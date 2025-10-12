Pérez Lázaro obtiene la certificación ISO 14001: un paso decisivo hacia la sostenibilidad en la construcción andaluza

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:48 Compartir

La empresa Pérez Lázaro, dedicada a la comercialización de materiales de construcción y a la instalación de cerramientos y ventanas de PVC y aluminio, ha obtenido la certificación ISO 14001:2015 tras superar con éxito la auditoría de la entidad URS Spain. El reconocimiento consolida el compromiso de la compañía con la sostenibilidad, la eficiencia energética y la mejora continua en la gestión ambiental.

El proceso culminó recientemente, tras la auditoría final realizada en las instalaciones que tiene la empresa en la provincia de Granada. El informe de URS destacó la implicación de la dirección, la correcta implantación del sistema de gestión y la alineación del modelo de negocio con criterios de economía circular.

El auditor tras su visita a nuestras instalaciones subrayó en su evaluación «el compromiso de la dirección a la hora de ofrecer productos sostenibles y su participación activa en proyectos ambientales del sector y de la comarca». El equipo auditor recomendó de forma expresa la concesión de la certificación, sin no conformidades, señalando únicamente seis oportunidades de mejora relacionadas con la gestión de residuos, la formación interna y la señalización ambiental.

Un proyecto nacido desde dentro

El camino hacia la certificación no ha sido corto. En febrero de 2025, la dirección de Pérez Lázaro aprobó su Política Ambiental, publicada en su web corporativa, donde se compromete a reducir el impacto ambiental de sus operaciones y fomentar la eficiencia energética en sus productos y servicios. Poco después, la empresa inició un proceso de implantación del Sistema de Gestión Ambiental (SGMA) con el asesoramiento técnico de la consultora Intedya y la participación de todo su personal.

Según se desprende del Acta de Revisión por la Dirección, el sistema de gestión abarca la venta y distribución de materiales de construcción, así como la instalación de cerramientos y ventanas de PVC y aluminio, incorporando procedimientos específicos de control operacional, gestión de residuos y consumo energético.

Entre los objetivos ambientales fijados para 2025 destacan dos ejes principales: la creación de una sistemática de control de residuos en obra y la reducción del 10 % del consumo de combustible respecto al año anterior. Esto ha implicado la ampliación del parque de vehículos de bajas emisiones hasta un 30% del total del mismo y la instalación de un punto de recarga eléctrico en las propias instalaciones. También se establecieron indicadores de consumo de agua, electricidad y materiales, además de un plan de formación y sensibilización ambiental para toda la plantilla. Actualmente toda la energía eléctrica consumida en nuestras tres tiendas (Padul, Salobreña y Cenes de la Vega) procede de fuentes limpias, ya sea directamente a través de la generación por placas fotovoltaicas ubicadas en las propias instalaciones o bien a través del suministro de energía procedente de fuentes limpias por parte de distribuidoras energéticas.

Liderazgo desde la dirección

El gerente de la empresa, Álvaro Pérez Sánchez, destaca que este logro «no es solo un sello, sino el reflejo de una manera de trabajar que ya forma parte de nuestra identidad».

«Queríamos que la sostenibilidad dejara de ser una palabra bonita y se convirtiera en una práctica real en nuestro día a día. La ISO 14001 nos ha ayudado a sistematizar lo que antes hacíamos de manera intuitiva: reducir residuos, optimizar consumos y apostar por materiales más responsables», explica Álvaro Pérez.

El gerente reconoce que la certificación ha supuesto un esfuerzo colectivo: «Todo el equipo ha estado implicado desde el principio, desde los vendedores, comerciales, personal de placeta, montadores hasta el personal de oficina. La clave ha sido entender que la gestión ambiental no es una obligación, sino una oportunidad para mejorar como empresa y como personas».

El propio informe de URS lo refleja al destacar como punto fuerte el «liderazgo y compromiso de la dirección» y la «participación activa en iniciativas ambientales locales». Pérez Lázaro forma parte del Clúster de Construcción Sostenible de Andalucía, y colabora con redes de eficiencia energética y economía circular, reforzando su papel como referente en la comarca.

Sostenibilidad y competitividad, un mismo camino

La obtención de la ISO 14001 llega en un contexto en el que la construcción vive una profunda transformación impulsada por las exigencias normativas europeas y la creciente demanda de soluciones sostenibles. Pérez Lázaro ha sabido anticiparse, incorporando productos que fomentan la eficiencia energética de las viviendas, como cerramientos de alta estanqueidad y materiales con certificación ambiental.

«En los últimos años hemos visto cómo los clientes —tanto profesionales como particulares— valoran cada vez más la procedencia de los materiales y su impacto ambiental», comenta Álvaro Pérez. «Esta certificación nos permite garantizar que todo el proceso, desde la compra hasta la instalación, se realiza con criterios responsables. Además, nos abre nuevas puertas en concursos y licitaciones donde se exige un aval ambiental reconocido».

La empresa también ha apostado por la formación del personal en buenas prácticas ambientales y en prevención de riesgos. El plan anual incluye acciones sobre gestión de residuos, conducción eficiente y mantenimiento de instalaciones, además de simulacros de emergencia ambiental.

Un compromiso visible

Entre las recomendaciones del auditor figura la creación de un espacio en la web para difundir los productos sostenibles que ofrece la empresa, así como la habilitación de zonas de separación de residuos accesibles a los clientes. Según Álvaro Pérez, ambas medidas ya están en marcha.

«Queremos que quienes nos visiten vean que la sostenibilidad no se queda en el papel. Desde la señalización de los puntos de reciclaje hasta el tipo de materiales que vendemos, todo comunica nuestro compromiso», afirma.

Pérez Lázaro también ha iniciado la recopilación de indicadores ambientales comparativos, con el objetivo de evaluar año a año su progreso en consumo energético, huella de carbono y gestión de residuos.

De Padul al futuro

Para Álvaro Pérez, el reconocimiento es un punto de partida, no de llegada:

«El certificado ISO 14001 es una herramienta que nos impulsa a seguir mejorando. Queremos ser un ejemplo en nuestro sector y demostrar que una pyme puede crecer siendo responsable con su entorno».

Con casi 50 empleados y una larga trayectoria en el sector, Pérez Lázaro refuerza así su posición como empresa de referencia en la construcción sostenible en Andalucía oriental. Su próximo objetivo: avanzar hacia un sistema integrado de calidad y medio ambiente, incorporando la norma ISO 9001 para la gestión de la calidad.

«Creemos que la sostenibilidad y la competitividad son el mismo camino», concluye Álvaro Pérez. «Y este certificado demuestra que lo estamos recorriendo en la dirección correcta».