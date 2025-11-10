Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Detalle de la portada de la publicación sobre una de las páginas interiores.
Suplemento

Quién es Quién Institucional: guía para entender y conectar Granada

IDEAL publica una nueva edición de 'Quién es Quién Institucional', el directorio que reúne proyectos, responsables y contactos clave de la provincia

Fran Hidalgo

Fran Hidalgo

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:33

Nace una edición pensada para facilitar la vida del ciudadano: un registro claro de instituciones, áreas y municipios que ayuda a saber dónde acudir y ... con quién hablar. Como recuerda el texto de apertura, «conocer competencias y ventanillas no es un capricho; es lo que permite que la burocracia funcione y nuestros derechos se garanticen».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Quién es Quién Institucional: guía para entender y conectar Granada

Quién es Quién Institucional: guía para entender y conectar Granada