¿Cuánto sabes del barrio del Zaidín? Ponte a prueba con este test Hace 40 años se unificó el barrio y pasó a ser íntegramente de Granada

IDEAL Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:44 | Actualizado 12:52h. Comenta Compartir

En octubre de 1985 había unos 2.500 vecinos del Zaidín que, aunque se sentían de Granada de toda la vida, en el DNI les ponía otra cosa: que eran de Armilla. Vivían entre las conocidas como casillas bajas y la Colonia de San Sebastián, pero bastaba con cruzar la Avenida de Cádiz, en su último tramo, para cambiar de municipio. La plaza Federico Mayo, por ejemplo, era armillera.

Pero aquello tenía los días contados. Ese mismo mes el Ayuntamiento de Granada anunció que, a partir de 1986, esos vecinos pasarían a ser granadinos de pleno derecho. Armilla cedió calles, Granada cedió terreno de la vega y el río Monachil quedó marcado como frontera natural.

En realidad, la cosa venía de lejos. Desde que el Zaidín empezó a levantarse en los años cincuenta, sus habitantes se habían sentido granadinos aunque el mapa dijera lo contrario. El lío probablemente venía de antiguas acequias y caminos que sirvieron en su día para poner límites de pueblo, cuando nadie sospechaba que allí iba a crecer un barrio tan grande y con tanta vida.

Cuarenta años después de aquella 'unificación administrativa', aprovechamos la efeméride para invitarles a jugar. Aquí les dejamos un test 100% zaidinero, apto para todos los granadinos. ¿Cuánto sabes del barrio?

¿Cómo se juega? La mecánica del juego se basa en arrastrar con el ratón o el dedo al tablero de juego el acontecimiento que aparece en la parte superior, de manera que se organiza una línea de tiempo vertical en el que los eventos más antiguos aparecen más arriba, y los más nuevos, debajo. Puede desplazarse por el tablero de juego con la rueda de ratón o desplazando el dedo por la superficie en un teléfono móvil. Tras confirmar la posición de una de las baldosas de eventos, sabrá si acertó o no, y se actualizará el conteo de puntos. Acertar eventos uno detrás de otro da más puntos. Cuando los acontecimientos ocupan mucho espacio en pantalla, se colapsan automáticamente para dejar más espacio libre para arrastrar baldosas cómodamente; pese a ello, puede pulsar sobre cualquier acontecimiento para volver a ver sus detalles.

Partida guardada Hemos encontrado una partida a medias. ¿Quieres continuarla? Continuar Empezar una nueva × ¡Se acabó! Puntuación final: 0 puntos Acertaste 0 y fallaste 0. Jugar de nuevo ¿Cuánto sabes sobre la historia de Granada? Ordena los eventos históricos en el orden cronológico correcto. ¡Arrastra y suelta las tarjetas para poner a prueba tu conocimiento! Nueva partida Puntuación: 0 Acontecimiento 1/10 Reiniciar Tablero de juego