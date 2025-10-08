Mañana comienzan las Jornadas Gastronómicas del Cordero Segureño de La Puebla de Don Fadrique

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:16 Compartir

El programa arranca hoy con una degustación infantil de cordero segureño en el C.P.R. Ramón y Cajal, seguida de la representación teatral del grupo local «Juan Palomo», que pondrá en escena la obra original «Hasta que el Demonio nos Separe», en el Salón Social «Las Eras».

Mañana se celebrará la inauguración oficial de las jornadas en la Placeta del Paseo de las Santas, con la presencia de autoridades locales y representantes institucionales. Posteriormente, se abrirán las casetas para la degustación de tapas elaboradas con cordero segureño IGP. La jornada concluirá con la actuación del coro rociero «Al Alba».

El sábado 11 será el día más completo, con actividades para todas las edades: juegos infantiles, presentación del libro «El Cordero Segureño» a cargo del profesor Sancho Bañón Arias, una gran degustación popular en la Placeta del Paseo, y actuaciones de la charanga «Saltacequias» y del cuentacuentos «El Árbol de las Piruletas». La jornada culminará con una gran verbena a medianoche amenizada por la orquesta «La Tentación».

Finalmente, el domingo 12 de octubre, el programa se cerrará con una exhibición de doma natural a cargo de José Muñoz Ruiz «El Patilla» en la zona de Calle Duque y Calle Picasso, y la tradicional rifa del cordero segureño a las 16:00 horas.

Estas jornadas, organizadas con la colaboración de la Diputación de Granada, la Junta de Andalucía, la IGP Cordero Segureño y el Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique, buscan poner en valor la calidad del producto local y reforzar la identidad gastronómica y cultural del municipio.