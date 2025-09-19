Salud en tres vertientes: salud regenerativa, salud dental y salud relacional

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:12 Compartir

La salud engloba muchas vertientes y caminos, desde la salud mental hasta la física, es importante cuidarla para vivir mejor y tener un mayor bienestar. Hoy nos vamos a centrar en tres caminos de la salud que son muy valorados hoy en día: la salud regenerativa para mejorar en el bienestar físico; en la salud estética dental que nos ayuda a ganar una sonrisa perfecta, al mismo tiempo que prevenimos enfermedades; y, por último, la salud en pareja, ya que la salud emocional con quien comparte tu vida también es vital para conseguir un bienestar optimo en la vida.

En nuestra primera entrevista, ponemos la primera piedra en lo que suponer envejecer de forma saludable. Hablamos con el Dr. Miguel López, especialista de Clinique Vie en Granada, donde no da a conocer su visión de la salud. Y es que la medicina regenerativa y los tratamientos con ácido hialurónico se han consolidado como dos de las grandes herramientas para cuidar la salud, ralentizar el envejecimiento y mejorar la calidad de vida.

-¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

-Soy una persona inquieta que siempre ha compaginado estudio y trabajo. Me licencié en Farmacia y me doctoré en Bioquímica y Biología Molecular. Más tarde cursé Medicina y me especialicé vía MIR, buscando aplicar el conocimiento farmacológico directamente en los pacientes. He completado diversos másteres en urgencias, medicina estética, nutrición y dietética, un MBA y valoración del daño corporal, lo que me permite también realizar peritaciones médicas. Ejerzo en medicina estética desde hace más de quince años y estoy convencido de que contribuye a la salud mental, ayudándonos a reconocernos y sentirnos bien con el paso de los años. Además, desde hace años soy profesor titular del Master de Medicina Estética y Antienvejecimiento de la Universidad Complutense de Madrid.

-¿Cuáles son los principales servicios que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

-Ofrezco mis servicios en Clinique Vie, Granada. Realizo una medicina integrativa con tratamientos médicos personalizados:

-Medicina Estética: neuromodulación, rellenos faciales y corporales, redensificación, bioestimulación con PRP y/o exosomas autólogos, hilos tensores, carboxiterapia, mesoterapia, eliminación de manchas, varices, intralipoterapia y tratamiento de enfermedades de la piel.

-Nutrición deportiva, clínica y dietética: Programas específicos de rendimiento, adelgazamiento, fortalecimiento.

-Terapias biológicas: uso de PRP, exosomas autólogos y ácido hialurónico para regeneración tisular, muy solicitado en articulaciones, casos de alopecia y rejuvenecimiento facial.

-Terapia intravenosa personalizada: administración de vitaminas, oligoelementos, aminoácidos y NAD para reforzar el sistema inmunológico, regenerar tejidos, dar energía y vitalidad, mejorar la piel, prevenir enfermedades y potenciar el rendimiento deportivo.

-Modulación Hormonal bioidéntica: optimización de niveles hormonales mediante terapia sustitutiva (THS), mejorando energía, líbido, perfil cardiovascular y óseo.

-Análisis clínicos, pruebas y test personalizados: intolerancias alimentarias, test deportivos avanzados, ADN nutricional, farmacogenética y farmacogenómica.

-Terapia neural: inyecciones en zonas específicas para restablecer el equilibrio del sistema nervioso y tratar diversas dolencias.

-Diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades.

-Medicina regenerativa y longevidad: Retrasar el envejecimiento y daño oxidativo.

-Peritación Médica y valoración de daño corporal.

-Microbioma y microbiota: Consulta personalizada con análisis del microbioma, Causas de disbiosis y tratamiento.

-Formulación magistral con tratamientos personalizados.

-Entre sus tratamientos está el ácido hialurónico, ¿En qué consiste y dónde se puede utilizar?

-A esta cuestión les responderé como farmacéutico y como médico. El ácido hialurónico es un polisacárido que nuestro organismo produce naturalmente, sobre todo en la piel, con capacidad de retener agua, hidratar y dar volumen. Por ello, no debe considerarse un elemento exógeno.

Con el tiempo su producción disminuye, provocando pérdida de volumen, arrugas y flacidez. También está presente en las articulaciones, donde aporta viscoelasticidad, protege cartílagos y actúa como antiinflamatorio. La industria ha desarrollado moléculas biocompatibles que se integran en el organismo, y su eficacia depende del producto, la vía de aplicación y la zona tratada. Hoy se utiliza tanto a nivel facial como corporal para devolver firmeza y rejuvenecer.

-¿Qué beneficios tiene para los pacientes?

-Los beneficios para los pacientes son múltiples.

En la piel, las infiltraciones de ácido hialurónico no solo recuperan el volumen perdido, sino que rehidratan, mejoran la textura y devuelven firmeza.

En las articulaciones actúa como lubricante y protector, aliviando el dolor y funcionando como amortiguador al regenerar el cartílago dañado. Además, estimula la síntesis molecular, favoreciendo la reparación y el crecimiento de los tejidos.

