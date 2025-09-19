Hafesa impulsa su expansión con una nueva estación multienergética en el Puerto de Motril

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:44 Compartir

Hafesa ha iniciado la construcción de una nueva estación de servicio en el Puerto de Motril (Granada), como parte de su ambicioso plan de expansión nacional. La instalación, ubicada junto a su planta logística en el propio puerto, contará con una inversión aproximada de 4 millones de euros y se convertirá en una pieza clave en la estrategia multienergética del grupo. La apertura está prevista para el segundo semestre del año.

La nueva estación responde a una doble finalidad: dotar de servicios energéticos modernos y sostenibles a uno de los enclaves logísticos más importantes del sur peninsular y optimizar la operativa del grupo gracias a la cercanía con su centro de almacenamiento y distribución en la zona. Hafesa refuerza así su presencia en el litoral andaluz y avanza en su objetivo de alcanzar las 80 estaciones de servicio propias en un plazo de cinco años.

La concesión administrativa otorgada por la Autoridad Portuaria de Motril ha permitido desarrollar una infraestructura que, según la compañía, «representará un modelo de estación de servicio adaptado a las nuevas demandas del transporte profesional y la movilidad del futuro».

Infraestructura multienergética y servicios integrales

La estación ha sido diseñada bajo el modelo multienergético que Hafesa está desplegando en su red propia. Estará equipada con tecnología de última generación para atender tanto a vehículos pesados como ligeros, con cuatro posiciones de repostaje a doble manguera para gasóleo A, gasóleo B y AdBlue orientadas al transporte profesional, y cinco posiciones adicionales para gasóleo A, GOA+, gasolina SP95 y AdBlue para turismos y furgonetas.

Uno de los elementos más innovadores será la instalación de infraestructura de recarga eléctrica de alta potencia. Están previstos dos cargadores de 240 kW con cuatro puntos de recarga para vehículos ligeros, capaces de cargar un turismo medio en unos 15 minutos, y un cargador de 400 kW con dos conexiones para vehículos pesados, lo que convertirá a esta estación en una de las primeras del sur de España con servicio de electrificación para el transporte profesional. Además, se incorporará un surtidor de GLP, ampliando así la oferta energética de la instalación.

La estación integrará también una amplia gama de servicios orientados tanto al transportista como al usuario particular, entre los que se incluyen un supermercado de conveniencia, un restaurante con área de descanso equipada con duchas para transportistas, un taller mecánico, un punto de venta de billetes de ferry, un tren de lavado de alta presión para camiones, dos boxes de lavado manual —más uno específico para vehículos pesados— y una lavandería autoservicio.

Desde el punto de vista ambiental, el proyecto incorporará sistemas de eficiencia como el reciclaje de agua en los lavados, iluminación LED de bajo consumo y una instalación de placas solares para autoconsumo energético.

Impacto económico y logístico

La apertura generará un impacto positivo en el entorno local. Hafesa estima la creación de al menos seis empleos directos y entre 15 y 20 indirectos relacionados con los servicios complementarios de la estación. En el ámbito logístico, la estación contribuirá a mejorar los tiempos y costes operativos de los transportistas que operan en el Puerto de Motril, facilitando además el abastecimiento local con un modelo energético más diversificado y sostenible.

Con esta apertura, Hafesa sumará nueve estaciones propias operativas en España, con presencia en Andalucía, Castilla La Mancha, Castilla y León, Aragón y Galicia. La compañía refuerza así su posición como actor relevante en la transición energética del sector, apostando por un modelo de desarrollo basado en la innovación, la diversificación energética y la cercanía al cliente.

