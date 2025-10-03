Santa Fe celebra el 30º Festival Internacional de Teatro de Humor

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:16 Compartir

El público de Santa Fe vuelve a tener una cita con el humor. Este sábado arranca la 30ª edición del Festival Internacional de Teatro de Humor, que durante todo el mes de octubre traerá once espectáculos a la Casa de la Cultura «José Rodríguez Tabasco». En esta ocasión, además, la programación se viste de aniversario. El certamen cumple tres décadas ininterrumpidas acercando al público lo mejor de la comedia escénica nacional e internacional.

Desde su creación en 1995, el festival se ha convertido en un lugar de encuentro para quienes disfrutan del teatro como espacio de risa y reflexión. En estos treinta años han pasado por sus escenarios algunas de las compañías más reconocidas y también propuestas emergentes, siempre con un denominador común: el humor como lenguaje universal.

Las funciones se celebrarán a las 20.00 horas, salvo la representación escolar prevista el 14 de octubre, que tendrá lugar por la mañana en coordinación con los centros educativos. Las entradas pueden adquirirse en la web www.festivalsantafe.com y en la taquilla desde una hora antes del comienzo. Los precios se mantienen asequibles, con localidades de 15 y 20 euros según la compañía, y el festival cuenta además con un servicio gratuito de ludoteca para familias.

Como novedad en esta edición, los sábados de octubre se impartirá un curso infantil de iniciación a la técnica del clown, dirigido a niños y niñas de entre 7 y 13 años, con sesiones de 11:00 a 13:00 horas (información e inscripciones: 677 98 78 34).

Programación

El festival se abre el sábado 4 de octubre con la compañía catalana Divinas, que presenta American Pie / The Day the Music Died. La obra, recomendada a partir de 8 años, es un concierto teatralizado ambientado en Las Vegas en el que tres coristas de Elvis Presley deciden formar su propia banda. Acompañadas por siete músicos en directo, ofrecen un espectáculo lleno de humor, crítica social y rock and roll.

El viernes 10 de octubre será el turno de Las Niñas de Cádiz, que pondrán en escena La Reina Brava. El montaje, recomendado para mayores de 13 años, narra el asesinato de una reina odiada por todos y la venganza de una madre. Una comedia trágica que mezcla sátira política y tradición popular gaditana.

El sábado 11 de octubre la compañía madrileña Ron Lalá subirá al escenario con 4x4. Se trata de un repaso a sus primeras obras, que marcaron un estilo propio basado en la música en directo, la ironía y el humor crítico. Un viaje pensado para jóvenes y adultos.

El martes 14 de octubre se celebrará la función escolar con Gata Brass Band, que presentará Sin Funk no hay paraíso. Con formato de concierto didáctico, el espectáculo recorre la historia de la música negra desde el jazz hasta el funk actual, implicando al alumnado en juegos y dinámicas musicales.

El miércoles 15 de octubre, la compañía malagueña La Líquida representará Oh, vino. Este monólogo interactivo, destinado al público adulto, recorre la historia del vino como símbolo de cultura y celebración. Humor, música en directo y participación del público se combinan en una propuesta que une lo ancestral y lo contemporáneo.

El viernes 17 de octubre será el turno de Producciones Yllana & Primital Bros., que presentarán Madness. Una comedia musical a capela que juega con la sátira social y el humor gestual para hablar de la vida en los márgenes del sistema.

El sábado 18 de octubre llega desde Argentina la compañía Sutottos, con Inestable. La obra, dirigida a mayores de 14 años, parte de miedos cotidianos que se convierten en motor de humor absurdo, donde la ansiedad y las fobias generan un sinfín de situaciones inesperadas.

El miércoles 22 de octubre, La Líquida regresa con Hambre, una reinterpretación del Quijote en clave contemporánea. El montaje, pensado para adultos, mezcla monólogo, música en directo y humor para reflexionar sobre la abundancia, la escasez y la necesidad de la risa como alimento vital.

El viernes 24 de octubre actuará Leo Bassi, que celebra sus 70 años. En este espectáculo, recomendado para mayores de 13 años, el bufón internacional repasa su trayectoria y reivindica el teatro como espacio de transformación y la risa como motor de vida.

El sábado 25 de octubre la compañía valenciana La Fam Produccions presentará Ambulant. Se trata de un espectáculo circense de gran formato en el que una troupe ambulante recrea el ambiente de los últimos circos clásicos, con música en directo y un lenguaje visual dirigido a todos los públicos.

El festival se cerrará el miércoles 29 de octubre con La Líquida y Ellas de Oro. Esta obra rinde homenaje a las cómicas del Siglo de Oro, mujeres que rompieron las barreras de su tiempo para hacerse un hueco en los escenarios. Una propuesta para público adulto que combina humor, teatro y música en directo.