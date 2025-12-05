Hoy arranca la Feria Agroalimentaria y del Turismo de Padul con novedades

En la localidad de Padul dan la bienvenida a las fiestas navideñas con la celebración de su Feria Agroalimentaria y del Turismo. Este año ... cumple ya XXVI ediciones. En la carpa se darán cita más de 50 expositores en los que se podrán degustar todos los productos locales y de la comarca como embutidos, jamones, buñuelos, almendrados, conservas, quesos, mermeladas, encurtidos y una largo etcetera a la vez que se podrán ver trabajos artesanales.

Para acompañar a todos estos productos de la tierra tendrá lugar el XXVII Certamen Comarcal de Vino Joven Padul 2025. Expertos enólogos y sumilleres seleccionarán los tres mejor vinos de la comarca. La entrega de premios será el lunes a partir las 12:30 de la mañana en la zona de los vinos.

El Coro Rociero actuará el domingo y el lunes a las 13:30 en el stand de la Asociación Vitivinícola.

Además habrá ludoteca para los más pequeños y actividades paralelas como una visita guiada a la Laguna, gran punto de interés de este municipio, que estará conectada con la feria gracias a un tren turístico que funcionará los tres días desde las doce de la mañana hasta las seis de la tarde.

Otro momento muy esperado es el acto de entrega del Premio Artesanos Paduleños.

Este año, Padul reconoce a Mª Angustias de la Fuente, artesana de Mundovidrio que se jubila después de 23 años dedicados a dar luz y color con sus vidrieras.

Su arte brilla en el camarín de la Virgen de Ugijar, en la Abadía del Sacromonte, en el convento de las Comendadoras de Santiago, en el escudo del salón de plenos de Restábal, y en innumerables hogares que hoy conservan su esencia. Cada vidriera es un reflejo de su mirada, un fragmento de vida transformado en cristal.

María Angustias deja una huella imborrable, un legado de belleza que seguirá iluminando Padul y más allá.