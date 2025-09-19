De la pantalla al directo: Fermasa estrena Flash! Fest, el gran encuentro de creadores digitales
Un evento pionero que traerá hasta Armilla del 3 al 5 de octubre a influencers como Peldanyos, Ari Geli, Cristinini o Cisco García, cuatro nombres destacados en la lista Forbes
Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:43
¿Qué es lo primero que haces cuando te apetece hacer una ruta turística, probar un restaurante nuevo o descubrir un plan diferente en tu ciudad? Seguramente buscas recomendaciones en redes sociales, ves vídeos, lees reseñas o te fijas en qué lugares comparten tus creadores favoritos. Esa influencia cotidiana de los creadores digitales es precisamente lo que pone en valor FLASH! Fest, I Encuentro Nacional de Creadores de Contenido, que se celebrará en la Feria de Muestras de Armilla (Fermasa) los días 3, 4 y 5 de octubre.
Armilla se atreve a estrenar un evento pionero que no solo celebra la creatividad, sino que también busca profesionalizar el sector y acercar al público a las historias que hay detrás de las pantallas. Este evento se celebra en el Pabellón 3 del recinto, a la vez que Feria General de Muestras, en el 1, Feria de los Pueblos y Feria Sabores de Nuestra Tierra, en el Pabellón 2.
Durante tres días, el espacio del Flash! se llenará de charlas, talleres y experiencias inmersivas donde la cultura, la gastronomía, el turismo y el lifestyle dialogarán de manera inesperada.
Más de 30 creadores de contenido estarán presentes, entre ellos figuras de alcance nacional como Cristinini, Patry Montero, Peldanyos, Ari Geli, Cisco García y Nieves Bolós, cuatro de ellos incluidos en la lista Forbes de los más influyentes en España.
Junto a ellos, referentes locales y andaluces como Sandra Morales Ruiz, Niño Safaera, Gran-Hambrienta, Gastroviajera, Carmen de Granada, Mil y Una Rutas, Pateando Granada, Christian Cómico, Guelmi, Rayko Lorenzo, Azul Místico o Pipper On Tour, entre otros, acercarán sus experiencias de manera directa al público. Entre todos ellos superan 25 millones de seguidores, y sumando todos los participantes, FLASH! Fest reunirá a más de 50 creadores, investigadores de la Universidad de Granada (UGR) y expertos en marketing que representan la diversidad y el alcance del fenómeno digital en la vida cotidiana.
Profesionalización
El festival no solo sirve para conocer a tus creadores favoritos: es un espacio de aprendizaje y profesionalización, donde quienes trabajan en redes sociales comparten estrategias, herramientas y consejos para convertir la pasión en carrera. Según los últimos datos, la creación de contenido en España genera millones de interacciones al día y se ha consolidado como un motor económico y cultural, influyendo directamente en decisiones sobre turismo, gastronomía, ocio y lifestyle.
Los asistentes, con entradas a 10 euros por un día o 20 euros el bono completo, tendrán acceso a todas las charlas y encuentros con los creadores, donde podrán interactuar, aprender y descubrir cómo se construyen las historias que inspiran a millones de personas.
FLASH! Fest contará con el Escenario Principal - UGR para las ponencias más destacadas; el Espacio Gastronómico, con show-cookings y experiencias culinarias; y la Zona Talleres, donde el aprendizaje se convertirá en práctica. Además, los corners temáticos acercarán a los creadores al público: el Meet & Greet, para un contacto más íntimo con los creadores; el Espacio Armilla, un mini plató que lleva la ciudad al festival; y la Zona VIP, Espacio Fitness, Espacio Beauty y Zona de Retos, mostrando la diversidad de contenidos que hoy influyen en decisiones diarias de ocio, cultura y lifestyle.
Mirada formativa de la UGR
La Universidad de Granada (UGR) se encarga de confeccionar la parte más formativa del programa, diseñando actividades que no solo están dirigidas a sus estudiantes, sino a todo el público asistente. Una veintena de investigadores participan para mostrar cómo las redes sociales son también una potente herramienta de conocimiento y divulgación.
Profesores como Alba Camacho Cardeñosa, Adrián Cortés Martín, Raquel Sevilla, Marcos Molina Fernández, Emilia Iuliu y Guillermo Sánchez Delgado (iMUDS), Jesús María Porres Foulquie, Rosario Martínez, Lara Rivas Pérez, Daniel Rivera Sabio, Alejandro García Beltrán (Farmacia) y Vanesa Martos Núñez (Ciencias) aportan su experiencia y perspectiva para acercar la ciencia, la cultura y la educación al público general de manera cercana y accesible.
El objetivo de la UGR es doble: por un lado, reconocer la profesionalidad del sector digital y ofrecer herramientas para quienes quieren desarrollar su carrera como creadores; por otro, poner en valor el papel de las redes sociales como canales de divulgación capaces de transformar la manera en que aprendemos sobre gastronomía, turismo, patrimonio o hábitos de vida saludable. Así, los asistentes no solo disfrutan y se inspiran, sino que también podrán aprender de manera directa de expertos académicos y entender cómo la creatividad digital se cruza con el conocimiento científico y cultural.
FLASH! Fest aspira a consolidarse como una cita anual de referencia, demostrando que los creadores digitales no sólo entretienen, sino que inspiran decisiones, marcan tendencias y profesionalizan un sector en constante crecimiento. Fermasa y el Ayuntamiento de Armilla, con la colaboración de la UGR, el Hotel Luna, Zona de Ficción y Limón Publicidad, impulsan un festival que combina aprendizaje, inspiración y diversión, conectando directamente con el público y el talento que transforma las redes sociales en herramientas de impacto real.
El horario del festival es el mismo que el de las ferias. Permanecerá abierto de 11 a 21, viernes y sábado, y de 11 a 19 horas, el domingo. Para el acceso al Flash! Fest se habilitará una taquilla en la puerta lateral de Fermasa.
