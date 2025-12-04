Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jornadas de pádel y networking con Caja Rural Granada

Más de medio centenar de participantes disfrutaron de este evento celebrado en las instalaciones de Pádel Land de La Zubia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:52

Pádel Land La Zubia fue el escenario, el pasado sábado, del I Torneo de Pádel organizado por Banca Personal de Caja Rural Granada. ... Más de medio centenar de participantes disfrutaron de dos jornadas deportivas dentro de la apuesta por la Entidad de promover el deporte y crear espacios de encuentro.

