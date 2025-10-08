'Granada Congress Transports Pass', la tarjeta para un destino de excelencia en el turismo de congresos

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:16 Compartir

El Consorcio de Transportes del Área de Granada facilitará la tarjeta 'Granada Congress Transports Pass' a todos los congresistas que lo soliciten consolidándose Granada como ciudad de congresos.

Desde hace meses vienen trabajando el Consorcio de Transportes y Convention Bureau en la edición de una tarjeta especial de transporte que atienda la demanda de buena parte de los congresos que se celebran en Granada y que venían reclamando una tarjeta para moverse de manera eficiente en nuestra Ciudad. Esta demanda que ya es ofrecida en destinos turísticos de primer nivel como Barcelona, posiciona a Granada como un destino de primer nivel a nivel nacional.

Esta tarjeta de Transporte Metropolitano es una tarjeta monedero contactless que permite obtener descuentos sobre el billete sencillo en los viajes realizados en los modos de transporte integrados en el Consorcio, esto es, en todos los autobuses que prestan su servicio en el ámbito territorial del Consorcio y la línea del Metropolitano de Granada, permitiendo además realizar transbordos, afirmó el Director del Consorcio de Transportes, César Díaz.

La Consejera de Fomento, Rocío Díaz ha subrayado que la implantación de esta tarjeta demuestra la apuesta, que desde la Junta, hacemos por acercar el transporte público a quienes nos visitan. Queremos que Granada sea una ciudad cómoda para los congresistas y que puedan moverse de manera sostenible. Rocío Díaz recordó que el Consorcio ha cerrado los primeros seis meses del año con cifras record, con 14 millones de usuarios y con nuevos avances en digitalización y accesibilidad, lo que nos anima a seguir innovando y acercando el transporte metropolitano tanto a los granadinos como a aquellos que nos visitan, consolidando nuestra ciudad como destino de excelencia para eventos y congresos.

A fin de colaborar en el desarrollo turístico y económico de la ciudad de Granada, el Consorcio de Transportes del Área de Granada pone a disposición de la Asociación Granada Turismo el uso de dicha tarjeta, en este caso identificada mediante el texto «Granada Congress Transport Pass», con objeto de facilitar a los participantes de congresos, convenciones, y otros eventos, el uso del transporte público colectivo beneficiándose de las bonificaciones propias de dicha tarjeta.

Las condiciones de transbordo, uso y bonificaciones serán las mismas que las establecidas con carácter general para la tarjeta metropolitana.

Por su parte la alcaldesa de Granada y presidenta de Granada Conventión Bureau, Marifrán Carazo, ha señalado que con esta tarjeta consolidamos a Granada como destino de referencia en el turismo de congresos. La tarjeta «Granada Congress Transport Pass», permitirá a los congresistas desplazarse por la ciudad de manera cómodo, económica y sostenible, usando metro, autobuses urbanos e interurbanos con los mismos descuentos y transbordos que los demás usuarios.

La Tarjeta «Granada Congress Transports Pass» estará ya a disposición del Congreso Semergen que se celebrará en Granada entre el 8 y el 11 de octubre, en su 47 edición. El congreso que convocará en Granada a unos 6.000 participantes es uno de los más importantes a nivel nacional en el ámbito de la medicina. Para esta ocasión, el Consorcio de Transportes ha dispuesto 1.100 tarjetas personalizadas para facilitar la movilidad de los congresistas. «Además también hemos contribuido a que genere riqueza directamente en el pequeño comercio del entorno del Palacio de Congresos, facilitando que la recarga se haga en los estancos de los Alminares y final de San Antón», afirmo César Díaz.

La planta hotelera de Granada acogerá esta importante edición del Congreso para los que resulta de gran utilidad disponer de una tarjeta multimodal del transporte. En este mismo año hay previsión de importantes congresos que requerirán de ésta tarjeta que consolida a Granada como Ciudad de Congresos.

Para el próximo año, la Asociación Granada Turismo trabaja ya, en los últimos detalles de doce nuevos congresos que se celebrarán en Granada y que contarán a partir de éste momento con éste nuevo reclamo.