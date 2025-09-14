Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El papel del descanso en la salud mental y física: cómo un buen colchón puede mejorar tu vida

Dormir bien no es un lujo. Es una necesidad básica. Sin embargo, cada vez más personas sufren insomnio, fatiga, contracturas o irritabilidad sin saber que el problema está en su colchón. ¿Y si cambiar de colchón fuera el primer paso para cambiar tu salud?

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:49

Desde hace más de 45 años, MiColchón, empresa líder en descanso en el sur de España, ha ayudado a miles de personas a mejorar su descanso —y con ello, su calidad de vida. Ahora, con tiendas de colchones en Granada y Motril, pone toda su experiencia al servicio de los granadinos.

1. El descanso: el mejor aliado de tu salud mental

El sueño profundo y reparador tiene un impacto directo en la estabilidad emocional. Dormir bien permite:

●Recuperar la energía y regular el estado de ánimo.

●Disminuir el nivel de cortisol (hormona del estrés).

●Mejorar la tolerancia emocional y reducir la ansiedad.

●Favorecer el rendimiento cognitivo y la concentración.

Una noche de mal sueño puede alterar tus emociones. Un mal colchón, noche tras noche, puede afectar a tu salud mental. Elegir un colchón adecuado para la salud mental y física es una inversión en bienestar a largo plazo.

2. El cuerpo también necesita descansar bien

¿Te levantas con dolor lumbar, cuello rígido o sensación de no haber descansado? Puede que el problema no esté en tu cuerpo, sino en el colchón que lo sostiene. Dormir en un colchón inadecuado:

●Aumenta la presión sobre la espalda y las articulaciones.

●Afecta a la circulación y puede generar hormigueos o piernas cansadas.

●Potencia las contracturas musculares, sobre todo en cuello y hombros.

●Interrumpe el sueño profundo y con ello, la recuperación celular.

Los expertos de MiColchón, formados en Colchonología®, saben identificar qué necesita cada persona según su morfología, sus dolencias o su estilo de vida. Esa experiencia convierte a MiColchón en el mejor prescriptor de descanso en Andalucía.

Si buscas colchones viscoelásticos en Granada o soluciones específicas para el dolor lumbar, encontrarás opciones adaptadas a cada necesidad.

3. Colchones que cuidan de ti: las marcas más avanzadas de Europa

En sus tiendas de colchones de Granada, Motril y Armilla, MiColchón ofrece un catálogo único en el sector. Solo trabajan con las mejores marcas de descanso de Europa, seleccionadas por su innovación, calidad y fiabilidad:

Tempur, Sealy, Flex, Relax, Emma, Hukla, Stressless, Keyton, Mash, Nightland, Nordswiss... y Nessen.

Nessen, la marca premium de MiColchón

Distribuida en exclusiva en tiendas MiColchón, la firma Nessen se ha ganado la confianza de miles de clientes gracias a sus colchones de tecnología avanzada y fabricación artesanal. Con una trayectoria ya de más de 25 años, han ideado la Serie Gold, perfecta para quienes buscan firmeza, confort y adaptabilidad en un solo producto:

●Nessen Gold Firm: ideal para quienes necesitan soporte lumbar y estabilidad.

●Nessen Gold Soft: suavidad, adaptabilidad y frescor gracias a su núcleo con Memoryvis® y tecnología Air Dreams.

●Nessen Gold Twin: con doble cara (una fresca y otra cálida), es perfecto para parejas o para quienes buscan adaptarse a cada estación.

Todos los modelos de Nessen incluyen:

●12 años de garantía.

●202 noches de prueba real.

●Materiales naturales, tejidos hipoalergénicos y diseño ergonómico.

Una inversión en salud, con la máxima tranquilidad.

4. MiColchón: expertos en descanso, también en Granada

MiColchón no es una tienda más. Es una empresa especializada en descanso saludable, pionera en España en crear la figura del Colchonólogo®: asesores expertos que analizan tu caso y te recomiendan el equipo de descanso más adecuado según tus dolencias, morfología y preferencias.

En Granada, esta atención personalizada ya está al alcance de todos. Sus tiendas en Armilla, Motril y Acera del Darro, en pleno centro de Granada, ofrecen una experiencia única: puedes probar los colchones, recibir un estudio personalizado, y acceder a productos de gama alta con promociones exclusivas.

Además, quienes prefieren la comodidad digital pueden comprar colchones online en MiColchón, con la misma garantía, servicio y atención personalizada.

5. Compra hoy, empieza a pagar en 2026

En septiembre, MiColchón facilita más que nunca el cambio de colchón:

Compra hoy y empieza a pagar en 2026

Financia tu compra en 60 cuotas, con TIN 9% / TAE 9,38%, y benefíciate de 2 meses de carencia.

Además, todos sus colchones están disponibles también en www.micolchon.com con la misma garantía, servicio y atención personalizada.

Conclusión: tu salud empieza cada noche

No se trata solo de dormir más. Se trata de dormir mejor. Con un colchón adecuado, tu cuerpo se alinea, tu mente descansa y tu energía se multiplica.

En MiColchón lo saben porque llevan 45 años dedicándose solo a eso: a mejorar vidas a través del descanso.

Descúbrelo en tu tienda MiColchón en Granada capital, Armilla y Motril. O visita www.micolchon.com

Dormir bien cambiará tu vida.

