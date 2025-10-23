La Tarta de la Madre de Cris recibe el Premio Andalucía Excelente a Producto de Calidad 2025

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:26 Compartir

La Tarta de la Madre de Cris ha sido galardonada con el Premio Andalucía Excelente a Producto de Calidad 2025, una distinción que reconoce el compromiso de esta empresa granadina con la elaboración artesanal y el uso de materias primas de primera.

Para su fundadora Pilar Molina, este reconocimiento «es el resultado de muchos años de trabajo, de mantener la esencia de lo hecho en casa y de no renunciar nunca a la calidad». Y es que cada una de sus tartas se prepara siguiendo su propia receta familiar. «Son tartas hechas desde el cariño, con receta de madre y con ingredientes de muy buena calidad», asegura Pilar. Además, «aunque hacemos muchas tartas, nunca compramos productos a granel ni de marca blanca», añade.

Esa autenticidad, unida a la cremosidad y el equilibrio de sabores, ha convertido sus tartas en todo un referente para quienes buscan un postre que nunca defrauda y que gusta a todos. Pero más allá de este reconocimiento, y de otro premio que recibieron por el Ayuntamiento de Granada 'al emprendimiento femenino y a la trayectoria empresarial', Pilar lo tiene claro: «el premio más importante que tenemos son nuestros clientes, ya que llevamos casi 12 años y siguen fieles», nos cuenta.

Granada, su casa y su esencia

Ya cuentan con seis tiendas repartidas entre Granada, Sevilla, Málaga y Madrid, pero la esencia de La Tarta de la Madre de Cris sigue estando en Granada, donde nació la primera tienda y donde se ubica su obrador principal. «Nuestra tienda de Granada, aunque es pequeñita, tiene una ubicada estupenda en la Plaza de la Pescadería, junto a la Catedral. Para nosotros siempre será la más especial», afirma con orgullo su fundadora.

Además, como profetas de su tierra, cada nueva apertura mantiene el sello granadino. Por eso los clientes que visitan su establecimiento en Madrid pueden ver las decoraciones en cerámica de Fajalauza, que es tan solo uno de los muchos detalles que refuerzan sus orígenes. «Nos gusta llevar a Granada a todas partes», explica Pilar, ya que el carácter local de sus tartas también es una parte esencial de su éxito.

El público percibe el cariño y la calidad que hay detrás de todo este trabajo. Y no hay mejor muestra de ello que allí donde abren una tienda, las tartas se agotan y los clientes repiten.

Y aunque su producto estrella es la tarta de queso, La Tarta de la Madre de Cris ha conquistado tanto a los más clásicos como a los paladares más curiosos, con sabores innovadores como la tarta de queso con pistacho, brownie, lotus o queso azul.

A esto se suma su cuidada línea de tartas sin gluten, sin lactosa o sin azúcar, elaboradas en un obrador independiente, y que demuestran la voluntad de la empresa por adaptarse a todos los públicos sin perder calidad ni sabor.

Una nueva aventura en Granada que no dejará a nadie indiferente

Fieles a su espíritu emprendedor, desde La Tarta de la Madre de Cris preparan una sorpresa muy especial para todos los granadinos. Ni más ni menos que la apertura de una tienda de croquetas en Granada, que tiene previsto abrir al público antes de Navidad.

El proyecto, que ya tiene local, busca ofrecer el mismo concepto de producto artesanal, honesto y hecho con mimo. «Al igual que la tarta de queso, estas croquetas están elaboradas con la receta que llevo haciendo toda la vida en mi casa. Además, mis hijos llevaban mucho tiempo pidiéndome que las hiciéramos para que todos pudieran probarlas», comenta entre risas Pilar.

Esta iniciativa refuerza la conexión con su tierra y amplía el horizonte de una marca que ha sabido crecer sin perder su carácter familiar. Y que hoy, doce años después de su nacimiento, continúa elaborando cada tarta «como si fuera para casa», sin prisas, con la paciencia y el cuidado que solo da la pasión por lo bien hecho.

