Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Patrocinio

Hoy arranca la Feria Agroalimentaria y del Turismo de Padul con novedades

Además se hará entrega de los premios Artesanos Paduleños que celebran su XIII edición y reconocen a Mª Angustias de la Fuente

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:33

En la localidad de Padul dan la bienvenida a las fiestas navideñas con la celebración de su Feria Agroalimentaria y del Turismo. Este año ... cumple ya XXVI ediciones. En la carpa se darán cita más de 50 expositores en los que se podrán degustar todos los productos locales y de la comarca como embutidos, jamones, buñuelos, almendrados, conservas, quesos, mermeladas, encurtidos y una largo etcetera a la vez que se podrán ver trabajos artesanales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Hoy arranca la Feria Agroalimentaria y del Turismo de Padul con novedades

Hoy arranca la Feria Agroalimentaria y del Turismo de Padul con novedades