Colectivos y ciudadanos se reúnen en defensa del entorno natural de Loja ante el paso del AVE

Colectivos deportivos y de turismo activo, entre los que encuentran diferentes clubes que tiene su actividad principalmente en la Sierra Gorda de Loja, así como ciudadanos en general, se han dado cita en la mañana de este domingo en el Centro de Interpretación de la Sierra Néstor Torres para defender este espacio ante las obras de la Alta Velocidad. Esta 'quedada popular' busca poner de manifiesto la defensa del entorno natural del municipio ante las obras del ferrocarril que entienden «no son solo una infraestructura más, sino que están creando una barrera física entre el pueblo y su entorno natural más cercano, rompiendo la continuidad de nuestros caminos y limitando el acceso a los espacios que forman parte de nuestra vida cotidiana». Es por ello que reclaman una serie de «contraprestaciones claras y verificables».

La acción, que parte de un grupo de lojeños preocupados por las afecciones ya visibles de estas obras, se ha desarrollado a las 10 de la mañana de este domingo. Decenas de personas, muchas de ellas componentes de clubes deportivos y senderistas, han acudido al parque aledaño al centro de interpretación. Allí han tomado la palabra, en representación de este movimiento vecinal, Víctor Sola y Ramón Pérez. Este último ha sido el encargado de leer el manifiesto dejando claro que no se open al progreso pero que «no aceptan que se sacrifique el entorno que nos da vida, salud y futuro». Incide en que este es «un primer paso, al que seguirán nuevas propuestas y acciones conjuntas», por lo que invitan a todos los colectivos sociales, culturales y deportivos del municipio a sumarse en la «defensa activa de nuestra tierra y nuestra naturaleza».

Durante la cita se ha llevado a cabo una recogida de firmas para reclamar las medidas expuestas en el manifiesto. Esa campaña de firmas seguirá adelante durante las próximas semanas con la colaboración de comercios y negocios de la ciudad. En concreto se reclaman cuatro medidas que deben de ser verificables. La primera de ellas es «la garantía de continuidad de los senderos actuales que conectan con nuestro entorno, asegurando que sigan transitables y accesibles para todos, incluyendo la adecuación de pasos subterráneos y en superficie, tanto peatonales como de vehículos, que garanticen la permeabilidad y los accesos seguros». «La regeneración y repoblación vegetal y la recuperación de especies animales que se vean dañadas por las obras», es la segunda petición. También hay preocupación por la afección al acuífero, por lo que se reclama su protección, al tratarse de «una de las mayores riquezas de nuestro municipio y garantía de futuro». La supervisión arqueológica para la protección y puesta en valor del patrimonio histórico vinculado a las obras, es la última petición.

A la convocatoria se han sumado, a título de ciudadanos, los tres representantes políticos de los grupos municipales del Ayuntamiento de Loja. Es el caso del alcalde, Joaquín Camacho, el portavoz del Grupo Municipal del PSOE, Antonio García, y el portavoz del Grupo Municipal VOX, Jesús Lobato. También se encontraban presentes importantes representantes del tejido social y económico de la ciudad.

