SINFSA abre matrícula en FP, formación continua y preparación de oposiciones sanitarias

Fundada en 2016 por Juan Cebrián y su hijo Jorge, esta Sociedad Independiente de Formación Sanitaria (SINFSA) nace con el objetivo de cubrir la creciente demanda de formación en el ámbito de la salud. A lo largo de estos años, se han consolidado como un referente gracias a su carácter cercano y a la calidad de sus programas. «Es una empresa familiar y así lo transmitimos tanto a los empleados como a nuestros alumnos», subraya Cebrián. De hecho, «Esta atención cercana, y el asesoramiento personalizado que ofrecemos forma parte de nuestra idiosincrasia y es algo muy valorado por los alumnos, que pasan a formar parte de la familia SINFSA», añade.

La columna vertebral de la oferta son los ciclos de Formación Profesional sanitaria y los Certificados de Profesionalidad, homologados y acreditados por los organismos competentes. La entidad complementa esta apuesta con cursos de formación reglada y no reglada, programas de preparación de oposiciones y especialidades en primeros auxilios y soporte vital básico (SVB). «Estamos acreditados por el organismo competente para dar cursos con créditos CFC, ECTS, RIDS, además, nuestras instalaciones están homologadas para impartir Certificados de Profesionalidad y Formación Profesional», explica su presidente.

También cuentan con las certificaciones de calidad ISO 9001 e ISO 14001, lo que refuerza su apuesta por la calidad, así como el prestigio en un sector en el que la actualización de conocimientos resulta esencial.

Más de 15 titulaciones de FP online y semipresencial

Entre las titulaciones de FP sanitaria que imparten, se encuentra el Grado Medio en Emergencias Sanitarias, con modalidad presencial y semipresencial, así como una amplia oferta de formación profesional online que abarca un total de 18 titulaciones. Entre ellas, los grados medios de técnico en farmacia y parafarmacia, técnico en cuidados auxiliares en enfermería, o los grados superiores de dietética, higiene bucodental o laboratorio clínico y biomédico.

Precios reducidos y facilidades de pago

Uno de los aspectos más valorados de SINFSA es su política de precios, ajustada por su condición de asociación sin ánimo de lucro. «En precios vamos por debajo de la media del mercado, tenemos cursos de formación continua desde 10 euros», señala Cebrián. Y es que la entidad mantiene convenios con administraciones públicas que permiten impartir cursos y certificados de profesionalidad gratuitos, lo que amplía el acceso a quienes más lo necesiten.

Además, el centro ofrece descuentos y códigos promocionales para antiguos alumnos a lo largo de todo el año, así como planes de financiación flexibles para los ciclos de FP. «Damos facilidades para el pago en los ciclos de Formación Profesional para que cualquier persona pueda conseguir una titulación oficial y progresar en su vida laboral», apunta el presidente.

Una formación que acompaña a sus alumnos a lo largo de toda su vida laboral

La filosofía de SINFSA es acompañar al alumno desde sus primeros pasos en la profesión, hasta la consolidación de su carrera. «SINFSA empieza a formar al profesional desde que consigue el requisito de acceso a la categoría, ayudando en su formación durante toda su vida laboral», explica. «Además, gracias a nuestros cursos de preparación para las oposiciones ayudamos a que consigan un puesto fijo en la administración».

Matrícula abierta hasta el 15 de octubre

En este momento, la entidad mantiene matrícula abierta en Formación Profesional hasta el 15 de octubre, mientras que la inscripción en cursos de formación continua está disponible de manera permanente. Además, a partir del próximo mes, se abrirá también la matrícula para los cursos de preparación de oposiciones, donde SINFSA cuenta con un porcentaje de aprobados cercano al 95%.

Los interesados deben saber que la flexibilidad es otro de los pilares de este modelo de formación. Ya que en SINFSA se combina la formación presencial y online, lo que permite mayor adaptabilidad. «En estos tiempos y gracias a las nuevas tecnologías se imparte la mayor parte de la formación en modelo online, aunque sin dejar de lado la formación presencial, que consideramos esencial en cierto tipo de cursos», destaca Cebrián.

Sea cual sea tu situación laboral, SINFSA cuenta con una formación pensada para ti.