-Cambiando de tema, ¿Qué puede decirnos de la medicina regenerativa y sus múltiples beneficios? ¿Qué futuro cree que le espera a la medicina regenerativa?

-La medicina regenerativa y de longevidad busca retrasar el envejecimiento y la aparición de enfermedades crónicas, promoviendo salud, bienestar y vitalidad. Se basa en tratamientos personalizados con factores de crecimiento, nutracéuticos, adaptógenos, terapia celular, intravenosa y probióticos, que favorecen la reparación celular y mejoran el estado físico y mental. Es ya una realidad con gran futuro, gracias a terapias con células madre, reprogramación celular y avances en genómica, que permitirán no solo frenar el envejecimiento, sino también tratar enfermedades y evitar rechazos inmunológicos mediante terapias personalizadas.

-¿Quiere destacar alguna otra cosa sobre el tema?

-Los tratamientos deben ser personalizados, con un estudio adecuado para cada paciente. La medicina y la farmacología deben conseguir el bienestar físico y mental de las personas para envejecer lo más tarde posible y de forma saludable.

La segunda vertiente de la salud la centramos en Cesadent, que nos contará cómo la confianza y la tecnología son pilares esenciales para la salud dental.

La odontología ha evolucionado enormemente en las últimas décadas, pasando de ser una disciplina centrada casi en exclusiva en la reparación, a convertirse en un campo donde la prevención, la innovación tecnológica y el bienestar del paciente son pilares fundamentales. En este camino, clínicas como CESADENT, fundada en 1987, han sabido adaptarse y liderar el cambio con una filosofía clara: tratamientos mínimamente invasivos, tecnología de vanguardia y un equipo estable y coordinado que acompaña al paciente en cada etapa.

-Hoy profundizamos en esa visión y en el futuro de la odontología con José Manuel Cruz, integrante de CESADENT.

-¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

-CESADENT abrió sus puertas en 1987 con una visión pionera: apostar por la prevención, por tratamientos poco invasivos y por la excelencia clínica. En 2003, tomamos el relevo un equipo joven, formado por los doctores Luis Cuadra, Yusef Rashid y José Manuel Cruz, que desde entonces trabajamos codo con codo manteniendo esa misma filosofía. Llevamos más de 20 años juntos, aportando cada uno nuestra experiencia y conocimientos para ofrecer un abordaje completo de la salud bucodental de nuestros pacientes.

-¿Cuáles son los principales servicios que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

-Ofrecemos un servicio integral en todas las áreas de la odontología: implantología, ortodoncia, estética dental, endodoncia, periodoncia y cirugía oral, siempre con un enfoque preventivo y mínimamente invasivo. Actualmente, los tratamientos más demandados son los implantes dentales, la ortodoncia invisible y la estética dental, ya que los pacientes buscan soluciones que combinen salud, funcionalidad y que no sea esto incompatible con lucir una sonrisa natural.

-¿Cuál es su filosofía de trabajo? ¿Qué os diferencia de otros profesionales del sector?

-Nuestra filosofía es clara: cada paciente es único y su bienestar está siempre en el centro de lo que hacemos.

Lo que nos diferencia dentro del sector es que somos un equipo multidisciplinar que lleva más de dos décadas trabajando unido, lo que nos permite coordinarnos a la perfección y ofrecer una atención dental global desde diferentes especialidades. Además, apostamos por la innovación con tecnologías como el láser de diodos, que hace los tratamientos más cómodos y menos invasivos, o el escáner CBCT, que nos permite diagnósticos en 3D y planificaciones seguras y el escáner intraoral, que sirve para obtener imágenes digitales en 3D de la boca, sustituyendo las impresiones tradicionales con mayor precisión y comodidad.

-¿Qué últimos avances hay en el campo de la medicina bucodental y cuál prevé que sea el futuro de este campo?

-La odontología ha dado un gran salto gracias a la digitalización. Hoy podemos planificar implantes con cirugía guiada, diseñar sonrisas de forma digital o realizar diagnósticos más precisos con el CBCT.

El uso del láser de diodos también ha supuesto un gran avance al permitir una mejor recuperación tras un tratamiento quirúrgico, así como la eliminación de herpes labiales y aftas. Pero sin duda la inteligencia artificial va a transformar la odontología haciendo que los diagnósticos sean más rápidos y precisos, permitiendo diseñar tratamientos totalmente personalizados y anticipar resultados antes de empezar.

Además, ayudará a la prevención y al seguimiento de cada paciente, lo que se traducirá en una odontología más eficiente, cómoda y enfocada en el bienestar de las personas.

-¿Quiere destacar alguna otra cosa sobre el tema?

Sí. Queremos destacar la importancia de contar con un equipo estable y coordinado. Los doctores Cruz, Cuadra y Rashid llevamos más de 20 años trabajando juntos, y esa unión nos permite ofrecer a los pacientes no solo conocimientos y experiencia, sino también confianza y seguridad.

En CESADENT creemos que la tecnología es fundamental, pero el verdadero valor está en cómo un equipo comprometido la pone al servicio de las personas.

