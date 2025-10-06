Con el lema 'Es tu momento', Cámara Granada impulsa el talento senior en Granada

Lunes, 6 de octubre 2025, 09:46 Compartir

En el Teatro CajaGranada Isidoro Máiquez se congregaron el pasado jueves desempleados y empresas para compartir una jornada inspiradora dedicada a la empleabilidad y al empoderamiento de las personas mayores de 45 años. El acto fue organizado por la Cámara de Comercio de Granada en el marco de su programa Talento 45 y más financiado por el Fondo Social Europeo, y en él contó con el apoyo de la plataforma 65 y más. El evento contó con la participación del Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía y el SEPE que junto a la Cámara defendieron la capacidad del talento senior para hacer prosperar tanto a las empresas como a la provincia.

La encargada de dar la bienvenida fue Isabel Contreras, secretaria general de Cámara Granada y responsable de Proyectos, quien recordó que la Cámara ya apostó hace cinco años por este programa convencida de que «la experiencia, la responsabilidad y la implicación de los mayores de 45 son activos de gran valor para las empresas y para la sociedad granadina».

También lanzó un llamamiento al empresariado local: «Atrévanse a incorporar este talento a sus plantillas. En un contexto de cambios tecnológicos, la clave del éxito está en la complementariedad de generaciones y competencias». Asimismo, anunció la puesta en marcha de una línea de ayudas de 5.000 euros por contratación dirigida a este colectivo.

Por su parte, Javier Martín Cañizares, delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Granada, subrayó la importancia de la formación continua para mejorar la empleabilidad. Recordó que más del 50% de las personas desempleadas en la provincia son mayores de 45 años, y que el 80% tiene como máximo estudios secundarios. «Los datos son concluyentes: a mayor formación, mayores posibilidades de encontrar un empleo estable y de calidad», apuntó.

El delegado destacó que la Junta de Andalucía movilizará en 2025 más de 1.000 acciones formativas en la provincia, con programas dirigidos a certificados de profesionalidad y cursos adaptados a la demanda empresarial.

Martín Cañizares animó a los asistentes a acudir de manera activa a las oficinas de empleo, no solo para renovar su demanda, sino para recibir orientación personalizada. También destacó las oportunidades del autoempleo y el emprendimiento, recordando la existencia de ayudas autonómicas de entre 3.800 y 5.500 euros para iniciar actividad, así como la tarifa plana en la cuota de autónomos.

Anunció la puesta en marcha de una nueva web que reúne toda la oferta formativa en Andalucía.

Por su parte, María Lourdes Pineda Villegas, directora provincial del SEPE en Granada, destacó la importancia de la colaboración entre instituciones. «La labor que hace la Cámara de Comercio es fundamental. Este foro nos permite trasladar información valiosa para la búsqueda de empleo y la mejora de la situación laboral de las personas mayores de 45 años», afirmó.

Subrayó que, aunque el SEPE es conocido principalmente por gestionar prestaciones por desempleo, también ofrece herramientas para mejorar la empleabilidad, entre ellas el Observatorio de las Ocupaciones, el portal Empleate, los test de competencias personales y cursos de formación gratuita a través de FUNDAE. Asimismo, mencionó la posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo para fomentar el autoempleo, como alternativa para iniciar un negocio propio.

A continuación, Encarnación González Fernández, concejala de Educación, Empleo e Igualdad del Ayuntamiento de Granada, recordó que «la mejor manera de dignificar nuestra vida es el trabajo» y destacó la necesidad de que las personas mayores de 45 años reconozcan y pongan en valor sus talentos. «No van a ir a buscaros a casa. Tienes que volver a reconducirte y sacar tu mochila de habilidades», animó a los asistentes.

Esta jornada ha contado con el respaldo de CaixaBank. Su director comercial, Amador Carmona, puso a disposición la entidad para acompañar a las personas presentes en su planificación financiera. Para ello, ofrecen microcréditos para emprender y cuentan con iniciativas como Incorpora, Re-incorpora o Dualiza que van encaminadas ofrecer oportunidades de integración y de formación.

Mesa redonda

Tras escuchar a los ponentes tuvo lugar una mesa redonda. La periodista Teresa Viejo, invitada especial, compartió su experiencia personal sobre el renacimiento profesional. «No suelo usar la palabra reinventarse; prefiero hablar de renacimientos. Cada etapa de nuestra vida es una oportunidad para optimizar la 'cajita de herramientas' con la que llegamos al mundo», explicó. Viejo relató cómo dejó un programa de radio que dirigía durante 12 años y comenzó a explorar nuevas vocaciones, como la formación y el emprendimiento, demostrando que reinventarse no es un acto puntual, sino un proceso continuo de aprendizaje y evolución personal.

Los asistentes también escucharon testimonios inspiradores de personas que han logrado reconducir su vida profesional gracias a estas herramientas. María Ángeles Rodríguez relató cómo, tras superar dificultades personales, logró insertarse nuevamente en el mercado laboral y desarrollar nuevas competencias. «La vida pone gente maravillosa en cualquier esquina. Ahora me encuentro más activa que nunca», señaló.

