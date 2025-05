María Valverde, Pablo González y Rodrigo Ordóñez; Finalistas de la XI edición de GranaJovenChef

Jesús Lens Viernes, 2 de mayo 2025, 09:36 Compartir

Ya hay finalistas de la XI edición de GranaJovenChef, el concurso organizado por el Ayuntamiento de Granada e IDEAL que busca descubrir a los mejores talentos jóvenes de la cocina y que este año, en el marco de la candidatura a la Capitalidad Cultural 2031, incluye en sus bases la importancia de conectar la receta con la tradición gastronómica de las Tres Culturas.

Las semifinales se disputaron en las instalaciones de la Fábrica de Cervezas Alhambra, Global Partner del evento, en un ambiente extremadamente cordial entre todos los participantes y con un altísimo nivel culinario, como el jurado se encargó de destacar.

La cocinera María Valverde y los cocineros Rodrigo Ordóñez y Pablo González son los finalistas del certamen, al que llegaron tras cocinar en vivo y en directo para el jurado, sin posibilidad de ayuda externa, las recetas que pensaron, elaboraron en su casa o lugar de trabajo y enviaron a través de un vídeo subido a la plataforma preparada al efecto. Parte de un desafío como éste es sobreponerse a un tiempo tasado y a las dificultades que siempre surgen en eventos como éstos. Y todos estuvieron a la altura.

María Valverde Zurita preparó una versión novedosa y muy original de la tortilla del Sacromonte en la que una base de la yema del huevo se acompañaba de los sesos, muy delicados, aderezados con jugo hecho con cuello de cordero. Actualmente trabaja en el restaurante Ruta del Azafrán y le gusta una cocina «basada en la tradicional, dándole un toque más moderno». Estando en Granada, le parecía bien versionar un plato tan típico como la tortilla Sacromonte. «Que no se pierda la tradición, pero con un aporte novedoso», señaló.

Pablo González pasó a la final con su gallopedro, cecina y acelga roja, que fue la receta más votada por el público a través de la web de IDEAL. Una votación popular en la que se emitieron 1872 sufragios.

Al preguntarle por su receta, nos dijo que le gusta mucho pescado. «Soy de Motril y me llama la tierra. Me gusta una cocina gustosa, sin pretensiones. Lo que preparo es lo que a mí me gustaría encontrar en un plato cuando como fuera». Actualmente trabaja en el restaurante Faralá, cuyo recién estrenado menú Alborán está precisamente basado en el pescado. Sobre el gallopedro, reconoce que le gusta «desde chico». Lo define como «muy ceremonioso, que no es muy habitual ni conocido y es de alto valor». En esta receta lo usa entero. «El lomo en ración. Hago un crujiente con la piel del pescado y una brandada con la ventresca». Máximo aprovechamiento, efectivamente.

Rodrigo Ordóñez es el tercer finalista gracias a su pastela de merluza con hummus y salsa de yogurt. En su cocina le gusta tratar el pescado, «la proteína del mar» y las especias exóticas. «Que el bocado te recorra todo el paladar. Que tenga punch». Actualmente trabaja en el restaurante Nobu de Marbella a la vez que estudia un grado de cocina. De su plato destaca el toque dulce de la canela y los frutos secos, que contrasta con el ácido del hummus y la salsa de yogur.

Lo otros tres semifinalistas

Juan de Dios Rodríguez, que también trabaja en Nobu, presentó unos raviolis de cordero con pesto de pistacho, salsa de granada y caviar de menta. «Me gusta lo tradicional, hacer feliz a la gente con la comida». Estuvo trabajando en casa con el cordero, un plato que comparte herencia musulmana y judía. «El toque dulce de la granada y el contraste con el pesto, me venía como anillo al dedo», explicaba.

Rocío Valdivia participó con su tartar de atún rojo a las 3 culturas. Actualmente trabaja en La Chulapa de La Zubia. «Me gusta experimentar en cocina, mezclar y hacer muchas pruebas. Suelo tener las ideas claras y saber qué va a funcionar, pero luego hay que probar y afinar», concluía.

Juan José Álvarez, que trabaja en Bar FM, presentó su Alhambra de Rubí y Oro, un buñuelo relleno de tartar de quisquillas y remolacha en diferentes texturas. «Me gusta la cocina de producto. respetar los sabores, y la quisquilla es de Granada y no la tiene todo el mundo. Es pura mantequilla en boca cuando se trata bien y hay que respetarla». El buñuelo es típico de la cocina árabe y la remolacha, «que viene del norte de África, me permitía jugar y hacer un crujiente con ella. La presento encurtida y en forma de crema fría», detallaba.

El jurado y la gran final

El jurado de la XI edición de GranaJovenChef está constituido por Fernando Parra, concejal de Juventud del Ayuntamiento de Granada; Marcos Pedraza, jefe de cocina de Ruta del Veleta; Carolina Ruiz, jefa de sala de Seda Club Hotel; Masae Abe, cocinera y dueña del restaurante Masae; Chechu González, jefe de cocina de María de la O, Gabriel Castro, jefe de cocina de Mirador de Aixa y Jesús Lens, en representación de IDEAL.

El jurado, que tomó su decisión por unanimidad, destacó el altísimo nivel de los participantes y su capacidad de adaptación a un entorno diferente al suyo habitual para cocinar, superando las dificultades y contratiempos que siempre surgen en este tipo de pruebas.

La final de GranaJovenChef se celebrará el próximo 26 de mayo en el Carmen de los Mártires. Los tres cocineros finalistas tendrán que cocinar con los ingredientes principales que les toque en suerte y añadir, a mitad de elaboración, otro ingrediente sorpresa que les obligará a improvisar y a ser imaginativos y creativos.

Con esta iniciativa, IDEAL y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada, con Cervezas Alhambra como Global Partner, buscan dar visibilidad al talento joven de la cocina, una disciplina en auge y cada vez más demandada. La gastronomía es cada vez más tenida en cuenta por los viajeros a la hora de elegir un destino en el que pasar sus vacaciones y la de cercanía permite disfrutar de producto del entorno, contribuyendo a generar riqueza y empleo.

A la vez, con motivo de la candidatura granadina a la Capitalidad Cultural Europea del año 2031, uno de los requisitos para participar en esta edición de GranaJovenChef era que las recetas a concurso conectaran con las tres culturas del Mediterráneo. Así las cosas, los concursantes han elegido ingredientes de diferentes tradiciones para trabajar con ellos y han rescatado recetas exóticas o de antaño, reinterpretándolas en clave de cocina contemporánea.