Por último, no podemos despedirnos sin hablar con Jesús Gil, psicólogo sanitario en Gaia Centro de Psicología, especialista en terapia de pareja en Almería, quien comparte su visión, claves y consejos para que las parejas puedan entenderse y vivir mejor.

Las relaciones de pareja forman parte esencial de nuestra vida, pero no siempre resultan sencillas. Cambios vitales, dificultades emocionales, problemas de comunicación o la rutina diaria pueden enfriar el vínculo y generar tensiones que, si no se gestionan a tiempo, terminan por desgastar la relación.

Cuidar a las personas con rigor y cercanía

Mi nombre es Jesús Gil, soy psicólogo en Almería, ejerciendo mi labor tanto de forma presencial como online.

En Gaia Centro de Psicología trabajo con una idea sencilla: cuidar a las personas con rigor y cercanía. Mis valores son compromiso, comprensión, rigurosidad científica y profesional, practicidad y adaptación total. Junto a la formación teórica, he buscado supervisión clínica con profesionales experimentados para convertir lo aprendido en herramientas útiles. Recientemente, hemos abierto un centro amplio, seguro y cómodo, pensado para que la terapia sea un espacio tranquilo. En él, atendemos terapia individual (ansiedad, estrés, estado de ánimo, hábitos, regulación emocional), terapia de pareja, terapia sexual, apoyo en duelos y cambios vitales, además de áreas específicas como perinatal e infanto-juvenil. También realizamos talleres y psicoeducación cuando es útil.

Nos esforzamos en que la conexión entre los miembros de la relación se mantenga en la terapia de pareja

Sin embargo, uno de los principales servicios en los que me encuentro especializado, es la terapia de pareja. Se trata del trabajo de ambos miembros de la relación, tanto en sesiones conjuntas como individuales, si se requiere. Todo para mejorar la capacidad de gestión de las dificultades y las emociones que surgen alrededor de ellas. Nos esforzamos en que la conexión entre miembros de la relación se mantenga y enriquezca, mediante un enfoque cálido, comprensivo, con herramientas y recursos prácticos y buscando un mantenimiento sostenido en el tiempo de las mejoras.

Algunos motivos por los que las parejas acuden a consulta son:

- Cambios en la rutina: un nuevo trabajo, el nacimiento de un hijo, mudarse o una pérdida. Eso altera ritmos, energía y disponibilidad; si no ajustamos «las reglas de juego», se acumulan malentendidos y se deteriora el vínculo de la relación.

- Dificultades para expresar y manejar emociones: muchas personas callan, acumulan o buscan salidas que dañan la confianza. Faltan habilidades de gestión emocional y hablar cuando algo duele.

- Desconexión: sin darnos cuenta, dejamos de compartir experiencias, actividades y afecto.

- Problemas específicos con un abordaje concreto: infidelidad, problemas en la convivencia o de carácter sexual.

Claves esenciales para consolidar un trabajo de pareja

Hay 4 claves fundamentales que se deben observar y consolidad en un trabajo de pareja:

- El manejo de los conflictos: no se trata de evitar los problemas, sino de aprender a gestionarlos. Es imposible que no aparezcan roces cuando dos personas comparten tanto tiempo, experiencias y formas de actuar distintas. Lo clave es expresar con claridad lo que uno siente y necesita, buscar acuerdos y soluciones, y dar espacio a cada miembro para procesar lo sucedido. Después, resulta fundamental reparar y volver a conectar con gestos cotidianos (un abrazo, una conversación, una cena juntos), ya que cuando esa reconexión no ocurre, el conflicto deja secuelas más profundas y prolongadas en la relación.

- Aumentar el conocimiento que cada miembro tiene del otro es crucial para la confianza, la comprensión y la atención mutua. Conocer la historia personal, dificultades vividas, miedos, metas, satisfacciones y necesidades actuales de la pareja permite actuar mejor y llegar a acuerdos entre ambos. Cuando este conocimiento está ausente, se vuelve mucho más difícil gestionar los problemas con respeto y sensibilidad.

- Creación de proyectos a largo plazo. El ser humano necesita tener una razón para afrontar situaciones y resolver problemas. En la pareja, habitualmente el problema es la ausencia de metas o proyectos y no la conflictividad.

- Mantener una conexión diaria. Muchas veces, debido a dificultades, responsabilidades y el ritmo de vida actual, descuidamos la relación. Es vital introducir en la rutina pequeños hábitos de conexión, sencillos y accesibles. Mi consejo general es pedir ayuda antes de que el desgaste sea muy grande.

Nuestra idea suele dar calma: «Volver bien, es mejor que volver pronto»

Trabajamos con una idea que suele dar calma: «volver bien es mejor que volver pronto». En pareja significa llevar los cambios a la vida real paso a paso, con prácticas entre sesiones que sean asumibles y medibles, para que se note en casa. Si uno o ambos necesitan trabajo individual (ansiedad, heridas previas, estrés), coordinamos itinerarios combinados. Nuestro objetivo no es «tener razón», sino vivirnos mejor: más claros al pedir, más hábiles al escuchar y más unidos al decidir.