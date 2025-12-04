Jornadas de pádel y networking con Caja Rural Granada

ada

Pádel Land La Zubia fue el escenario, el pasado sábado, del I Torneo de Pádel organizado por Banca Personal de Caja Rural Granada. ... Más de medio centenar de participantes disfrutaron de dos jornadas deportivas dentro de la apuesta por la Entidad de promover el deporte y crear espacios de encuentro.

El sábado se disputaron los primeros partidos, que contaban con dos categorías, Grupo I y Grupo II. El domingo, se celebró la categoría mixta, semifinales y finales de todos los grupos en una reñida competición que contó con una gran expectación. Una vez finalizado el torneo, los asistentes disfrutaron de un almuerzo que precedió a la entrega de premios, dirigida por el Coordinador de Banca Personal, Alberto Fernández.

En su intervención, destacó el sentido de esta cita deportiva, «dentro de nuestro interés de organizar eventos que propicien la cercanía, clave de nuestra forma de operar con nuestros clientes». «Nuestra apuesta de valor es ofrecer un servicio de tú a tú, dentro de esta Entidad, abanderada de la proximidad y que trabaja, codo con codo, con cada cliente», detalló Fernández antes de anunciar a los vencedores.

Ampliar Jerónimo Luque junto con Víctor Bolivar y María Eusebio Baldrés

El Director General de Caja Rural Granada, Jerónimo Luque, hizo entrega del galardón patrocinado por Pádel Nuestro, correspondiente al Grupo Mixto, que erigió como campeones a Víctor Bolívar Jiménez y María Eusebio Baldrés. En esta misma categoría, Anunciación Bokari y Antonio Jiménez fueron reconocidos como subcampeones.

Por su parte, Silvana Romero, Directora Administrativa de ALS Sport, otra de las empresas que apoyaron el evento, entregó el premio a los vencedores del Grupo I, Mauricio Folgoso y Vicente Carrión, mientras que Diego Rodríguez Molina y Samuel Ruiz fueron reconocidos por ocupar la segunda posición.

Finalmente, Miguel Álvarez y Ángel Gómez de la Plata se alzaron con el primer premio del Grupo II, entregado por Alejandra Ávila, Directora Comercial de AV Energía. El segundo puesto fue para Jesús Maldonado y José Martín.

La jornada contó con la presencia, además del Director General de Caja Rural Granada, Jerónimo Luque, miembros del equipo directivo, el Responsable de Banca Privada y Personal, Juan Laborda, junto a otros compañeros de este departamento, Aida Ávila y Ángel Ríos.

La cita deportiva, organizada por Banca Personal de Caja Rural Granada, contó con el patrocinio de AV Energía, Pádel Nuestro y ALS Sport y la colaboración de La Trastienda, Moisés Panaderías y Helados Nordwick.