«Granada se ha llenado otra vez de oro» Muchas personas están considerando el oro una inversión segura tras aumentar su valor en los últimos meses y alcanzar una cifra histórica el pasado 20 de octubre que rondaba los 120 euros el gramo

Los granadinos acuden más a los negocios de compraventa de oro tras el incremento de su valor en los últimos meses.

Sandra Palacios Granada Sábado, 25 de octubre 2025, 23:37

El precio del oro lleva años con una tendencia alcista y muchas personas lo consideran una inversión segura. Esta idea se ha incrementado en los meses de septiembre y octubre, ya que en los últimos 60 días se ha producido un aumento de su valor del 22,89%, según los registros de goldprice.org, llegando a una cifra histórica el pasado 20 de octubre que rondaba los 120 euros el gramo.

Los medios de comunicación se han hecho eco de esta noticia y los negocios de compraventa lo han notado. «Ha habido mucho más movimiento. Granada se ha llenado otra vez de oro», señala el propietario de Compro Oro San Agustín, ubicado en el centro de la capital.

No obstante, la caída que se ha producido en los últimos días, aunque no es alarmante, hace que este joven se mantenga cauto: «Es el primer bajón desde la subida. Lógicamente, voy con miedo. Si me entra una operación grande, voy a intentar conseguir un poquito más de margen, por si sigue bajando. Entonces, si trabajo con cuatro, cinco o seis euros de margen, voy a tratar de obtener uno o dos más, seguro».

Álvaro –nombre ficticio– lleva en el sector desde 2008. Comenzó a trabajar en el primer compro oro que se abrió en Granada, en Joyería Puerta Real, junto a su padrino, quien vio cómo funcionaba el negocio en Madrid y decidió traerlo a la ciudad. «Empezamos a comprar a seis euros el gramo y está ahora a 75», manifiesta.

El padre de Álvaro trabajaba conduciendo camiones, pero lo despidieron, y al no encontrar trabajo de nuevo, su hijo le propuso abrir juntos el negocio de compraventa de oro en la Plaza de San Agustín. «Este verano para mí ha sido malísimo, pero septiembre y octubre han sido buenos. La gente con el tema de los colegios también suele vender algo más».

El aumento exponencial que ha experimentado el valor del oro en los últimos meses no solo ha hecho que los granadinos se acerquen a vender algunas joyas que tuvieran guardadas, sino que muchos se han lanzado también a comprar. «Hay un problema con la fiebre del oro y la cantidad de noticias que están sacando, y es que la gente lo está viendo y está intentado comprar en vez de vender; se le está metiendo en la cabeza que es el momento de seguir invirtiendo. Entonces ha habido una balanza: es verdad que han venido más clientes, pero muchos han preferido esperar porque han visto en la tele que seguirá subiendo», indica el joven.

Cómo funciona la compraventa de oro

El granadino explica que compran y venden al peso: «Lo que te pago, lógicamente, tiene un margen para yo obtener mi beneficio; es decir, si te lo compro a 75, siempre habrá un margen de unos cinco o seis euros el gramo, más o menos». Ahí entra en juego a cómo está cotizando el oro. Después, Álvaro lo venderá al por mayor cinco o seis euros más caro el gramo –él trabaja con dos o tres comerciantes a nivel español–. «Siempre hay que quitar las piedras», recuerda.

No obstante, hay un dato importante a tener en cuenta en el proceso: «Te pido tu DNI, cojo una fotocopia de lo que me vendes, lo firmas y eso lo entrego yo en la Policía Nacional todos los lunes. A partir de ahí, tengo que esperar 15 días para poder venderlo». Ese es el tiempo que tardan las autoridades en comprobar que entre ese oro no hay nada robado. «Soy estricto con eso, porque las sanciones no son una tontería», subraya.

Al negocio de Álvaro suelen ir a vender todo tipo de joyería. Una persona de 50 o 60 años puede llevar «cosas más normales», como alianzas o pulseras, mientras que la gente mayor va con objetos más antiguos. «Alguien como tus abuelos puede venir con esclavas que pesan mucho, medallas... Pero después en una herencia entra todo, entonces, tampoco es que abunden unos elementos más que otros».

El mejor sitio para vender oro en Granada

«Cada uno ve si quiere ganar más o menos y cada uno paga lo que quiere», recalca el propietario. En este sentido, Álvaro sostiene que el mejor lugar para vender oro es el centro de Granada: «Porque tenemos mucha competencia y sabemos que pueden ir a preguntar a otro sitio cerca, entonces tenemos que ir ajustados. Queremos intentar que nos lo vendan a nosotros y llegamos a nuestro límite de precio».

Como cliente, esto es algo más difícil de conseguir en un pueblo, porque hay menos negocios de compraventa y la competencia es menor. «Si quieres ver otro precio te tienes que ir a otro municipio o ir a la ciudad y siempre se intentan llevar más margen. Aquí, dentro del centro, no son márgenes muy exagerados que puedas pensar que te han intentado engañar; yo te puedo dar 100 euros más que aquel o él puede pagar 20 euros más que yo».

Álvaro recomienda llevar pesadas las joyas que se quieran vender. Si no se tiene un peso en casa, puede usarse una Thermomix de forma orientativa. «Aquí pasamos todos los años la báscula por una ITV, es decir, viene un técnico, la calibra y la sella. El problema es que hay gente que la truca, y se nota quien sabe y quien no, y con un gramo que te engañen, te quitan más de 70 euros», advierte. Por ello, el joven aconseja ir a tres o cuatro establecimientos para comparar el peso y el dinero que te ofrecen.

Requisitos que debe cumplir el local Un establecimiento de compraventa de oro tiene que disponer de cajas fuertes y puertas de seguridad de grado IV, es decir, de protección extrema, y debe bunkerizar la zona: cristales blindados y sistema de alarmas. El negocio debe conseguir además una serie de licencias y un libro donde registrar las operaciones que se hagan con los datos de los productos adquiridos y de los clientes. «Ese libro me lo sellan todos los lunes en la Policía Nacional», señala Álvaro, quien añade: «Es una inversión fuerte y actualmente hay mucha competencia, si no llegas con una fama o te gastas dinero en publicidad, te va a costar trabajo, porque somos muchos».

