 javi.montavez@gmail.com / Pocacamagrx@gmail.com

☎️ 675 756 833

Instagram, TikTok, Facebook, YouTube: @pocacama

Spotify / Apple Music / Tidal: Pocacama