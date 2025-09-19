Granada Club de Golf celebra su gran semana con el Trofeo Ciudad de la Alhambra como plato fuerte

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:11 Compartir

Los aficionados al golf tienen por delante una semana intensa de actividades. Para comenzar este fin de semana el club de Las Gabias acoge la XXVIII edición del Trofeo de Golf Ciudad De La Alhambra, en modalidad por equipos de cuatro jugadores. A lo largo de la semana se sucederán torneos tan consolidados como el V Trofeo de Putting Green, el VII Trofeo de Damas, el XV Trofeo Sénior «Ciudad de Las Gabias», el XI Trofeo Nocturno, el IV Trofeo Infantil y, como broche final, el XXI Trofeo Granada Club de Golf.

Además de la emoción en el campo, la organización ha previsto premios especiales —incluido el codiciado «hoyo en 1 Powakaddy»— y actividades que fomentan la convivencia entre los participantes. Al término de cada jornada, los jugadores podrán compartir un ágape, reforzando así el espíritu social del club.

Ampliar

La clausura llegará el sábado 27 de septiembre con un cóctel de gala y la entrega de premios en la terraza-jardín del restaurante del club, un encuentro que reunirá a socios, patrocinadores y autoridades.

El gerente del club, José Manuel Canalejo Mesa, ha querido subrayar el valor de esta cita anual: «La Semana del Club es mucho más que deporte: es tradición, compañerismo y orgullo para nuestra comunidad golfista».

Con el respaldo de patrocinadores y el compromiso de sus socios, la Semana del Granada Club de Golf 2025 se presenta como una cita ineludible para los amantes de este deporte en la provincia.