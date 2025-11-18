Planificar la sucesión patrimonial: clave para garantizar la continuidad en las familias empresarias

la hora de planificar la sucesión patrimonial en las familias empresarias, cada detalle cuenta. Desde la ciudad, comunidad o país de residencia de la propiedad, ... el régimen matrimonial, si se estableció una sucesión testada o intestada, o la propia configuración de la empresa. Todo lo que se haya planificado con antelación podrá favorecer la continuidad de un negocio levantado tras años y años de esfuerzo, de ahí a la importancia de reflexionar sobre ello y tomar cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde.

Así lo explicó Luis Bravo, Socio del prestigioso despacho de abogados Cuatrecasas, en el marco de un encuentro informativo celebrado en los servicios centrales de Caja Rural Granada y titulado: 'La sucesión patrimonial en las familias empresarias: aspectos civiles y fiscales'.

El departamento de Banca Privada de la Entidad organizó este evento exclusivo con clientes. El objetivo es acercar temas de interés sobre patrimonio, mercados, estrategias y productos de inversión en un formato cercano y participativo.

Ampliar Luis Bravo, socio de Cuatrecasas, durante su intervención.

En su intervención, Bravo desgranó las principales claves para la sucesión en las que el protocolo 'Propiedad-Familia-Empresa' es protagonistas. El equilibrio es fundamental para preservar la continuidad, pero también haber atendido debidamente aspectos previos de índole personal como la previsión de una sucesión testada, «un ejercicio de responsabilidad que ayuda a la continuidad de la empresa familiar, regula situaciones de indivisión y ordena los legados».

Además, Bravo profundizó en los aspectos fiscales, deteniéndose en las particularidades de la Comunidad Autónoma Andaluza, como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones; la existencia o no de bienes diversificados en el extranjero o los beneficios fiscales que se aplican a la empresa familiar.

Lo más importante, a su juicio, es anticiparse. Hacer un «traje a medida con un asesoramiento especializado», manifestó.

Ampliar Juan Laborda, Responsable de Banca Privada y Personal de Caja Rural Granada

Por su parte, Juan Laborda, Responsable de Banca Privada y Personal de Caja Rural Granada, remarcó que «esta es, precisamente, la filosofía de Caja Rural Granada». «Mientras otros apuestan por la automatización y la despersonalización del servicio, nosotros creemos firmemente en el valor de la relación humana y en ese acompañamiento continuo para lograr resultados».

Así, cada cliente, «es atendido por un profesional que se involucra activamente en conocer su situación, sus inquietudes y sus metas». «Esta cercanía nos permite diseñar una hoja de ruta personalizada, que comienza con una escucha activa y continúa con un diagnóstico financiero detallado, también en el marco de la sucesión patrimonial», añadió.

Para finalizar, Laborda agradeció tanto al ponente como a los asistentes su presencia a este acto que culminó con un turno de preguntas y un desayuno en la terraza panorámica de la sede central de la Entidad.

En el encuentro también estuvieron presentes el Director de Negocio de Caja Rural Granada, José Aurelio Hernández, el Responsable de Grandes Clientes, Juan José Espínola, el Director de Banca Minorista, Claudio Arenas y la Directora de Fondos Internacionales del Banco Cooperativo, Arantza Loinaz.