Quién es Quién Institucional: guía para entender y conectar Granada

Nace una edición pensada para facilitar la vida del ciudadano: un registro claro de instituciones, áreas y municipios que ayuda a saber dónde acudir y ... con quién hablar. Como recuerda el texto de apertura, «conocer competencias y ventanillas no es un capricho; es lo que permite que la burocracia funcione y nuestros derechos se garanticen».

La publicación recoge presentaciones y reportajes temáticos. Entre ellos, el Metro de Granada, con balance de uso récord y la ampliación hacia el Sur prevista para 2026; la operadora Avanza detalla empleo, flota y su enfoque de servicio. La Diputación subraya proyectos estratégicos y patrimonio recuperado, desde la Ruta de Castillos y Fortalezas al Castillo de La Calahorra ya abierto al público. El Ayuntamiento de Granada fija una hoja de ruta con estabilidad financiera, plan de obras y una ZBE progresiva, en paralelo a la candidatura Granada 2031.

También aparecen empresas y entidades que sostienen la vida económica y social del territorio: Caja Rural Granada y su programa de impulso cultural y social; Athisa, con sanidad ambiental y gestión ética de colonias felinas; Fermasa, en una nueva etapa de crecimiento con deuda cero; Covirán y su modelo cooperativo; Novality y su mobiliario urbano inteligente; Clece, con teleasistencia y talleres; y La Cartuja de Albolote, como centro especial de empleo.

Gracias a las instituciones, municipios y anunciantes que hacen posible esta guía, publicada con el patrocinio de la Excma. Diputación Provincial de Granada. Te invitamos a leer la publicación digital y consultar el PDF completo para descubrir contactos, proyectos y servicios de toda la provincia.