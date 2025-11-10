Quién es Quién Institucional: guía para entender y conectar Granada
IDEAL publica una nueva edición de 'Quién es Quién Institucional', el directorio que reúne proyectos, responsables y contactos clave de la provincia
Granada
Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:33
Nace una edición pensada para facilitar la vida del ciudadano: un registro claro de instituciones, áreas y municipios que ayuda a saber dónde acudir y ... con quién hablar. Como recuerda el texto de apertura, «conocer competencias y ventanillas no es un capricho; es lo que permite que la burocracia funcione y nuestros derechos se garanticen».
La publicación recoge presentaciones y reportajes temáticos. Entre ellos, el Metro de Granada, con balance de uso récord y la ampliación hacia el Sur prevista para 2026; la operadora Avanza detalla empleo, flota y su enfoque de servicio. La Diputación subraya proyectos estratégicos y patrimonio recuperado, desde la Ruta de Castillos y Fortalezas al Castillo de La Calahorra ya abierto al público. El Ayuntamiento de Granada fija una hoja de ruta con estabilidad financiera, plan de obras y una ZBE progresiva, en paralelo a la candidatura Granada 2031.
También aparecen empresas y entidades que sostienen la vida económica y social del territorio: Caja Rural Granada y su programa de impulso cultural y social; Athisa, con sanidad ambiental y gestión ética de colonias felinas; Fermasa, en una nueva etapa de crecimiento con deuda cero; Covirán y su modelo cooperativo; Novality y su mobiliario urbano inteligente; Clece, con teleasistencia y talleres; y La Cartuja de Albolote, como centro especial de empleo.
Gracias a las instituciones, municipios y anunciantes que hacen posible esta guía, publicada con el patrocinio de la Excma. Diputación Provincial de Granada. Te invitamos a leer la publicación digital y consultar el PDF completo para descubrir contactos, proyectos y servicios de toda la provincia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión