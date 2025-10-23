La ruta más otoñal de Granada entre castaños centenarios

Camilo Álvarez Granada Jueves, 23 de octubre 2025, 14:13 Comenta Compartir

Otoño ofrece un contraste de colores en la naturaleza granadina que invita a sumegirse en alguna de sus rutas para disfrutar del aire libre. Una de ellas es la arboleda de Aldeire, una pequeña población de la comarca del Marquesado del Zenete que atesora uno de los más atractivos castañares, plantados seguramente durante la romanización de España y que ha perdurado desde hace cientos de años. Esta ruta se puede hacer en cualquier época del año, pero es en otoño cuando presenta su máximo esplendor.

Pasear por el castañar de Aldeire, formado por árboles de entre 200 y 400 años que han resistido gracias a un entorno húmedo perfecto, es una experiencia que permite disfrutar de todas los elementos más caracaterísticos del otoño: colores atenuados, hojas que dibujan los caminos y árboles decorados con musgos acuosos.

La ruta, una vez en el pueblo, consta de un recorrido sencillo, bien señalizado y corto, aunque se puede ampliar hasta los 13 kilómetros si se elige por el recorrido circular en vez del lineal. Paradójicamente, los primeros árboles, los más cercanos a Aldeire, son nogales que se levantan junto al cauce del río Benéjar y que se repiten a lo largo la ruta. La Rosandrá, un poco más adelante, es el área recreativa del bosque, que cuenta con barbacoas y columpios para hacer una parada técnica.

Hay dos caminos que unos metros más adelante vuelven a coincidir. Por el de la derecha se atraviesa un bello puente colgante construido por la Consejería de Medio Ambiente. Por el de la izquierda hay que cruzar el río a través de unas grandes piedras de pizarra alisadas que da paso unos metros más adelante a una construcción moderna junto a un viejo molino. Se inicia ahí una pequeña acequia de lajas de pizarra y nos adentramos en un bosque de galería con álamos, alisos, mimbres y, como no, castaños, a los siguen después almendros.

Un poco más adelante se vuelve a cruzar el río, esta vez a la derecha. Un viejo corral y un gran castaño son la señal. Y unos metros más allá aparece una captación de agua sobre el río que abastece el depósito de potabilización del pueblo. De nuevo se cruza el río por encima de grandes piedras. Y tras un pequeño tirón enseguida aparece otra construcción moderna relacionada también con el abastecimiento de agua.

En poco tiempo, cuando el reloj marca una hora y media de caminata o poco más, la ruta 'desemboca' en la junta de los ríos. Cuatro cauces se unen aquí para formar el río Benéjar: el del Barranco Hondo, Barranco de los Tejos, Barranco de los Pasillos y Barranco de los Prados Ciruelos. Y el castañar de Aldeire. A partir de aquí se puede deshacer lo andado o continuar y alargar el camino para completar la ruta circular, que es de unos 13 kilómetros, cinco más de los completados hasta El Horcajo. Hasta este punto se trata de una ruta sencilla. A partir de aquí se necesita experiencias senderista y buena forma porque hay mayor desnivel y el camino es más duro.