Susana Fuentes, otra participante, coincidió en la importancia de la actitud y la proactividad. «Tienes que buscar el trabajo, nadie va a venir a tu casa a ofrecértelo. Encontrar apoyo en personas cercanas y en instituciones es clave», comentó, destacando cómo la formación continua y la orientación laboral han sido esenciales para retomar su carrera profesional.

Además de escuchar estos testimonios, todos los presentes que llenaban el auditorio del teatro Isidoro Máiquez, pudieron contactar directamente con las empresas. Pilar Vílchez, de Acacio Acedemy; María Ramírez, responsable de eventos del Catering Lumier; Raúl López, representante de Abenzoar y Manuel Toribio, consultor de Grupo Barymont expusieron que sus empresas están en constante búsqueda de personal y apuestan por perfiles con experiencia y actitud. Todos coincidieron en señalar que la edad no es un problema sino todo lo contrario. Tras esta charla todos los presentes pudieron charlas con las empresas en el patio.

El evento concluyó con un mensaje optimista: «El sentido de la vida es levantarse cada mañana con ilusión, aprender, explorar y conectar con los demás. Reinventarse es posible a cualquier edad», resumió Teresa Viejo, dejando un mensaje de motivación y esperanza para todos los presentes.

Con iniciativas como 'El poder de reinventarse', Granada se consolida como un ejemplo de compromiso con la empleabilidad senior, ofreciendo recursos, formación y apoyo para que las personas mayores de 45 años continúen desarrollándose profesional y personalmente, sin importar la etapa de su vida.

Ampliar «No es cierto que a partir de los 50 ya está todo hecho, al contrario» Uno de los rostros más conocidos de la televisión y de las voces líderes de la radio, escritora con ocho libros publicados e inmersa en un doctorado en psicología social, Teresa Viejo, ha visitado esta ciudad de la mano del proyecto 65 y más. –¿Cómo surge su relación con el proyecto de Cámara Granada? –Conocía el proyecto porque antes del verano estuve en Cámara Avilés. Se trata de un programa impulsado por 65 y más junto con las Cámaras de Comercio, enfocado en la formación y la empleabilidad de mayores de 45 años. Cuando me propusieron participar en Granada, lo agradecí mucho, porque parte de mi investigación y de mi trabajo está ligada precisamente al cambio de mentalidad de las personas. Me parecía necesario y pertinente estar aquí. –¿Qué ocurre realmente a partir de los 45 o 50 años en el mercado laboral? –La vida tiene etapas que, con matices, se repiten en todos. En torno a los 55 años suele producirse un replanteamiento profesional. Lo que observo en nuestro país es que, como somos una cultura reactiva y no proactiva, solo nos planteamos nuevos escenarios laborales cuando las circunstancias nos empujan. En otros lugares la gente emprende, cambia de sector o se muda al campo de forma natural. Aquí aún se percibe como algo negativo, cuando en realidad es un proceso profundamente transformador: se trata de replantearnos nuestro propósito y el legado que dejamos. – ¿El cambio debería vivirse como algo positivo? –Exacto. El mensaje que quiero transmitir es que cambiar es saludable. Emprender, autoemprender o reinventarse no es un fracaso, es orgánico, está en la naturaleza. Lo extraño es aferrarse a la certidumbre, porque esa certidumbre no existe. Por eso creo que este programa es tan valioso: porque ofrece herramientas para afrontar ese momento con confianza. –España es un país donde culturalmente cuesta aceptar el cambio, incluso entre los jóvenes. ¿Qué mensaje le enviaría? –El cambio es inevitable y no hay un ADN social que nos condene a ser inmóviles. Las culturas evolucionan y la nuestra también puede hacerlo. El contexto mundial ya nos está empujando: la irrupción de la inteligencia artificial es un ejemplo. Nadie sabe exactamente hacia dónde vamos, ni siquiera sus creadores. Podría llevarnos a una sociedad creativa, con más tiempo para desarrollarnos como seres humanos, o a una sociedad encerrada en casa hablando con máquinas. La diferencia está en cómo decidamos vivirlo. –Entonces, ¿qué necesitamos para afrontar ese futuro? –Autoconocimiento. Saber quién eres, cuáles son tus fortalezas, qué te hace feliz. Aprender a cocrear la vida que deseas y, cuando cambien las reglas del juego, adaptarte y volver a empezar. Esto sirve a los 20 y a los 50. Yo misma tardé en comprenderlo: venía de una trayectoria muy estructurada, convencional, y un día me pregunté: «¿Soy feliz en esto?». La respuesta fue no. Me reinventé, y ahora estoy doctorándome en psicología, he creado una consultora y acompaño a personas en procesos de cambio. –¿Te sientes plena en esta nueva etapa? –Sí. Mi vida es muy rica, aprendo a diario, conozco gente nueva, me sorprendo constantemente. No es cierto eso de que «a partir de los 50 ya está todo hecho». Al contrario: estoy empezando. No soy excepcional, también he tenido momentos difíciles, noches oscuras. Pero el mensaje es claro: cuanto antes te plantees el cambio por voluntad propia, menos sufrimiento tendrás.